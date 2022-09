Regina Elisabetta, le frasi celebri della sovrana d’Inghilterra

Fonte: IPA

La Regina Elisabetta nel corso del suo lungo regno ha pronunciato numerose frasi celebri e che sono passate alla storia. La Sovrana d’Inghilterra ha dimostrato di essere una donna forte, saggia e ferma nelle sue decisioni, capace di superare scandali, lutti e dolori senza lasciarsi mai scalfire.

Una vera roccia per la Royal Family, ma anche per i sudditi che ricorderanno sempre frasi, aforismi e citazioni della Regina Elisabetta. DiLei ha raccolto le più belle, divertenti e intense per ricordare una donna che ha segnato la storia del mondo.

Le frasi celebri della Regina Elisabetta

Elisabetta in realtà non ha mai rilasciato un’intervista, ma ha spesso pronunciato discorsi pubblici o fatto affermazioni durante visite ufficiali, che hanno consentito alle persone di conoscere meglio il suo pensiero su tante questioni, dall’amore per Filippo a Lady Diana.

A partire dal 1947 quando pronunciò uno dei suoi discorsi più celebri, parlando del futuro e del regno a venire: “Dichiaro davanti a voi tutti che la mia intera vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia alla quale tutti apparteniamo”.

Nel tempo la Regina Elisabetta ha tenuto fede a quelle parole. Dal giorno della sua incoronazione ha realizzato più di 261 visite ufficiali, sbarcando in 130 nazioni. Ha conferito oltre 400 riconoscimenti e onorificenze (varando 24 navi). Come capo di stato ha incontrato 15 premier britannici (fra cui Liz Truss il 6 settembre 2022), 13 presidenti americani e 7 papi.

Il suo regno d’altronde è stato il più lungo nella storia britannica, segnato da profondi cambiamenti, da scandali, ma anche enormi conquiste. Nata il 21 aprile 1926 a Londra, Elisabetta è salita al trono quando aveva solamente 25 anni, dopo la morte dell’amatissimo padre Re Giorgio, il 6 febbraio del 1952. Ha vissuto un’esistenza intensa e grandiosa, spegnendosi all’età di 96 anni l’8 settembre del 2022 nella residenza di Balmoral in Scozia.

Frasi della Regina Elisabetta sull’Annus Horribilis

Sul trono per settant’anni, la Regina Elisabetta ha affrontato numerosi momenti difficili, come il 1992, che la Sovrana definì come “annus horribilis”. Un periodo complesso per la Royal Family in cui The Queen fu costretta a sopportare scandali e problemi. Il castello d Windsor fu danneggiato da un incendio, mentre ben tre dei suoi quattro figli si separarono. La prima fu Anna, che chiese il divorzio da Mark Phillips, poco dopo fu il turno di Andrea che disse addio a Sarah Ferguson.

Ma lo scandalo più grande fu quello provocato dalla fine del matrimonio del principe Carlo con Lady Diana. Le dichiarazioni della principessa sul tradimento del marito con Camilla Shand fecero tremare Buckingham Palace. La Regina Elisabetta tenne duro anche in quell’occasione, affrontando con fermezza scandali e pettegolezzi, ma il 24 novembre 1992, nel corso del suo discorso alla London Guildhall, lasciò emergere tutta la sua amarezza.

Il 1992 non è un anno a cui guarderò indietro con puro piacere. Nelle parole di uno dei miei corrispondenti più comprensivi, si è rivelato un Annus Horribilis.

Frasi della Regina Elisabetta su Lady Diana

Il 30 agosto 1997, Lady Diana, mamma di Harry e William, morì in un tragico incidente stradale. La Regina Elisabetta II in quell’occasione scelse di rivolgersi ai suoi sudditi, sconvolti dalla scomparsa della principessa, con uno storico discorso alla nazione. Il 5 settembre, la Sovrana intervenì d a Buckingham Palace per rivolgersi alle migliaia di persone che erano giunte a palazzo per rendere omaggio a Diana con fiori e messaggi.

Quindi quello che vi dico ora, come vostra regina e come nonna, lo dico con il cuore. In primo luogo, voglio rendere omaggio a Diana io stessa… L’ho ammirata e rispettata, per la sua energia e il suo impegno verso gli altri, e soprattutto per la sua devozione ai suoi due ragazzi.

Frasi della Regina Elisabetta sul marito Filippo

Quella fra Filippo d’Edimburgo e la Regina Elisabetta è stata una straordinaria storia d’amore durata ben 73 anni. Era il 1937, quando la futura Sovrana d’Inghilterra, a soli rivelò di essersi perdutamente innamorata del tenente Mountbatten. In una lettera all’autrice Betty Shew datata 1947 raccontava il loro amore e il carattere vivace del marito.

