Re Carlo, il momento imbarazzante durante una visita: così reagisce alla gaffe

IPA Re Carlo

Piccola gaffe per Re Carlo, durante una visita alla Oxford Photovoltaics. Nonostante il periodo non sia dei migliori, dopo l’arresto del fratello Andrea e tutto ciò che ne è scaturito, tra cui le difficoltà matrimoniali delle nipoti Beatrice ed Eugenia, il Sovrano mantiene la sua agenda fitta di impegni e torna regolarmente in pubblico. Così, in occasione della visita che si è tenuta il 27 marzo, il Re è scoppiato a ridere dopo un momento imbarazzante.

Re Carlo, la visita con gaffe imbarazzante: la reazione

Più volte Re Carlo ha dimostrato di essere un uomo di “spirito”. Tra gli impegni più frequenti nella sua agenda, così come in quella dei componenti attivi della Famiglia Reale (i Working Royal), ci sono le visite presso le aziende sul territorio, come è accaduto con la Oxford Photovoltaics. Per l’occasione, il Re ha conosciuto i dipendenti e ha fatto un giro degli ambienti, per poi essere chiamato a svelare una targa, cosa che è assolutamente abituato a fare.

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Ma qualcosa non è andato per il verso giusto, come si suol dire: quando il Re ha sollevato la fascia blu in seta, la targa è scivolata sul pavimento. Naturalmente uno dei dipendenti è accorso subito ad aiutare il Re; nonostante la gaffe, il momento è stato divertente e il Re, così come i presenti, ha riso. Si è persino concesso un commento distensivo, “l’inaugurazione è stata un disastro”. Tutti si sono lasciati andare in una risata: per Carlo, del resto, la visita nell’azienda non è un caso, considerando che si occupa di pannelli solari. Il tema ambientale è tra i più cari del Re: “Spero che possiate accelerare un po’ la transizione”, ha commentato.

Il periodo difficile di Re Carlo

Per la Monarchia, è un momento difficile: le indagini su Andrea stanno continuando, e l’ormai ex Duchessa di York, Sarah Ferguson, è praticamente fuori dai radar, anche se Carlo teme ripercussioni. “C’è la crescente sensazione che Sarah stia cercando di rimanere nell’ombra, preparandosi nel contempo all’eventualità di essere nuovamente coinvolta nel caso Epstein”. A ciò si aggiungono anche le tensioni tra Keir Starmer, il Primo Ministro, e Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti. Trump ha confermato che, in ogni caso, la visita del Re si terrà comunque: “È un mio amico, un grande gentiluomo… ha onorato me e il nostro Paese. L’ho conosciuto come Principe Carlo e ora come Re… non c’entra nulla. Faremo una splendida visita di Stato”.

Trump e Carlo hanno un legame di lunga data, fin dagli anni ’90. “Re Carlo riconosce che è importante rimanere in mezzo alla mischia. Si rende conto che il loro rapporto è incredibilmente importante per la relazione speciale di cui abbiamo sentito parlare negli ultimi decenni e vuole assicurarsi che restiamo nelle reciproche grazie”, ha commentato Kinsey Schofield. Non sono mancate anche delle voci sulla possibilità di vedere Kate e William negli Stati Uniti, ma si presume che andranno in estate, e non con il Re e la Regina.