Regina Elisabetta, dove vedere in tv il Giubileo di Platino

Regina Elisabetta, 70 anni di Regno in (più di) 7 borse iconiche

È tutto pronto per il Giubileo di Platino, la serie di appuntamenti in programma per festeggiare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta: un momento molto atteso per i sudditi in Gran Bretagna, ma seguito anche nel resto del mondo dove la Royal Family è molto amata. Compresa l’Italia dove sono stati inseriti nei palinsesti televisivi alcuni programmi tv a corredo dei festeggiamenti ufficiali.

Giubileo di Platino, il programma e dove vederlo in tv

Un programma fitto di iniziative, che prendono il via il 2 giugno e che coinvolgono tutto il Regno Unito, ma anche il resto del Mondo pronto a seguire le dirette. Tantissimi gli eventi che si svolgono fino al 5 giugno. Dalla parata per il compleanno della Regina (che è nata il 21 aprile) il 2 giugno, alla messa in programma il 3 giugno. Il 4 (compleanno anche della piccola Lilibet, figlia di Meghan e Harry) ci sono le corse dei cavalli e poi un concerto live con tantissimi nomi del mondo della musica, domenica 5 – infine – si attende la conclusione dei festeggiamenti con una grande parata.

Ma in Italia come si può seguire il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta?

La spettacolare parata di domenica 5 giugno si può vedere su Rai 1 con la diretta che prende il via dalle 15,30 attraverso il Tg 1, in studio c’è Isabella Romano mentre gli inviati a Londra sono Marco Varvello e Natalia Augias.

Per seguire il concerto di Buckingham Palace, invece, ci si deve connettere al canale 109 di Sky dove dalle 21 va in onda la musica: sul palco, molti nomi di spicco della scena musicale tra questi si possono citare i Queen, i Duran Duran, Andrea Bocelli e Rod Stewart. La replica è prevista per la mattina successiva dalle 8,50.

Per chi volesse assistere a tutti gli eventi programmati per il Giubileo di Platino della Regina è possibile seguirli attraverso BBC One, BBC iPlayer e BBC Radio 2.

Giubileo di Platino, gli speciali

Non mancheranno gli speciali anche della televisione italiana, perché se la Royal Family è inglese è anche vero che è amata e seguita da tutto il mondo. Per cui su Sky il canale 109, dal 3 al 5 giugno, è dedicato proprio ai Windsor.

Non mancano programmi anche su Mediaset, dove martedì 31 maggio va in onda The Queen: la Favola. L’appuntamento è in prima serata su LA5 ed è dedicato ai 70 anni di regno di Elisabetta II, con il racconto delle sue residenze, delle sue grandi passioni, fino a giungere agli eventi legati al Giubileo di Platino.

Lo speciale – prodotto da TGCom24 – è a cura di Lavinia Orefici esperta di costume, jetset, politica internazionale e dinastie Reali. Nel corso della trasmissione si può conoscere meglio l’ultima grande Regina della storia.

Al termine del programma, la serata prosegue con lo speciale TG5 Queen Elizabeth, l’Intramontabile. Condotto da Dario Maltese, è intitolato alla Queen of The United Kingdom and 14 other Commonwealth Realms. Nel corso della puntata sono attesi alcuni ospiti: in collegamento da Londra c’è l’imprenditrice Sofia Barattieri e, da New York, il giornalista Stefano Tonchi. Si parla della vita della Sovrana e si celebra l’ultima monarchia globale.