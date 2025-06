Principe Harry, mossa a sorpresa per recuperare il rapporto con Carlo e William

IPA Carlo, Harry e William

Nuovo capitolo nella faida familiare che vede coinvolti il Principe Harry, suo padre Carlo e il Principe William. Stando alle ultime indiscrezioni, il secondogenito del sovrano inglese avrebbe teso un ramoscello d’ulivo alla sua famiglia, estendendo anche a loro un invito per un evento a cui tiene molto.

L’ultima mossa di Harry per riappacificarsi con Carlo

Il Principe Harry è deciso a trovare un punto d’incontro con suo padre Carlo e suo fratello William, con i quali non è in buoni rapporti da diverso tempo. Secondo quanto rivelato da una fonte al Daily Mail, infatti, il Duca di Sussex avrebbe intenzione di compiere un passo importante per la riappacificazione, e vorrebbe invitarli entrambi alla prossima edizione degli Invictus Games. L’invito dovrebbe essere spedito via email a tutti entro la fine del mese, e sarà seguito da un invito formale. “Harry ha acconsentito affinché l’invito fosse esteso alla sua famiglia, e l’organizzazione Invictus spera che la Royal Family partecipi per sostenere i veterani feriti che prenderanno parte all’evento” ha detto una fonte al quotidiano.

L’insider ha fatto sapere che Harry “è fiducioso” nella possibilità che suo padre metta da parte le incomprensioni per una buona causa: quella di sostenere, appunto, la competizione sportiva dedicata ai veterani di guerra feriti o affetti da disabilità. “La famiglia reale ha sempre sostenuto con entusiasmo gli Invictus Games ed è orgogliosa di ciò che Harry ha realizzato in questo ambito. Questo ramoscello d’ulivo da parte sua potrebbe seriamente trovare una risposta positiva” ha dichiarato ancora la fonte.

Secondo quanto si apprende dal tabloid, la decisione di recapitare le partecipazioni con largo anticipo non sarebbe casuale, considerando soprattutto la fitta agenda di Carlo. Tuttavia, non è chiaro se il Re potrà presenziare all’evento, dato che gli Invictus Games del 2027 inizieranno il 10 luglio e termineranno il 17 luglio, giorno in cui la Regina Camilla compirà 80 anni. Nel 2026, invece, la manifestazione non si svolgerà.

Re Carlo ed Harry, la pace si avvicina?

Gli esperti reali, al momento, non hanno mostrato una posizione univoca in merito alla partecipazione di Re Carlo agli Invictus Games: da un lato, infatti, il sovrano potrebbe accettare per dimostrare il suo sostegno ad una causa molto importante per la Gran Bretagna, ma dall’altra non avrebbe ancora superato la delusione per la condotta del suo secondogenito.

Solo qualche settimana fa, una fonte di Palazzo aveva spiegato a People come il principale ostacolo alla riappacificazione tra i due fosse la diffidenza: “A volte c’è stato il desiderio di riallacciare i rapporti, ma il problema di fondo è la fiducia. Il re e William non si fidano di Harry e Meghan per nessun tipo di conversazione riservata” aveva raccontato l’insider. Ad indispettire fortemente sia il sovrano che il Principe del Galles, infatti, sarebbero state le dichiarazioni rilasciate da Harry alla BBC nel mese di maggio: in quell’occasione, il Duca aveva parlato apertamente delle tensioni con la sua famiglia, spiegando di non essere neppure a conoscenza delle reali condizioni di salute di suo padre. Parole che, seppur pronunciate con l’intento di riavvicinarsi, avevano invece peggiorato la situazione.