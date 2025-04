Fonte: IPA Carlo e Camilla d'Inghilterra

Carlo e Camilla arriveranno presto in Italia, dove prenderanno parte a una visita di stato, con un’agenda fitta di appuntamenti, che prevede anche un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma gli occhi dei sudditi sono sempre più puntati sullo stato di salute del loro sovrano che, di recente, ha fatto preoccupare tutti, vedendosi costretto a un ricovero ospedaliero.

Il Re è riuscito, in tutti questi mesi, a togliere l’attenzione su di sé e sulla sua malattia, mostrandosi sempre solare e instancabile, ma sta ancora lottando contro il tumore che l’ha colpito e il suo malessere recente ha spostato nuovamente la concentrazione di tutti sul suo stato di salute.

Anche la Regina Camilla sarebbe molto preoccupata per la malattia del marito e continuerebbe a chiedergli di rallentare con il suo lavoro, senza ottenere, però, la giusta attenzione dal sovrano.

Carlo III, la preoccupazione di Camilla

Carlo III ha deciso di ricominciare a lavorare, dopo aver subito uno stop forzato per gli effetti collaterali dovuti alla terapia a cui si sottopone per guarire dal tumore, che gli è stato diagnosticato a inizio 2024. Una dedizione al lavoro che preoccuperebbe molto la Regina Camilla, come rivelato da Phil Dampier e riportato da The Sun: “Camilla gli dice sempre di rallentare. Vorrebbe che si regolasse. Vorrebbe che se la prendesse comoda”.

La moglie del sovrano vorrebbe quindi che Carlo d’Inghilterra mettesse un po’ da parte i suoi impegni per mettere in primo piano la sua salute. Il Re, però, non avrebbe alcuna intenzione di ascoltare le richieste della moglie: “Ha quest’etica del lavoro. È noto per lavorare fino a tardi e per addormentarsi letteralmente sulla scrivania. Penso che probabilmente quei giorni siano finiti e che abbia bisogno di ridurre quel tipo di carico di lavoro ridicolo. Ma è nella sua natura. È nel suo sangue. Gli piace essere impegnato. Gli piace incontrare persone. Gli piace uscire e andare in giro. Gli piace fare il suo lavoro, fondamentalmente… Per il suo bene, dovrebbe davvero rallentare un po’ e darsi un nuovo ritmo”.

Carlo III, il ruolo centrale

Re Carlo III dovrebbe cominciare a mettere la sua salute al primo posto, secondo la moglie Camilla, ma la sua figura sarebbe adesso fondamentale per la nazione, come riportato da Samara Gill: “Penso che il Re sia davvero necessario in questo momento. C’è stata molta divisione in Gran Bretagna, molta divisione a livello globale. Ed è così stoico. Ho quasi dimenticato che stava combattendo contro il cancro l’anno scorso perché è stato lì fuori a stringere mani e a fare ciò che sa fare meglio”.

Molti vedono già nel Principe William il futuro prossimo dell’Inghilterra: “Penso che William probabilmente dovrà iniziare a prepararsi per la posizione in arrivo. So che lo ha fatto per tutta la vita”.

In ogni caso Re Carlo e la consorte arriveranno presto al meraviglioso traguardo di 20 anni di matrimonio, che festeggeranno proprio in Italia, durante degli impegni ufficiali, come riportato da Matt Wilkinson: “Ho esaminato l’itinerario. Starà tenendo un discorso al Senato. Starà incontrando il Presidente o il Primo Ministro. Avrà un banchetto di stato. Tutta la sua giornata sarà piena di lavoro. Povera Camilla che vorrebbe solo festeggiare il suo ventesimo anniversario di matrimonio”.