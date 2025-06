Re Carlo, nessun perdono per Harry e l’imbroglio dei prezzi di Meghan Markle

Ansa Meghan Markle e Harry

Re Carlo si trova costantemente ad affrontare la questione Harry e Meghan Markle. La coppia rappresentano una vera e propria spina nel fianco alla sua serenità, in un momento in cui avrebbe bisogno di stare tranquillo per sostenere il peso della Corona e curarsi da cancro. L’attività della Duchessa del Sussex continua a imbarazzare il Palazzo, mentre il Duca vorrebbe essere perdonato ma risulta solo offensivo.

Re Carlo, Meghan Markle e i prezzi gonfiati dei suoi prodotti

Siamo arrivati al punto che persino il Palazzo prende in giro i Sussex, come è accaduto con il commento lasciato al post di un noto personaggio televisivo britannico in cui imitava il famoso video di Meghan che ballava col pancione.

Ciò significa che Carlo è davvero esasperato dalle continue trovate di Harry e della moglie. Come è noto, Lady Markle ha fondato un marchio di prodotti alimentari d’alta gamma. La Duchessa vende tè, marmellate, miele con grande successo. Appena li mette sul mercato, vanno esauriti in dieci minuti. Nonostante i prezzi siano palesemente gonfiati, come ha provato l’esperta in questioni reali Margaret Holder.

Meghan vende il suo tè a 12 dollari per una dozzina di confezioni. Una fonte vicina alla Duchessa ha rivelato che si rifornisce dall’azienda americana The Republic of Tea che però vende un tè simile tra gli 11,50 e i 14 dollari per una confezione di 36 bustine. Quindi, Meghan lo vende a tre volte tanto. “”I clienti stanno pagando un prezzo notevolmente più alto per l’etichetta di Meghan”.

Anche se gli stessi insider specificano che la miscela venduta dalla Duchessa è diversa rispetto a quella messa sul mercato dall’azienda da cui si rifornisce.

Carlo non commenta le attività commerciali di figlio e nuora, ma ogni volta che i Sussex realizzano un processo, sembra che nascondi qualche “imbroglio” sotto.

Re Carlo, Harry chiede perdono

Intanto, mentre Meghan è lanciatissima nella sua attività imprenditoriale, Harry sente molto la mancanza del padre e della sua vita passata, tanto che sta provando a riallacciare i rapporti con Carlo. Un segnale evidente è stato l’invito che ha rivolto al Re e a William agli Invictus Games del 2027. Ma potrebbe volerci ben altro per ricucire i suoi rapporti familiari.

Harry ha deluso tutti profondamente, commettendo troppi errori. La sua autobiografia, Spare, è tutta un’accusa contro Carlo e William e poi c’è la questione della sicurezza, l’intervista della BBC. Insomma, difficilmente suo padre e suo fratello lo perdoneranno, almeno se le cose restano come sono ora.

Harry dovrebbe dimostrare loro che si possono ancora fidare di lui, ma dovrebbe decisamente cambiare atteggiamento ed evitare di fare dichiarazioni pubbliche sulla sua famiglia.

Anche se così fosse, Carlo trova difficile perdonare il figlio per quello che ha fatto alla Regina Elisabetta. Harry e Meghan se ne sono andati da Londra nel 2020 e per due anni, gli ultimi della sua vita, hanno tormentato e deluso la Regina.