Re Carlo, cresce il patrimonio e raggiunge gli 850 milioni di dollari

Re Carlo un Sovrano Paperone, nel senso che sa come far fruttare le sue rendite, tanto che il suo patrimonio cresce di anno in anno ed è arrivato a toccare gli 850 milioni di dollari netti. Ma questo non gli basta ad essere nella lista dei ricconi del Regno Unito.

Re Carlo, il patrimonio aumenta ma non è nella lista dei ricconi

Re Carlo sa come far crescere il suo patrimonio e in effetti ha raggiunto la cifra record di 850 milioni di dollari netti. Ma non basta a far rientrare il Sovrano nella “Rich List”, stilata dal Sunday Times che comprende 156 miliardari, un calo rispetto ai 165 dell’anno scorso.

Carlo non si trova fra loro, infatti nella lista dei ricconi lui è solo al 238° posto con un patrimonio netto stimato di quasi 850 milioni di dollari. Sua Maestà comunque pare non se la sia presa per lo scarso risultato. Infatti non si può lamentare dei guadagni dello scorso anno. Il suo patrimonio è salito di ben 40 milioni di dollari. Dunque, un risultato del tutto soddisfacente.

Il patrimonio netto effettivo del Re è un argomento molto dibattuto, poiché la maggior parte dei suoi beni e delle sue proprietà reali appartengono alla Corona. Pertanto, molti non sono d’accordo sull’opportunità o meno di includerli nel suo portafoglio personale.

