I 20 anni di matrimonio di Carlo e Camilla

Fonte: IPA Re Carlo III e la Regina Camilla

Un amore ostacolato, non gradito dall’opinione pubblica, un sentimento che ha fatto soffrire altre persone, ma mai come in questo caso vale l’antico detto “omnia vincit amor”.

La data del coronamento dell’amore è il 9 aprile 2005 quando dopo oltre trent’anni Carlo e Camilla si uniscono in matrimonio a Windsor.

Tra pochi giorni sarà il ventesimo anniversario di nozze che il Re e la Regina festeggeranno in Italia, Paese molto amato da Carlo III. Una coppia che ha attraversato decenni di alti e bassi, scandali e, dopo molto lavoro, accettazione pubblica.

Il colpo di fulmine tra Carlo e Camilla

La relazione tra Carlo e Camilla risale al 1970, quando, secondo la BBC, i due poco più che ventenni si conoscono durante una partita di polo. Scoprono di avere molte passioni in comune: l’amore per la vita in campagna all’aria aperta, i cavalli e di avere lo stesso senso dell’umorismo.

Si racconta che Camilla abbia scherzato sul fatto che la sua bisnonna aveva avuto una relazione con Re Edoardo VII, dicendo: “La mia bisnonna era l’amante del tuo trisavolo. Sento che abbiamo qualcosa in comune”.

Nasce un amore che diventa subito importante ma le pressioni reali e sociali li portano a intraprendere percorsi diversi. Carlo segue il dovere e parte per servire all’estero nella Royal Navy per otto mesi.

Il matrimonio di Camilla

Quando torna, per la gioia della Royal Family, Camilla è fidanzata con un altro e nel 1973 sposa un ufficiale di cavalleria dell’esercito, Andrew Parker Bowles. La coppia ha due figli, Tom e Laura. Carlo e Camilla mantengono un rapporto di amicizia tanto che l’allora Principe del Galles diventa il padrino di Tom, primogenito di Camilla.

Nonostante le vite molto distanti, il sentimento tra i due non si è mai spento del tutto.

Il matrimonio di Carlo

Nel 1980, Carlo inizia a frequentare la giovane Lady Diana Spencer, alla quale non manca nemmeno un requisito per essere una perfetta Principessa del Galles.

L’anno successivo si fidanzano ufficialmente e durante l’intervista ufficiale Carlo fa un commento molto particolare quando il giornalista chiede a lui e Diana se sono innamorati. Diana alla domanda arrossisce e risponde senza esitazione: “Certo”, ma Carlo aggiunge: “Qualunque cosa significhi”.

Il 29 luglio, alla presenza di autorità, teste coronate di tutto il mondo e l’immancabile Camilla, Carlo e Diana si sposano nella cattedrale di St. Paul a Londra.

I Principi del Galles hanno due figli, il Principe William e il Principe Harry. Dall’esterno sembrano una famiglia perfetta ma la loro relazione, già da poco dopo le nozze, diventa instabile.

Secondo la biografia autorizzata di Carlo, The Prince of Wales a Biography, il Principe riprende la relazione con Camilla soltanto nel 1986 ma per molti il loro amore non si è mai arrestato.

Un amore scandaloso

Dopo molti scandali che riempiono le cronache rosa, a giugno 1992, viene pubblicato il libro Diana: Her True Story di Andrew Morton la cui pubblicazione sconvolge il mondo. A dicembre, pochi giorni prima del matrimonio della Principessa Anna con il suo secondo marito Timothy Laurence, il primo ministro John Major annuncia che Carlo e Diana si sono ufficialmente separati.

Fonte: IPA

Non passa un giorno senza uno scoop o una dichiarazione su Carlo e Diana, uno su tutti il Camillagate, la pubblicazione di una conversazione telefonica molto esplicita tra Camilla e il Principe del Galles.

Durante un’intervista Jonathan Dimbleby chiede al Principe se è stato fedele durante il suo matrimonio con Diana. Carlo risponde: “Sì, sì… Finché non è andato irrimediabilmente in pezzi, dopo che entrambi ci abbiamo provato”. Il Principe parla anche di Camilla, definendola “una grande amica”, aggiungendo “È stata un’amica per molto tempo, e continuerà a esserlo per molto tempo”. Così nel 1995 anche Camilla e Andrew Parker Bowles annunciano il divorzio.

