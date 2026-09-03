Re Carlo, Camilla e Brigitte Macron si presentano con lo stesso look. E lui appare confuso

La Regina Camilla e Brigitte Macron si ritrovano davanti all'arazzo di Bayeux con look bianchi quasi identici. Mentre Re Carlo ha l'aria smarrita

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Re Carlo, Camilla e Brigitte Macron si presentano con lo stesso look. E lui appare confuso
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Brigitte Macron e Camilla
Qual è la storia dell'arazzo di Bayeux? Come è nato il look di Re Carlo? Cosa dicono i critici di Brigitte Macron?

È stato un incontro storico dal punto di vista culturale quello tra Re Carlo e la Regina Camilla e Emmanuel e Brigitte Macron che insieme hanno visitato l’arazzo di Bayeux al British Museum. E per l’occasione la Sovrana e la Premiere Dame hanno sfoggiato look bianchi, più che coordinati. Praticamente identici.

Re Carlo, il primo impegno pubblico è con Brigitte Macron

Re Carlo è dunque tornato al lavoro dopo la pausa estiva. Si tratta anche della prima apparizione pubblica da quando Harry e Meghan Markle si sono trasferiti nel Regno Unito. Sua Maestà è apparso sereno e sorridente, imperturbabile come sempre.

Ma la sua rilassatezza non era dovuta solamente al periodo di riposo che si è concesso, ma anche all’incontro che ha fatto.

Infatti, il primo impegno pubblico di Carlo, dopo l’estate, si è svolto con i Macron con cui ha uno splendido rapporto. Il Re e la Regina consorte sono stati ospiti all’Eliseo non molto tempo fa e hanno contraccambiato con un invito a Londra, ancora più recente. Si vede che tra le due coppie c’è grande sintonia. E Brigitte e Camilla sono quasi complici, come dimostra il fatto che all’appuntamento al British Museum si sono presentate con un look praticamente identico. Ma procediamo con ordine.

Macron Carlo Camilla
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I Macron al British Museum con Carlo e Camilla

L’occasione dell’incontro tra Le Loro Maestà e i Macron riguarda l’esposizione straordinaria dell’arazzo di Bayeux che la Francia ha concesso eccezionalmente in prestito al British Museum, a quasi mille anni dalla sua realizzazione tra il 1070 e il 1077. È infatti la prima volta in assoluto che l’arazzo di Bayeux attraversa La Manica. L’opera descrive la conquista normanna dell’Inghilterra e la famosa battaglia di Hastings.

La Regina Camilla e Brigitte Macron in bianco

Per celebrare il momento solenne, Camilla e Brigitte Macron hanno scelto di indossare degli abiti bianchi. Di fatto, la Regina e la Première Dame hanno sfoggiato due look bianchi identici.

La moglie di Macron ha optato per un tubino dritto e strutturato con corpetto decorato da due bottoni di stoffa, firmato Louis Vuitton. Camilla invece ha indossato un abito svasato di Anna Valentine che ha abbinato a una borsa di Dior e a scarpe bicolore. Se non fosse stato per i ricami blu che ornavano il suo vestito, si poteva dire che lei e Brigitte indossavano il medesimo outfit. Di fatto, lo stile è lo stesso, persino gli accessori sono praticamente identici.

Brigitte Macron Emmanuel Macron Regina Camilla
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Brigitte Macron e la Regina Camilla con look identici

La somiglianza dei look denota un certo affiatamento tra le due donne che spesso si trovano con mise molto simili. Il bianco è tra l’altro la tonalità che indossano più spesso, probabilmente perché molti dei loro incontri sono avvenuti nella bella stagione, ma anche perché è simbolo di eleganza e regalità, sebbene non sia così facile da portare.

Re Carlo, l’espressione confusa

Nelle foto che sono state scattate per celebrare la storica esposizione dell’arazzo in Gran Bretagna mostrano Carlo e Camilla e i Macron perfettamente a loro agio insieme. Sembrano due coppie di amici, tanta è la confidenza.

Brigitte Macron Camilla Emmanuel Macron Carlo
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Da sinistra: Brigitte Macron, Camilla, Emmanuel Macron e Carlo

Il Presidente francese sorride divertito tra sua moglie e la Regina Camilla che osa addirittura toccare sulla spalla e sulla schiena, invitandola con affetto a procedere nella visita. Mentre Re Carlo a tratti sembra un po’ smarrito, forse confuso dalla mise identica delle due signore o forse tradito dall’emozione.

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