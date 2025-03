I Windsor in Italia

Fonte: IPA La Regina Elisabetta e il Presidente Giorgio Napolitano a Roma nel 2014

Il prossimo aprile, Re Carlo III e la Regina Camilla saranno in visita in Italia ed è per loro la seconda volta in veste ufficiale ma la prima da regnanti. L’Italia è da sempre nel cuore della famiglia reale britannica che non viene nel Bel Paese soltanto per le visite ufficiali ma anche per viaggi privati.

La visita di aprile potrebbe coincidere con il ventesimo anniversario di matrimonio di Carlo e Camilla. Ancora non c’è una data ufficiale ma solo un periodo di riferimento, i primi giorni del mese. La conferma della data dipenderà anche dalla ripresa di Papa Francesco perché la visita prevede un’udienza con il Pontefice in Vaticano, proseguendo poi con tappe a Roma e Ravenna.

Sicuramente sarà prima del 17 aprile, giorno del Royal Maundy; per questo evento è già confermata nel calendario ufficiale la presenza del Re e della Regina nella Cattedrale di Durham.

Come già per i viaggi di Stato in Francia e Germania, questa visita viene vista come molto importante per le rinnovate relazioni diplomatiche tra Italia e Regno Unito, specialmente dopo la Brexit.

Secondo indiscrezioni non confermate, Carlo III potrebbe anche visitare alcuni progetti di sostenibilità ambientale in Toscana, regione che ha sempre amato e che ha spesso rappresentato nei suoi acquerelli quando soggiornava in Val d’Orcia o era ospite dei Frescobaldi.

Fonte: IPA

Prima di lui, la Principessa Margaret visitò l’Italia svariate volte nel corso della sua vita, soggiornando soprattutto in Toscana seguendo le orme della mamma, la Regina Madre, che amava trascorrere le vacanze nella tenuta dei Salviati vicino Pisa, a Migliarino.

Anche Catherine Middleton in gioventù trascorse un periodo a Firenze e quando l’anno scorso, fu annunciata la visita in Italia dei Principi del Galles, la notizia venne accolta con grande entusiasmo. Per i problemi di salute della Principessa è stata, in seguito, annullata e rimandata a data da destinarsi.

La prima volta di Camilla in Italia

L’altro viaggio di Carlo e Camilla risale al 2017, quando la coppia intraprese una visita di Stato che toccò diverse regioni: Toscana, Veneto, Lazio e Campania. Durante il royal tour, una delle tappe più significative fu la visita al comune di Amatrice, devastato dal terremoto del 2016. Carlo, allora Principe del Galles, rimase profondamente colpito, cercò di dare conforto e dato il suo interesse per la conservazione del patrimonio, si informò anche sui progetti di ricostruzione.

Fonte: IPA

La visita fece tappa a Firenze e Carlo e Camilla, insieme a Jill Morris, ambasciatore del Regno Unito in Italia, visitarono il British Institute of Florence per festeggiare i 100 anni dalla fondazione, come ha raccontato la direttrice Julia Race: “Avevamo deciso di non interrompere nessuna delle nostre abituali attività pomeridiane e la Duchessa si è intrattenuta con i bambini assorti ad ascoltare i racconti in inglese durante il nostro appuntamento settimanale Story Time. Quando una bambina le ha chiesto di disegnarle un animale, ha preso in mano una matita e in pochi secondi ha tracciato sul primo foglio bianco che le è capitato a tiro la figura deliziosa di un cavallo”.

Carlo, invece, è stato con gli studenti provenienti da Cambridge guardandoli divertito mentre si esibivano in uno sketch di gestualità italiana. Per l’allora Principe Carlo era la sua terza visita ufficiale a Firenze, mentre era la prima per Camilla.

Carlo e Diana: la visita più iconica

In una delle altre due visite, nel 1985, Carlo era accompagnato dalla prima moglie Diana. Il Principe e la Principessa visitarono l’Italia da nord a sud per un tour di 17 giorni che incluse La Spezia, Milano, Firenze, Roma, Catania, Bari e Venezia.

Uno dei momenti più memorabili del viaggio fu la loro presenza al Teatro alla Scala di Milano, dove assistettero a una rappresentazione della Turandot di Puccini. Diana per l’occasione indossava la tiara Lover’s Knot.

Fonte: IPA

A Venezia, la coppia reale fu vista in gondola lungo il Canal Grande, un’immagine che fece il giro del mondo. In quel momento venivano visti come la coppia perfetta e nessuno immaginava che ci fossero tensioni tra i due coniugi, che poi emersero negli anni successivi.

Elisabetta II in Italia

Anche Elisabetta II ha frequentato il Bel Paese. La sua prima visita privata con alcuni impegni ufficiali risale al 1951 quando venne in visita insieme al Principe Filippo a Roma e Firenze. Festeggiò il suo venticinquesimo compleanno, a Villa Adriana, a Tivoli.

Elisabetta è tornata in Italia in qualità di Regina altre quattro volte facendo tappa in molte città: Roma, Venezia, Milano, Napoli, Torino, e nelle isole.

Fonte: IPA

Fu durante una visita lampo in Sicilia che la Regina variò di sua volontà il percorso prestabilito in precedenza. Era il 1992, un anno che si rivelò essere molto difficile sia per lei che lo definì Annus Horribilis, ma soprattutto per l’Italia.

L’omaggio di Elisabetta II al giudice Falcone

Erano passati pochi giorni dalla strage di Capaci, Elisabetta II decise di fermarsi e rendere omaggio al giudice Falcone, alla moglie e alla sua scorta uccisi dalla mafia il 23 maggio. Rimase sconvolta e dalla sua bocca uscì soltanto una parola ripetuta due volte “Incredibile, incredibile!” poi accennò un leggero inchino in rispetto delle vittime e proseguì il suo viaggio. Fu il primo capo di stato estero a rendere omaggio di persona agli eroi della strage di Capaci.

L’ultima visita della Regina in Italia

Il 3 aprile 2014, Elisabetta II tornò in Italia per quello che sarebbe stato il suo ultimo viaggio ufficiale nel Paese. Scelse un cappello e un completo color lavanda per la visita e accompagnata dal Principe Filippo, la Regina trascorse una giornata a Roma, incontrando il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e Papa Francesco. Anche in questo viaggio ci fu uno strappo alla regola: essendo una visita ufficiale ma informale, la Regina andò dal Pontefice con l’abito color lavanda e non in abito nero come è richiesto dal protocollo.

Fonte: IPA

I Windsor in Vaticano

Prima di Elisabetta II e della madre, la Queen Mum, nel maggio 1923, i nonni della sovrana, Re Giorgio V e la Regina Mary, intrapresero un tour che toccò diverse città italiane, tra cui Pisa, Roma, Tivoli e Vicenza.

La tappa più significativa fu senza dubbio quella del 9 maggio, quando Re Giorgio V incontrò Papa Pio XI. Un evento storico: era la prima volta dalla Riforma protestante che un monarca britannico incontrava ufficialmente un Papa.

I reali rimasero incantati dal Bel Paese come era accaduto anni prima alla Regina Vittoria che venne in Italia diverse volte nel corso della sua vita.

Un fascino reciproco quello tra la Royal Family e l’Italia che va avanti da molti anni e che si rinnoverà a breve con la visita di Re Carlo e della Regina Camilla; una storia d’amore tra repubblica e monarchia che sembra destinata a continuare.