A Filippo piace guidare e lo fa veloce! Ha la sua minuscola MG di cui è molto orgoglioso – mi ha portato in giro, una volta fino a Londra, il che è stato molto divertente, solo che era come sedersi per strada e le ruote sono alte quasi quanto la testa di qualcuno.

La coppia si sarebbe sposata nel 1947, dando vita a una splendida unione terminata con la morte di Filippo nell’aprile del 2021. La Regina lo ricorderà nel discorso di Natale, tenuto a pochi mesi dalla sua scomparsa.

Sebbene il Natale sia un tempo di grande felicità e allegria per molti, può essere un periodo difficile per quanti hanno perso i loro cari. Quest’anno, in particolare, ne capisco il motivo. Nei mesi successivi alla morte del mio amato Filippo ho trovato grande conforto nel calore e nell’affetto dei tanti tributi alla sua vita e al suo lavoro da tutta la Nazione, dal Commonwealth e dal mondo. Il suo senso del servizio, la sua curiosità intellettuale e la capacità di trarre divertimento da ogni situazione erano tutti irrefrenabili. Quello scintillio malizioso e indagatore, alla fine, era luminoso come quando l’ho visto la prima volta. Ma la vita, naturalmente, è fatta di separazioni finali, come di primi incontri, e Filippo manca tanto a me quanto alla mia famiglia. So che avrebbe voluto che ci godessimo il Natale. Sentiamo la sua presenza.

Parole che riportano alla mente una fra le frasi più famose della Regina Elisabetta. Una citazione pronunciata il 25 dicembre 1957 nell’ambito di un messaggio di auguri, il primo diffuso in tv.

È sempre stato facile odiare e distruggere. Costruire e amare è molto più difficile.

Frasi della Regina Elisabetta sul Covid

Fra i discorsi più celebri e toccanti della Regina Elisabetta c’è quello pronunciato il 5 aprile 2020 in occasione del lockdown. Le parole della Sovrana, in quelle settimane difficili, fatte di paura e di sconforto, trasmisero coraggio a tantissime persone, dimostrando, ancora una volta, la fermezza e la forza di The Queen.

Insieme stiamo affrontando l’emergenza, se restiamo uniti e risoluti vinceremo noi […] Spero che nei prossimi anni tutti potranno essere orgogliosi di come hanno risposto a questa sfida. E coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati più forti di qualsiasi altro, che le qualità dell’autodisciplina, della cortese determinazione e della comprensione reciproca ancora caratterizzano questo Paese […] Prevarremo e la vittoria apparterrà a ciascuno di noi. Dobbiamo confortarci pensando che giorni migliori torneranno: che saremo di nuovo con i nostri amici, saremo di nuovo con le nostre famiglie e ci incontreremo ancora.

Frasi della Regina Elisabetta sul coraggio e il dovere

Il coraggio è uno dei fili conduttori della vita della Regina Elisabetta. Salita al trono nel 1952, la Sovrana ha sempre dimostrato di possedere un grande senso del dovere e un’enorme forza di volontà. Era il 1957 e aveva solo 31 anni quando pronunciò uno storico discorso in tv. Spinta dal marito Filippo, Elisabetta entrò nelle case dei sudditi inglesi grazie alla Bbc.

È inevitabile che io appaia come una figura piuttosto lontana a molti di voi, qualcuno il cui volto potrebbe essere familiare sui giornali ma che non tocca mai davvero le vostre vite. Ma ora, almeno per alcuni minuti, vi dò il benvenuto nella pace della mia dimora.

Da allora il periodo natalizio sarebbe diventato per la Regina Elisabetta l’occasione per pronunciare frasi importanti, divenute citazioni e aforismi che parlano di coraggio e forza. Nel 2008, in occasione di Natale, lancerà un messaggio a coloro che si sentono persi.

Quando la vita sembra dura, i coraggiosi non si sdraiano e accettano la sconfitta; invece, sono ancora più determinati a lottare per un futuro migliore.

Nel 2002 invece, dopo aver perso la sorella Margaret e l’amata madre, spiegherà.

Ogni giorno è un nuovo inizio, so che l’unico modo per vivere la mia vita è cercare di fare ciò che è giusto, guardare a lungo, dare il meglio di me in tutto ciò che la giornata porta e mettere la mia fiducia in Dio.

Nel 2019, durante il discorso per il 75° anniversario del D-Day, ribadirà il concetto.

La generazione in tempo di guerra, la mia generazione, è resiliente.

Sempre nel 2019, per la precisione il 25 dicembre in occasione degli auguri natalizi, ci fornirà un’altra perla di saggezza.

