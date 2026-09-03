La Regina Camilla e Brigitte Macron si ritrovano davanti all'arazzo di Bayeux con look bianchi quasi identici. Mentre Re Carlo ha l'aria smarrita

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Brigitte Macron e Camilla

È stato un incontro storico dal punto di vista culturale quello tra Re Carlo e la Regina Camilla e Emmanuel e Brigitte Macron che insieme hanno visitato l’arazzo di Bayeux al British Museum. E per l’occasione la Sovrana e la Premiere Dame hanno sfoggiato look bianchi, più che coordinati. Praticamente identici.

Re Carlo, il primo impegno pubblico è con Brigitte Macron

Re Carlo è dunque tornato al lavoro dopo la pausa estiva. Si tratta anche della prima apparizione pubblica da quando Harry e Meghan Markle si sono trasferiti nel Regno Unito. Sua Maestà è apparso sereno e sorridente, imperturbabile come sempre.

Ma la sua rilassatezza non era dovuta solamente al periodo di riposo che si è concesso, ma anche all’incontro che ha fatto.

Infatti, il primo impegno pubblico di Carlo, dopo l’estate, si è svolto con i Macron con cui ha uno splendido rapporto. Il Re e la Regina consorte sono stati ospiti all’Eliseo non molto tempo fa e hanno contraccambiato con un invito a Londra, ancora più recente. Si vede che tra le due coppie c’è grande sintonia. E Brigitte e Camilla sono quasi complici, come dimostra il fatto che all’appuntamento al British Museum si sono presentate con un look praticamente identico. Ma procediamo con ordine.

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L’occasione dell’incontro tra Le Loro Maestà e i Macron riguarda l’esposizione straordinaria dell’arazzo di Bayeux che la Francia ha concesso eccezionalmente in prestito al British Museum, a quasi mille anni dalla sua realizzazione tra il 1070 e il 1077. È infatti la prima volta in assoluto che l’arazzo di Bayeux attraversa La Manica. L’opera descrive la conquista normanna dell’Inghilterra e la famosa battaglia di Hastings.

La Regina Camilla e Brigitte Macron in bianco

Per celebrare il momento solenne, Camilla e Brigitte Macron hanno scelto di indossare degli abiti bianchi. Di fatto, la Regina e la Première Dame hanno sfoggiato due look bianchi identici.

La moglie di Macron ha optato per un tubino dritto e strutturato con corpetto decorato da due bottoni di stoffa, firmato Louis Vuitton. Camilla invece ha indossato un abito svasato di Anna Valentine che ha abbinato a una borsa di Dior e a scarpe bicolore. Se non fosse stato per i ricami blu che ornavano il suo vestito, si poteva dire che lei e Brigitte indossavano il medesimo outfit. Di fatto, lo stile è lo stesso, persino gli accessori sono praticamente identici.

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La somiglianza dei look denota un certo affiatamento tra le due donne che spesso si trovano con mise molto simili. Il bianco è tra l’altro la tonalità che indossano più spesso, probabilmente perché molti dei loro incontri sono avvenuti nella bella stagione, ma anche perché è simbolo di eleganza e regalità, sebbene non sia così facile da portare.

Re Carlo, l’espressione confusa

Nelle foto che sono state scattate per celebrare la storica esposizione dell’arazzo in Gran Bretagna mostrano Carlo e Camilla e i Macron perfettamente a loro agio insieme. Sembrano due coppie di amici, tanta è la confidenza.

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Il Presidente francese sorride divertito tra sua moglie e la Regina Camilla che osa addirittura toccare sulla spalla e sulla schiena, invitandola con affetto a procedere nella visita. Mentre Re Carlo a tratti sembra un po’ smarrito, forse confuso dalla mise identica delle due signore o forse tradito dall’emozione.