Carlo e Camilla, pronti al primo Royal Tour come Re e Regina

Re Carlo III e la sua Regina Camilla sono pronti per il primo Royal Tour, come annunciato da Buckingham Palace. Un evento importante in cui il Sovrano e la consorte visiteranno Francia e Germania per cinque giorni, poco prima della cerimonia di Incoronazione in programma il prossimo 6 maggio.

Carlo e Camilla, l’annuncio del primo Royal Tour da Re e Regina

L’annuncio del primo Royal Tour di Carlo e Camilla giunge direttamente da Buckingham Palace, tramite un portavoce dei Windsor: “La visita celebrerà le relazioni del Regno Unito con Francia e Germania, segnando le nostre storie, cultura e valori condivisi. È anche un’opportunità per guardare avanti e mostrare i molti modi in cui i nostri paesi stanno collaborando, sia che si tratti di affrontare il cambiamento climatico; rispondere al conflitto in Ucraina; cogliere opportunità commerciali e di investimento o condividere il meglio della nostra arte e cultura”.

Sembra trascorso un secolo da quando è iniziata la loro grande storia d’amore, dapprima clandestina e anche in seguito alle nozze criticatissima da sudditi e opinione pubblica. Eppure adesso Carlo e Camilla sono Sovrani del Regno Unito e questo primo tour di coppia dopo la morte della compianta Elisabetta II suggella definitivamente il loro nuovo status. Re e Regina si recheranno dapprima in Francia il 26 marzo, per poi proseguire con diverse tappe di un percorso piuttosto articolato che si concluderà il 31 marzo ad Amburgo, in Germania.

Il programma del primo Royal Tour di Carlo e Camilla

Non è la prima volta che Carlo e Camilla fanno visita ai due Paesi europei. Nel 2019 si erano recati in Francia in occasione del 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia, poi nel 2020 avevano fatto tappa a Berlino per celebrare la Giornata Nazionale del Lutto per le vittime della guerra. Mai prima d’ora, però, si erano cimentati in un viaggio ufficiale da Re e Regina.

Il Royal Tour prende il via domenica 26 marzo e prevede circa trenta impegni per i Sovrani. Tra i momenti clou sono in programma un sontuoso banchetto di Stato alla Reggia di Versailles, ospiti del Premier Emmanuel Macron e della Première Dame Brigitte Macron, una cerimonia di commemorazione all’Arco di Trionfo e persino un discorso ufficiale del Re all’Assemblea Nazionale di Parigi. La coppia farà tappa anche in un vigneto biologico di Bordeaux, per sottolineare l’importanza delle coltivazioni sostenibili, e nel meraviglioso Musée d’Orsay della Capitale francese, dove inaugureranno una nuova mostra dedicata a Manet e Degas.

Dalla Francia il Royal Tour prosegue, poi, in Germania con visite a Berlino, Brandeburgo e Amburgo. Dapprima un cerimoniale di benvenuto del Presidente Steinmeier e di Frau Büdenbender alla Porta di Brandeburgo – onore finora mai riservato ad alcun Capo di Stato in visita -, poi il discorso ufficiale del Re al Bundestag e ancora una tappa al St. Nikolai Memorial di Amburgo, la Chiesa distrutta dai bombardamenti degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, evento di cui quest’anno ricorre l’80esimo anniversario.

Perché la decisione di Re Carlo sul Royal Tour ha sorpreso tutti

Come anticipato, il Royal Tour di Carlo e Camilla precede la tanto attesa cerimonia di incoronazione in programma il prossimo 6 maggio. Evento che da mesi ormai trascina dietro di sé polemiche di ogni tipo, dai forfait già confermati da parte di molti artisti, alcuni dei quali vicini alla Famiglia Reale (su tutti Sir Elton John, Adele fresca di fidanzamento e Robbie Williams), fino alla scelta di Camilla di includere in uno dei momenti clou della cerimonia i suoi cinque nipoti, gesto che ha il sapore dell’ennesima umiliazione per Harry e Meghan. E in tutto ciò proprio i Sussex minacciano di sabotare l’incoronazione, per vendicarsi dello sfratto da Frogmore Cottage messo in atto da Carlo subito dopo l’uscita di Spare.

C’è un bel trambusto in quel di Buckingham Palace e anche in merito al Royal Tour non sono mancati dei malumori. Il motivo? Re Carlo ha colto tutti alla sprovvista – anche gli esperti della Famiglia Reale più di vecchia data – scegliendo due Stati al di fuori del Commonwealth per il suo primo viaggio ufficiale da Sovrano in coppia con Camilla. Scelta politica o meno, ormai siamo abituati ai “colpi di testa” del Re, che si è sempre contraddistinto per le sue mosse decisamente controcorrente.