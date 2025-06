Re Carlo riceve un invito da Harry, ma è il compleanno di Camilla

IPA Re Carlo e il Principe Harry

“La vita è preziosa” ha capito Harry e, per questo, “non ha senso continuare a lottare”. In un’intervista rilasciata alla Bbc, l’ex Principe d’Inghilterra ha dichiarato l’intenzione di “riavere indietro” il padre e il fratello e di essere, per questo, “aperto al perdono al 100%”. E dalle parole Harry sembra essere passato ai fatti, o quasi. Si dice che, seppur l’invito ufficiale non sia ancora stato inviato, il reale in fuga sia intenzionato a proporre una riunione della famiglia intera.

Harry invita la famiglia agli Invictus Games

Una fonte apparentemente ben informata ha rivelato al Mail on Sunday che il Principe Harry ha invitato la Royal Family agli Invictus Games del 2027. L’invito ufficiale ancora non c’è, perché l’evento è ancora in fase di preparazione, ma pare sia stata recapitata una mail informale ai segretari del Palazzo Reale. Il largo anticipo è pensato per accordarsi agli impegni di Re Carlo che, alacre lavoratore, programma la sua agenda con tre anni di anticipo. A essere richiamati da Harry sono proprio tutti: Carlo, la Regina Camilla, il Principe William e Kate Middleton.

In dubbio, invece, la partecipazione alla reunion – o, in ogni caso agli Invictus – da parte di Meghan Markle e dei figli Lilibet e Archie. I Duchi di Sussex hanno già in passato lamentato l’impossibilità di recarsi con la famiglia nel Regno Unito a meno che la Corona non sia disposta a concedere loro la protezione e la polizia di cui reputano di avere bisogno. Si tratterebbe della prima azione con cui Harry tenta pubblicamente e attivamente una riappacificazione con la famiglia d’origine.

Il testo degli inviti è stato approvato e rivisto dal Duca in persona, ben conscio dell’orgoglio di papà e fratello per il lavoro da lui svolto nell’organizzazione degli Invictus Games degli ultimi anni. La speranza potrebbe essere quella che il Re superi le discordie con il figlio minore, detto lo Spare, per essere presento al più importante evento a sostegno dei veterani feriti in guerra.

Re Carlo accetterà? C’è un problema

L’esperta reale Ingrid Seward ha affermato che “il Re potrebbe partecipare per dimostrare il suo sostegno alle forze armate” ma che è ancora “restio a frequentare suo figlio” perché, così come l’intera Royal Family, “non si fida più di lui non gli permette di ripetere le loro conversazioni private come ha fatto in passato” con la pubblicazione dell’autobiografia Spare. D’altronde, che Carlo nutra il desiderio di riabbracciare il figlio e speri nell’opportunità di costruire un rapporto con i nipotini oltreoceano lo ha più volte lasciato intendere lui stesso.

C’è un ostacolo, però, all’effettiva partecipazione del Re agli Invictus Games del 2027. I giochi si svolgeranno a Birmingham dal 12 al 17 luglio 2027, proprio in concomitanza con l’80esimo compleanno della Regina Camilla. Occasione per cui, con ogni probabilità, saranno già previsti dei festeggiamenti ufficiali. Che Harry non ci abbia pensato o che abbia approfittato per lanciare l’invito senza la paura di aspettarsi davvero una risposta positiva?