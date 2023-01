Chi è Clarissa Ward, la giornalista incinta inviata in Ucraina durante la guerra

Fonte: Getty Images Clarissa Ward, la giornalista incinta in Ucraina

Ci sono storie che meritano di essere raccontate, e vite che meritano di essere scoperte, come quella di Clarissa Ward, nota giornalista e conduttrice televisiva, oltre che Capo Corrispondente Internazionale per la CNN. Come si dice in questi casi, la sua storia “sta facendo il giro del mondo”, per un aspetto che ha lasciato tutti senza parole: incinta, al quinto mese di gravidanza, si trova al momento in Ucraina per documentare la guerra.

Chi è Clarissa Ward: la vita e gli studi

Nata a Londra il 31 gennaio del 1980, Clarissa Ward è cresciuta tra Londra e New York. Padre britannico e madre americana, ha conseguito i suoi studi prima in un collegio britannico e in seguito nella prestigiosa università di Yale. Ha anche ottenuto un dottorato in lettere al Middlebury College.

La sua carriera è segnata sin dagli inizi: astro nascente del giornalismo, ha iniziato come assistente a Fox News, e in seguito è stata anche redattrice per Fox News a New York dal 2004 al 2005, dove nel 2006 è diventata produttore sul campo. Nel corso della sua carriera ha trattato storie e notizie importanti, tra cui la cattura di Saddam Hussein, o la morte di Papa Giovanni Paolo II.

Il lavoro alla CNN

Alla CNN è approdata esattamente il 21 settembre del 2015. Per anni, è stata corrispondente di guerra, e nel luglio del 2018 la CNN l’ha voluta fortemente come principale corrispondente internazionale. La Ward ha sempre svolto il suo lavoro, anche in momenti particolarmente difficili, come a Kabul nel 2021, quando stava riprendendo gli eventi in Afghanistan dopo l’arrivo dei talebani. Ha dovuto infatti lasciare Kabul a seguito di diverse minacce.

La vita privata di Clarissa Ward

Sposata dal 2016 con il gestore di fondi Philipp von Bernstorff, che ha incontrato a Mosca nel 2007, le nozze sono avvenute al Chelsea Old Town Hall di Londra. La coppia ha due figli.

Clarissa Ward incinta in Ucraina durante la guerra

Tra le macerie di Kharkiv nel 2023, c’è anche lei: Clarissa Ward. Incinta – è al quinto mese di gravidanza – è presente con lei anche la troupe, che ha persino ricercato degli ospedali dove poterla accompagnare, nel caso in cui si verifichino degli imprevisti. Impegnata in uno speciale che sta registrando, la Ward si trovava in Ucraina anche a marzo del 2021, dove aveva seguito e documentato i primi mesi del conflitto contro la Russia.

Nonostante le critiche della Direttrice del Tg1, Monica Maggioni, che ha bocciato la scelta della giornalista – “Non è idonea ad affrontare una situazione del genere”, ha affermato la Maggioni – in realtà la Ward non ha mai avuto l’intenzione di mettere da parte il suo lavoro. Lo ha rivelato proprio nel corso di una intervista a La Stampa.

Queste le sue parole sulla forte polemica che è sorta sui social: “Da quando sono madre, sono emotivamente più esposta e più sensibile alle sofferenze degli altri, tendo ad essere più fisica, ad abbracciare di più le persone, ad essere più coinvolta dalle storie di sofferenza delle persone normali. Si può vivere la maternità, essere donna e raccontare conflitti. È il prezzo da pagare nel nostro lavoro”.