Re Carlo, nuovo affronto: Harry incontra la madre segreta

Getty Images Harry

Harry dice di volersi riconciliare con suo padre Carlo, ma tutto quello che fa, lo allontana sempre più. Il Duca del Sussex sembra aver preso di nuovo le distanze dalla sua famiglia, quando recentemente è andato a trovare segretamente colei che chiama la sua “seconda mamma”, una donna speciale che lo ha confortato quando nemmeno suo papà riusciva a comprendere il dolore che provava. Ma andiamo con ordine.

Re Carlo, le accuse di Harry per la morte di Diana

Come è noto, a inizio mese i rappresentanti di Re Carlo e di Harry si sono incontrati a Londra per delineare una strategia che dovrebbe permettere di recuperare il rapporto tra padre e figlio. Entrambi, pare, vogliono trovare una soluzione positiva ai loro contrasti, prima che sia troppo tardi.

Nel frattempo, diverse indiscrezioni sono emerse sulle disperate condizioni economiche di Harry e Meghan Markle che vedono fallire uno alla volta i loro progetti professionali. Recentemente anche Netflix li ha abbandonati. Da qui, sostengono i maligni, l’urgenza dei Sussex di riavvicinarsi a Carlo.

Ma il rancore di Harry non si sarebbe ancora sopito nei confronti del padre. Un sentimento che risale alla morte di sua madre Diana nel 1997. Il Duca ha raccontato di essersi sentito solo e incompreso da Carlo e dalla famiglia paterna. E ha accusato il padre di averlo trascurato, se non addirittura maltrattato, tanto che ha dovuto cercare consolazione e appoggio da altre persone. Ed è qui che entra in gioco la regista Tania “TJ” Jenkins, che lui chiama “mamma”.

Harry, chi è Tania “TJ” Jenkins, la mamma segreta

Harry ha conosciuto Tania in Africa, in Botswana, qualche tempo dopo la morte di Diana avvenuta il 31 agosto 1997 a causa di un incidente automobilistico sotto il ponte dell’Alma a Parigi. All’epoca il Principe frequentava Chelsy Davy.

Per il Principe, Tania Jenkins è stata fin da subito una figura materna molto importante, un punto di riferimento dopo che ha perso la mamma vera. Di lei ha parlato nella sua autobiografia Spare, in lei e in suo marito Mike ha trovato appoggio e consolazione per il suo immenso dolore.

Harry ha raccontato: “Volevo trascorrere più tempo possibile con loro due, non solo durante questo viaggio, ma in generale. Il problema era: me lo avrebbero permesso? Spesso vedevo Teej guardarmi, scrutarmi, con un sorriso curioso sul volto, come se fossi qualcosa di selvaggio che si era inaspettatamente introdotto nel loro accampamento. Ma invece di scacciarmi o usarmi, come avrebbero fatto molti, si è avvicinata e… mi ha accarezzato”.

Riguardo al tempo trascorso insieme in Africa, Harry ha aggiunto: “Lei capiva quanto mi sentissi a casa con loro. Mi disse: ‘Penso che il tuo corpo sia nato in Gran Bretagna, ma la tua anima è nata qui in Africa’. Probabilmente il complimento più bello che abbia mai ricevuto”.

Harry e Tania hanno legato fin da subito, tanto che lui ha cominciato a chiamarla “mamma”, quasi senza accorgersene. “Un pomeriggio, mentre ci stavamo preparando per andare a fare una passeggiata, Teej ha iniziato a tormentarmi [e io ho detto] ‘Ok, mamma‘, “Mi è uscito di bocca. L’ho sentito e mi sono fermato. Teej l’ha sentito e si è fermata. Ma non mi sono corretto. Teej sembrava scioccata, ma anche commossa. Anch’io ero commosso. Da allora in poi, l’ho chiamata mamma in continuazione. È stato bello”.

Harry, il recente incontro con la mamma segreta

Secondo alcuni insider, Harry avrebbe prolungato il suo recente viaggio in Africa, più precisamente in Angola dove è andato senza Meghan e i figli, per recarsi in Botswana dove sarebbe andato a trovare Tania.

Alcuni hanno letto questa mossa come l’ennesimo affronto a suo padre Carlo, quasi il Principe volesse prenderne le distanze e cerca conforto in una persona che non ha nulla a che fare col Re e con la Famiglia Reale.