Due anni dopo, la morte inaspettata della Principessa Diana non fa che allontanare ancora di più il sogno di amore di Carlo e Camilla. Negli anni successivi Carlo assume uno staff ad hoc di pubbliche relazioni e comunicazione per legittimare e far cambiare l’opinione comune al tempo molto negativa su Camilla. In quel periodo anche la Regina Elisabetta non vuole avere a che fare con la fidanzata del figlio.

Dopo anni di scandali, rivelazioni e cambiamenti nella percezione pubblica, Carlo e Camilla ufficializzano la loro relazione nel febbraio 2005, annunciando il fidanzamento, 35 anni dopo il loro primo incontro. Il 9 aprile, si sposano con una cerimonia civile seguita da una benedizione religiosa nella Cappella di San Giorgio. La Regina non partecipa alle nozze, ma va al ricevimento.

Fonte: IPA

Il discorso della Regina

Durante la festa a Windsor Castle, Elisabetta II fa un breve ma significativo discorso, usando una metafora equestre: “Hanno superato Becher’s Brook, The Chair e ogni sorta di altri terribili ostacoli. Sono arrivati al traguardo, e ne siamo molto orgogliosi”. Nonostante le parole ironiche della Sovrana, in molti notano che non viene citata mai Camilla per nome nel suo discorso, segnale del difficile percorso verso l’accettazione formale.

Per non creare discussioni e imbarazzi, Camilla non utilizza il titolo di Principessa del Galles ma quello di Duchessa di Cornovaglia. Da allora, lei e Carlo hanno sempre lavorato insieme per costruire una nuova immagine, sia privata che pubblica.

Da Duchessa a Regina

L’opinione pubblica e la stampa si chiedono frequentemente se Camilla, una volta che Carlo diventerà Re, sarà Principessa consorte o Regina. Poiché Camilla è considerata parte del motivo della fine del matrimonio di Carlo e Diana, la posizione reale ufficiale è che riceverebbe il titolo di Principessa Consorte invece che Regina.

È solo nel 2022, quando Elisabetta II comprende che Camilla è molto importante non solo per il figlio ma soprattutto per il suo futuro regno, che l’immagine della Duchessa cambia molto. Infatti la Sovrana si espone pubblicamente esprimendo il desiderio che Camilla fosse conosciuta come “Regina Consorte” quando Carlo sarebbe salito al trono.

Questa dichiarazione segna un punto di svolta, legittimando Camilla non solo come moglie del futuro re, ma come figura centrale della monarchia.

Il titolo di Regina consorte appare per la prima volta nei documenti a settembre 2022 dopo la morte della Regina Elisabetta e l’ascesa al trono di Re Carlo: “La regina è morta serenamente a Balmoral questo pomeriggio. Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

Fonte: IPA

Solo un mese prima dell’incoronazione di Re Carlo, arriva la conferma che Camilla utilizzerà il titolo di Regina Camilla: è scritto sull’invito all’incoronazione e in seguito sul sito web ufficiale. Il 6 maggio, viene incoronata insieme al marito all’Abbazia di Westminster, un evento impensabile solo 10 anni prima.

La roccia del Re

Dal gennaio 2024, Carlo sta affrontando una grande sfida di salute, dopo la diagnosi di cancro. In questo periodo difficile, Camilla si è dimostrata una presenza costante e rassicurante. Durante gli impegni pubblici, ha spesso assunto un ruolo di guida, mantenendo la continuità e l’integrità della monarchia.

Fonte: IPA

La sua discrezione e il suo senso pratico hanno contribuito a consolidare la sua immagine di Regina a pieno titolo, non solo consorte, ma anche pilastro attivo della Corona.

La storia d’amore di Carlo e Camilla, iniziata nell’ombra e andata avanti con grandi peripezie, si è trasformata in una delle unioni più longeve e durature della monarchia britannica contemporanea.