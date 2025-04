Re Carlo, scivolone di stile di Camilla e vizio delle borse griffate

Fonte: Getty Images Regina Camilla

Carlo e Camilla si apprestano a festeggiare la Pasqua e intanto li abbiamo visti presenziare alla cerimonia del Giovedì Santo dove la Regina si è presentata con un elegante look verde bosco che però è risultato esattamente quello che ha indossato lo scorso anno proprio per la messa di Pasqua. Non mancava nemmeno la sua griffatissima borsa di Chanel. Ma procediamo con ordine.

Regina Camilla, scivolone di stile con lo stesso look

Anche se Re Carlo è malato di cancro e si sta ancora sottoponendo alle cure, è infaticabile. Così, come Sovrano e Capo della Chiesa anglicana ha presenziato alla funzione del Giovedì Santo, accompagnato da Camilla.

La coppia, reduce dal viaggio in Italia, è arrivata nella Cattedrale di Durham, accolta da una folla festante. Qualcuno ha detto al Re che era in ottima forma e lui gli ha risposto con una battuta: “Sono tutti specchi”, frase ironica e spensierata che però è stata interpretata anche con una certa preoccupazione sulle sue condizioni di salute.

In ogni caso la cerimonia si è svolta nel migliore dei modi, senza intoppi, e davvero le Loro Maestà sono apparse tranquille e serene.

La Regina Camilla si è presentata nella cattedrale con un elegante abito-cappotto verde bosco firmato Anna Valentine, la stessa stilista che ha realizzato alcuni dei look del viaggio in Italia, e uno straordinario cappello di velluto in una tonalità coordinata di Phillip Tracey.

Fonte: Getty Images

Per proteggersi dall’aria fredda, la moglie di Carlo ha optato per una cappa nera corta e guanti in pelle nera. Camilla non ha certo fatto sfigurare il Re, ma ha comunque commesso una notevole svista, per non dire uno scivolone di stile.

Infatti, il look presentato al Giovedì Santo è lo stesso con cui si è presentata alla messa di Pasqua lo scorso anno. C’è un’unica variante, le calzature. Nel 2024 Camilla indossava gli stivali, lo scorso 17 aprile ha optato per delle décolleté nere.

Il problema non sta tanto nell’aver riciclato l’outfit, ma di aver usato la stessa mise di Pasqua di un anno fa.

Fonte: Getty Images

Camilla e la passione delle borse griffate

Un dettaglio che invece non è passato inosservato del suo look è la borsa. Camilla infatti ha sfoggiato una classica handbag trapuntata di Chanel, nera, come tutti gli altri accessori.

Come è noto, la Regina ha una vera e propria passione per le borse griffate. In Italia ne ha sfoggiata una di Bottega Veneta, unico pezzo made in Italy che ha indossato nel nostro Paese.

Camilla tende infatti a vestire brand e stilisti britannici, non particolarmente noti all’estero. Ma quando si tratta di borse, fa volentieri eccezioni, scegliendo spesso marchi prestigiosi esteri.

Ora, non ci resta che attenderla la domenica di Pasqua per vedere come si vestirà. Tanto l’unica che avrebbe potuto rubarle la scena, Kate Middleton, sarà assente.