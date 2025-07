Il sovrano ha la scusa perfetta per non apparire: ecco di cosa ha timore. Non si fida più di Harry in alcun modo

Harry inviterà Re Carlo e William agli Invictus 2027 in Inghilterra: c'è già la scusa pronta

Non è trascorso poi molto tempo da quando il Principe Harry ha celebrato la conclusione degli Invictus Games 2025. Sta però già pianificando i prossimi giochi dedicati a militari feriti, infortunati e malati, così come ai veterani. Il processo è già ampiamente in svolgimento e i giochi si terranno nel 2027 nella sua Inghilterra, precisamente a Birmingham. Inutile dire che il secondo genito di Re Carlo spera di poter ritrovare il padre in questa circostanza.

Invictus Games 2027

Stando a quanto riportato dal Mail on Sunday, il Principe Harry vorrebbe che i membri della Famiglia Reale partecipassero agli Invictus Games 2025. Allo stato attuale, il secondo genito non ha rapporti con padre e fratello, ma spera che il 2027 possa dare loro una chance di ripartire da zero.

Ecco quanto a rivelato una fonte al tabloid: “Harry ha acconsentito che l’organizzazione degli Invictus invitasse la sua famiglia. Spera che vengano a sostenere i veterani feriti che parteciperanno. Nutre la speranza che suo padre metta da parte le loro divergenze, partecipando all’evento”.

Notizie che circolano mentre le tensioni tra loro sono molto alte. A maggio scorso, Harry ha rivelato alla BBC di non essere minimamente in contatto con suo padre e suo fratello. Totale gelo da parte loro. Ha però anche espresso la volontà di ricucire i rapporti, almeno in parte: “Non ha senso continuare a combattere. La vita è preziosa”. Il tema delle condizioni di salute di Re Carlo, inoltre, incombe sui tre. In questi giorni si parla dei suoi funerali, considerando la diffusione dei dettagli organizzativi. È un tema che i tre non possono ignorare.

Ad ogni modo un portavoce di Invictus ha sottolineato come non siano ancora stati spediti degli inviti formali, perché i preparativi sono ancora nelle fasi iniziali.

Il rifiuto (probabile) di Re Carlo

Per quanto non ci sia nulla di ufficiale, si sta già discutendo di quella che potrà essere la risposta di Re Carlo. Risulta davvero improbabile che William possa partecipare ma, invece, non è detta l’ultima parola per il sovrano.

Le probabilità però non sembrano sorridere particolarmente a Harry. Gli esperti reali ritengono che prima di poter accettare un invito a Birmingham, il Re dovrebbe assistere a un gesto forte da parte del figlio, che possa consentirgli di riguadagnare un minimo di fiducia ormai perduta.

Sarebbe anche già pronta la scusa perfetta per rifiutare l’invito, senza scagliare un attacco frontale: il compleanno della Regina Camilla. Ne ha parlato nello specifico l’ex addetto stampa di Buckingham Palace, Dickie Arbiter. A Ok! Magazine ha spiegato come saltare gli Invictus in Inghilterra sarebbe molto complesso, considerando il coinvolgimento di ex militari.

“Almeno il Re dovrebbe esserci. Forse non William, ma di certo il sovrano”. I festeggiamenti per il compleanno di Camilla però potrebbero trasformarsi nella scusa perfetta. Resta da capire se la Regina vorrà essere sfruttata a questo modo pubblicamente. Sappiamo che i giochi si terranno dal 10 al 17 luglio 2017 e proprio nella giornata finale la Regina consorte compirà 78 anni: “Suo padre non lo vedrà, temendo che qualsiasi cosa possa finire su internet in un nanosecondo. Non si fida di lui”.