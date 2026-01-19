Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Meghan Markle e Harry tornano: Re Carlo offre casa sua

Potrebbe esserci un ramo d’ulivo tra la Famiglia Reale britannica e Harry e Meghan Markle. Secondo le ultime indiscrezioni della stampa, infatti, Re Carlo III sarebbe pronto a un gesto importante nei confronti del figlio secondogenito e della sua famiglia.

In occasione del loro possibile ritorno nel Regno Unito, con i due figlioletti al seguito, si potrebbero aprire le porte di una delle residenze più amate del sovrano: Highgrove House. Una mossa che, se confermata, segnerebbe un cambio di passo dopo anni di tensioni e silenzi.

Highgrove House, il rifugio del Re

Il possibile ritorno dei Sussex sarebbe in concomitanza con gli Invictus Games, l’evento sportivo fondato proprio da Harry e dedicato ai veterani feriti e al personale militare in riabilitazione. Un passo davvero importante, soprattutto per la possibile presenza di Archie e Lilibet.

Tante le tensioni, che hanno radici molto profonde, soprattutto con William. Dopo l’addio forzato a Frogmore Cottage, però, la prospettiva di alloggiare nuovamente in una residenza reale rappresenterebbe molto più di una semplice soluzione logistica.

Non si può di certo dire, inoltre, che Highgrove sia una dimora qualunque. È immersa nella campagna del Gloucestershire, ed è da sempre considerata il rifugio personale di Carlo. È qui che Carlo ama ritirarsi lontano dai riflettori, con ritmi ben più lenti della capitale e i curatissimi giardini che il Re adora.

Offrire proprio questa residenza a Harry e Meghan significherebbe garantire loro privacy e sicurezza, ma anche lanciare un messaggio chiaro: la porta non è del tutto chiusa.

L’invito di Harry e il sogno di una riconciliazione

Il primo a tendere la mano sarebbe stato però proprio Harry. Un gesto indirizzato al padre, invitato ad aprire ufficialmente gli Invictus Games. Un gesto dal forte valore simbolico, che unisce il progetto più caro al Duca alla voglia di ricucire il legame con il padre.

A ciò si aggiunge una terza indiscrezione. Nonostante interviste polemiche, una docuserie e un libro di memorie esplosivo, Harry avrebbe invitato il padre per un incontro rappacificatore durante il suo prossimo viaggio negli Stati Uniti. Un’opportunità anche per riabbracciarsi gli amatissimi nipotini.

Non tutti sarebbero però entusiasti di questo clima. La possibile presenza di Carlo agli Invictus incontrerebbe la resistenza di William, ancora scettico nei confronti del fratello. Un dettaglio che conferma quanto gli equilibri interni alla monarchia restino delicati.

Sarebbe davvero un capitolo importante se Highgrove dovesse diventare il teatro di questo nuovo capitolo. Il gesto di Carlo potrebbe davvero segnare l’inizio di una lenta riapertura. Non una pace definitiva, sia chiaro, ma un primo step dopo tanta sofferenza e distanza. Per una famiglia abituata a parlare attraverso i simboli, sarebbe decisamente molto.