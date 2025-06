Re Carlo programma il ritorno di Harry in famiglia, ha già scelto la data

IPA Re Carlo

Il figliol prodigo può combinarne di ogni, ma il buon padre sarà sempre pronto a riabbracciarlo. E se il figlio non si decide a tornare, il suddetto padre farà di tutto per riportarlo a casa. Re Carlo potrebbe metterci anni, ma è intenzionato a porre fine ai dissidi con il secondogenito e riabbracciare, finalmente, Harry. Di più: il Sovrano ha un piano che riunirebbe la famiglia intera, Meghan Markle compresa.

I piani per il compleanno di Re Carlo

I compleanni a Buckingham Palace sono una cosa seria, tale da richiedere una preparazione attenta e una programmazione in largo anticipo. Per organizzare il compleanno del Re possono volerci anche anni. Così, con ben tre anni di anticipo, già si pensa al 14 novembre 2028, giorno in cui Carlo d’Inghilterra compirà 80 anni. E la prima festa (per il Re ne è prevista una seconda nella bella stagione) potrebbe sancire un momento storico per la famiglia Windsor: quello della fine della faida che vede il Principe Harry contro tutti.

Fonti vicine alla casa reale assicurano che Carlo ha già deciso. Per il suo 80esimo compleanno, Harry e la moglie Meghan Markle torneranno a varcare le soglie del palazzo londinese e con loro ci saranno anche i piccoli Archie e Lilibet. Si riproporrà lo scatto pubblicato in occasione dei 70 anni del Re, con i nipoti sulle ginocchia e figli e consorti sorridenti alle sue spalle e, poi, spazio ai festeggiamenti. Nonostante i “tradimenti” letterari (vedi i segreti di famiglia spifferati a tutto il mondo in Spare) e le continue delusioni, Carlo è intenzionato a riabbracciare il figlio, far fare pace ai fratelli in guerra e realizzare così l’ultimo desiderio della regina Elisabetta, che non riuscì a rivedere il sereno tra i suoi amati nipoti prima di passare a miglior vita.

Operazione Menai Bridge

E se non sarà al compleanno, sarà ai funerali. The Telegraph ha svelato i piani ufficiali previsti per il funerale di Re Carlo (quando arriverà il momento), che prendono il nome in codice di Menai Bridge. Un’occasione per il quale il Re ha espresso il desiderio che anche il figlio minore “abbia il posto che gli spetta al centro della famiglia reale”. Guardie, ufficianti e servizi segreti hanno già previsto la presenza dell’intera famiglia dei duchi di Sussex: Harry, Meghan e i figli Archi e Lilibet Diana – ed eventuali altri eredi che arriveranno.

Nel corteo funebre, Harry e Meghan dovranno sfilare al fianco di William e Kate, a dimostrare eguale importanza per il padre, così come sulla stessa linea è previsto che si trovino durante il Lying in State accanto al feretro nella camera ardente di Westiminster Hall alla Houses of Parlamient. Certo, questa è l’ipotesi più triste, e si spera che Harry e Carlo abbiamo modo di riappacificarsi ben prima dell’ultimo addio. Magari partendo dagli Invictus Games del 2027, cui pare che il principe rinnegato abbia già invitato l’intera famiglia.