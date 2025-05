Re Carlo costretto a chiudere la residenza reale a causa di un’emergenza

Fonte: IPA Re Carlo e la Regina Camilla

L’arrivo della bella stagione ha portato qualche inconveniente ai reali inglesi. In questi giorni di festa e di sole, Carlo e Camilla sono stati costretti a chiamare l’idraulico e occuparsi di una delle loro residenze predilette. Problemi, infatti, nella grande tenuta di Sandringham nel Norfolk, che il Re e la Regina hanno dovuto chiudere temporaneamente al pubblico.

Carlo chiude la sua casa al pubblico

Dal 5 aprile al 10 ottobre, ogni anno, i pittoreschi e verdeggianti 60 acri che raccolgono il giardino della residenza reale di Sandringham, nel Norfolk, apre le sue maestose porte al pubblico. Quest’anno, però, l’ingresso è stato serrato con largo e inatteso anticipo. Sul canale Instagram della tenuta turistica, fino a poche ore prima, si potevano ammirare le splendide foto di magnolie in fiore e vialetti ricoperti di petali. L’invito era rivolto a tutti e richiamava a recarsi a Sandringham per goderne la magica atmosfera che si respira in primavera.

Poi, l’annuncio improvviso: “La tenuto è chiusa ai visitatori a causa di un’emergenza idraulica”. La chiusura riguarda l’intera tenuta, non soltanto i giardini ma anche la casa, il ristorante e tutti i negozietti e i servizi del cortile. Continuano, insomma, i problem in quella che è una delle residenze predilette di Re Carlo. A marzo, sopra Sandringham era stato imposta una no-fly zone a causa dell’avvistamento di alcuni droni che, senza autorizzazione, sono stati beccati a sorvolare sulla proprietà.

La storia di Sandringham

La residenza di Sandringham, nelle campagne del Norfolk, a nord est di Londra, è una delle più amate da Re Carlo e, in precedenza, lo fu della Regina Elisabetta. Il motivo è semplice: è qui che i membri della famiglia reale si riuniscono per celebrare, tutti assieme, il Natale. Un luogo di dolci ricordi, nonostante le defezioni degli ultimi anni (dopo Harry e Meghan, quest’anno anche Kate e William hanno scelto di perdersi il tradizionale pranzo festivo).

Sandringham fu costruita da Re Edoardo VII e dalla Regina Alessandra nel 1863, come residenza di campagna. Fu sede di alcuni momenti unici nella storia della monarchia, fu qui, ad esempio, che Elisabetta II registrò il primo messaggio televisivo della storia nel 1957. Nello stesso luogo, fu celebrato il battesimo di Charlotte, la secondogenita di William e Kate. E fu sempre a Sandringham che, nel 2020, Harry annunciò la decisione di prendere le distanze dalla Corona.

Oggi, i giardini di Sandringham si stanno trasformando, convertendosi ad un’agricoltura completamente biologica, mentre gli interni mantengono il gusto dell’epoca in cui il palazzo fu costruito: colori tenui, stucchi sul soffitto, affreschi alle pareti e pavimento in legno. Tra gli ambienti più preziosi, e più amati dai turisti in vista, vi è la grande biblioteca con scaffalature a tutte pareti che racchiudono un’ammirabile collezione di volumi antichi, una grande scrivania in radica, poltrone da lettura ed eleganti divani in pelle.