Vale la pena ricordare che spesso sono i piccoli passi, non i salti da gigante, che determinano il cambiamento più duraturo.

Le frasi più divertenti della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è nota per essere anche una sovrana piena di spirito e di ironia. Per questo nel corso del suo lungo regno ha spesso pronunciato frasi divertenti. D’altronde chi la conosce davvero l’ha definita “leale, severa e dannatamente ironica”.

Nel corso di una riunione ufficiale consigliò a una donna di rispondere al suo cellulare che stava squillando con insistenza.

Faresti meglio a rispondere. Potrebbe essere qualcuno di veramente importante.

Durante un’intervista rilasciata per il documentario intitolato The Coronation, Elisabetta scherzò con il giornalista Alastair Bruce della BBC, parlando delle difficoltà di indossare la corona.

Non puoi abbassare la testa per leggere il discorso ufficiali. Se lo facessi, ti si romperebbe il collo.

Nel 1986, nel corso di una visita ufficiale in Nuova Zelanda, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo vennero contestati da alcuni attivisti che tirarono delle uova alla coppia reale. Il commento della Sovrana fu molto ironico.

La Nuova Zelanda è nota da tempo per i suoi prodotti caseari, ma devo dire che personalmente le uova neozelandesi preferisco mangiarle a colazione.

Nel 2016 al Chelsea Flower Show un giardiniere le spiegò che i mughetti sono fiori velenosi. La sua risposta non tardò ad arrivare.

Me ne hanno regalato due mazzi questa settimana. Forse qualcuno mi vuole morta.

Nella biografia Our Queen, uscita nel 2011, Robert Hardman rivela che la Regina Elisabetta avrebbe spiegato con chiarezza il perché dell’amore per gli abiti colorati e l’avversione per il beige.

Non posso mai indossare il beige perché nessuno saprà chi sono.

Fra le frasi iconiche (e più divertenti) pronunciate dalla Regina Elisabetta c’è quella detta dalla Sovrana mentre posava per un ritratto.

Con o senza denti questa volta?

Nel 2017, Elisabetta replicò con ironia all’uscita di The Crown in cui la sua storia d’amore con Filippo veniva raccontata nei toni del dramma, fra tensioni e possibili tradimenti. Non solo da parte del Duca, ma anche della Sovrana per via dell’amicizia speciale con Lord Porchester (chiamato affettuosamente da lei Porchie) l’horse racing manager di Palazzo.

Non so se qualcuno abbia inventato il termine “platino” per un 70° anniversario di matrimonio. Quando sono nata, non ci si aspettava che uno fosse in giro così a lungo.

Nella biografia Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch di Sally Bedell Smith

Devo essere vista per essere creduta.

Frase della Regina Elisabetta Never complain, never explain

Never complain, never explain è senza dubbio la frase più conosciuta della Regina Elisabetta e una citazione molto diffusa della Sovrana. Si tratta in realtà del motto e dello “stile” adottato da The Queen per tutti i suoi anni di regno.

Mai lamentarsi, mai dare spiegazioni: un dogma che ha consentito a Elisabetta di regnare per moltissimi anni, superando scandali e avversità. The Queen ha infatti sempre cercato di non dare spiegazioni riguardo avvenimenti particolari o pettegolezzi e non si è mai lamentata in alcun modo dei suoi problemi, seppur gravi. Un comportamento seguito non solo dalla Regina, ma anche da William e Kate, Duchi di Cambridge, dal figlio Carlo e da Camilla.

Frasi della Regina Elisabetta su Harry e Meghan

La Regina Elisabetta è sempre stata molto legata alla famiglia, in particolare al nipote Harry, con cui ha costruito nel corso dell’esistenza un legame speciale. Quando Harry e Meghan Markle hanno rilasciato una scandalosa intervista a Oprah Winfrey, criticando alcuni aspetti della vita a Corte, la Sovrana è intervenuta sulla questione.

The Queen ha sottolineato il suo grande affetto per i Sussex e ha voluto riportare la pace e l’armonia intorno a temi “spinosi” come i presunti commenti razzisti sul piccolo Archie che sarebbero stati pronunciati da un membro della Royal Family secondo le dichiarazioni di Meghan. Un grande esempio di diplomazia, ma anche di amore per la propria famiglia.

L’intera famiglia è rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan. Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti. Sebbene alcuni ricordi possano variare, sono presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia in privato.

Frasi della Regina Elisabetta su William e Kate

William e Kate hanno sempre avuto un posto speciale nel cuore della Regina Elisabetta che nel 2011, in occasione delle loro nozze, ha voluto festeggiare l’evento e condividere la sua felicità.