Re Carlo, Sarah Ferguson pronta a svelare “il suo sporco segreto”

Quello del fratello Andrea è un caso tutt’altro che archiviato per Re Carlo. Toglierli tutti i titoli reali e sfrattarlo da Royal Lodge potrebbe portare a delle conseguenze deleterie per il sovrano e tutta la royal family. Soprattutto perché ora bisogna fare i conti con una vera e propria mina vagante: Sarah Ferguson, l’ex moglie di Andrew.

Sarah Ferguson pronta a sconvolgere Re Carlo

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Examiner, che cita fonti interne alla famiglia reale, Sarah Ferguson si starebbe preparando a mettere nero su bianco la propria esperienza nella famiglia reale britannica.

Un libro di memorie, ricco di retroscena e aneddoti piccanti, sulla scia di Spare del Principe Harry. L’insider ha spiegato al giornale che l’ormai ex Duchessa di York sarebbe pronta a mettere in imbarazzo i Windsor perché è “terribilmente preoccupata per i soldi e disperata nel voler correggere quelle che, secondo lei, sono un mucchio di falsità”.

A detta della gola profonda Lady Ferguson sarebbe decisa a svelare “un sacco di sporchi segreti” su Re Carlo ma anche sulla Regina Camilla, il Principe William e Kate Middleton. “E sarà un vero incubo per loro”, ha precisato.

Sarah Ferguson non avrebbe neppure paura a mettersi contro le amate figlie Beatrice ed Eugenia, già duramente provate dallo scandalo del padre. Le due hanno da sempre un ottimo rapporto con lo zio Carlo e hanno mantenuto il titolo di Principesse. Ma questa presunta mossa della madre potrebbe creare ulteriore imbarazzo e caos nelle vite delle nipoti della Regina Elisabetta.

Sarah Ferguson sempre più sola e preoccupata

La vita di Sarah Ferguson è cambiata irrimediabilmente nelle ultime settimane. Stando a voci sempre più insistenti che giungono dal Regno Unito sarebbe davvero disperata. Non solo per quanto accaduto all’ex marito ma anche per il suo scambio di email con il pedofilo Jeffrey Epstein che, dopo essere diventato di dominio pubblico, ha inevitabilmente macchiato la sua reputazione.

Sarah ha perso il titolo reale, ha perso le sue collaborazioni in televisione e con gli enti benefici e ora dovrà abbandonare anche Royal Lodge, dove ha continuato a vivere con l’ex marito nonostante il divorzio sia stato finalizzato negli anni Novanta.

Tutto ciò avrebbe portato Sarah a entrare in uno stato emotivo caotico. A detta degli esperti reali sarebbe avvilita e più sola che mai, poiché nessuno vuole più sapere nulla di lei.

Ha sempre avuto una vasta cerchia sociale, che includeva importanti membri della famiglia reale e diverse celebrità, ma sembra che ora tutti le abbiano voltato le spalle.

“La verità è che non ha un posto dove andare e nessuno a cui rivolgersi. Il suo futuro è incerto. La gente non vuole più avere niente a che fare con lei. L’amicizia con Epstein l’ha portata alla rovina”, ha rivelato il Daily Mail.

Al momento non si sa dove vivrà Sarah Ferguson ma sembra che non sarà più così vicina al suo ex marito, che nei giorni scorsi ha ricevuto un’offerta da uno sceicco per vivere ad Abu Dhabi.

Le notizie più recenti indicano però che Andrea molto probabilmente si trasferirà nel Norfolk. Ma lì, i vicini hanno già iniziato a protestare. Non vogliono l’amico di Epstein. E neppure la sua ex moglie.

