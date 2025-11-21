Re Carlo, una spia a Palazzo: “Ha venduto informazioni segrete”

Sarah Ferguson è soprannominata la Duchessa dell'inganno dopo che ha venduto informazioni top secret sulla Famiglia Reale. Re Carlo non si fida di lei

La punizione che Re Carlo ha inflitto ad Andrea e a Sarah Ferguson, che secondo alcuni è arrivata troppo tardi, è stata determinata non solo dallo scandalo Epstein ma anche da alcuni comportamenti inqualificabili dell’ex Duchessa di York.

Re Carlo, Sarah Ferguson, una spia a Corte

Sarah Ferguson non è mai stata molto amata a Palazzo. Elisabetta II non la sopportava, anche perché aveva divorziato da Andrea, il suo figlio prediletto. Carlo non la soffriva a causa della sua amicizia con Diana. Le due donne, differentemente da quanto raccontava la stampa, erano molto solidali tra loro, condividendo gli stessi problemi coniugali e avendo a che fare con due mariti egocentrici.

Dopo il divorzio da Andrea, Sarah Ferguson, un po’ come Meghan Markle, non si è fatta problemi a svelare i segreti della Famiglia Reale. Ma differentemente dalla Duchessa del Sussex, lo faceva soprattutto per soldi.

Fergie fu coinvolta nel 2010 nello scandalo “cash for access”, ossia dietro compensi in denaro dava informazioni top secret sulla Famiglia Reale, rendendola così “accessibile”. Da quel momento la Regina Elisabetta iniziò a chiamare l’ex moglie di Andrea “la Duchessa dell’inganno”.

Re Carlo, la Duchessa dell’inganno

Secondo una fonte di Palazzo, da quel momento cambiò per sempre il rapporto tra la Ferguson e la defunta Sovrana che considerava egoista l’ex nuora.

“La Regina ha descritto Sarah come il tipo di persona che non provava più sensi di colpa, vergogna o rimpianto per le sue terribili azioni, perché pensava solo a se stessa e a nessun altro”, ha confessato la fonte anonima allo scrittore Andrew Lownie. E ha aggiunto che Elisabetta la considerava “senza rimorsi”.

“Ha venduto l’accesso alla Famiglia Reale e i suoi segreti… per fare soldi facili “, ha affermato la fonte. “È stato un completo tradimento della fiducia riposta in lei. Tutto è stato calcolato per dare priorità ai suoi interessi personali”.

Questa totale sfiducia nei confronti della Ferguson ha minato per sempre i suoi rapporti con la Famiglia Reale, anche dopo la morte di Elisabetta. Pare che Carlo la tollerasse appena e non era contento che i corgi di sua madre fossero finiti a lei, né che abitasse con l’ex marito al Royal Lodge. Anche se l’ex Duchessa ha già trovato una soluzione allo sfratto, trasferendosi nella villa al mare in Portogallo di sua figlia Eugenia di York.

Re Carlo, parla l’amica di Sarah Ferguson

D’altro canto, l’amica di Sarah Ferguson ha dato un’altra descrizione di lei. La dipinta come una donna al limite del collasso che ha bisogno di un aiuto professionale per risollevarsi, dopo essere stata travolta insieme ad Andrea, nell’ultimo scandalo sul caso Epstein.

Negli ultimi due mesi la sua vita è stata letteralmente stravolta. Dopo è stata pubblicata una sua mail del 2011 in cui si scusava con Epstein e lo definiva un amico, Sarah ha letteralmente perso la sua reputazione, i suoi patronati, la casa, i corgi e adesso è stata bloccata la pubblicazione del suo ultimo libro per bambini.

La sua amica ha dichiarato: “È diventato fin troppo chiaro che Sarah si è chiusa in se stessa. Non importa in cosa si metta, le vorrò sempre bene. Abbiamo condiviso tante risate nel corso degli anni. Ha bisogno di riconsiderare tutte queste situazioni negative e in qualche modo fare piccoli passi per riconnettersi con se stessa. Spero che riceva un aiuto professionale per affrontare tutto il tumulto che la circonda.”

L’amica della Ferguson ha aggiunto: “Spero e prego che lo faccia prima che sia troppo tardi“. D’altro canto, la stessa Sarah è preoccupata per la vita di Andrea.

