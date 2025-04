Re Carlo, le ultime notizie sul cancro preoccupano: “William si sta preparando”

Fonte: IPA Re Carlo

Sempre forte e volitivo, così si è dimostrato Re Carlo da quando gli è stato diagnosticato un cancro. Anche dopo il recente e improvviso ricovero il monarca non ha di certo messo da parte i suoi impegni reali e la sua fedeltà alla Corona. Non ha cancellato neppure l’impegnativa visita in Italia e continua a presenziare ad eventi e cerimonie. La sua salute, però, non sarebbe delle migliori: pare che le sue condizioni si siano aggravate nell’ultimo periodo. Tanto da far stare in allerta William e Kate Middleton.

Il messaggio di Re Carlo per Pasqua

Re Carlo e la sua Camilla sono riapparsi alla funzione religiosa nella Cattedrale di Durham, in occasione del Giovedì santo. È consuetudine che il sovrano presieda ogni anno questa funzione religiosa. Tuttavia, lo scorso anno Charles è stato costretto ad annullare la sua presenza a causa della diagnosi di cancro, che lo ha obbligato a sospendere la sua agenda per un breve periodo.

Il messaggio di auguri di quest’anno è stato particolarmente toccante: nel suo discorso il figlio della Regina Elisabetta ha sottolineato che il lavoro svolto dagli operatori umanitari in tutto il mondo non conosce confini, indipendentemente da religione, background o fede.

“Ci sono tre virtù di cui il mondo ha ancora bisogno: fede, speranza e amore. E la più grande di queste è l’amore“, ha detto Carlo ponendo l’accento sul messaggio fondamentale dell’amore in tutte le religioni.

“Uno degli enigmi della nostra umanità è come siamo capaci sia di grande crudeltà che di grande gentilezza”, ha affermato il sovrano per poi aggiungere che “ogni giorno ci vengono presentate scene che, in un momento, sono terribili immagini di sofferenza umana e, in un altro, atti eroici in paesi devastati dalla guerra, dove operatori umanitari di ogni tipo rischiano la propria vita per proteggere quella degli altri”.

Re Carlo ha aggiunto di essere rimasto colpito dalle persone che lavorano in ambito umanitario per aiutare gli altri e di aver “provato un profondo senso di ammirazione per la loro resilienza, il loro coraggio e la loro compassione”.

L’amore mostrato da Gesù, ha detto, “rifletteva l’etica ebraica di prendersi cura dello straniero e di chi è nel bisogno, un profondo istinto umano che trova eco nell’Islam e in altre tradizioni religiose, e nei cuori di tutti coloro che cercano il bene degli altri”.

Come sta oggi Re Carlo d’Inghilterra

Nonostante la sua forza e la sua determinazione, secondo il portale Radar Online, la situazione di Carlo non sarebbe delle migliori: i timori per la salute del 76enne sarebbero diventati così serie nell’ultimo periodo che il Principe William e Kate Middleton sarebbero in allerta. Potrebbero diventare i prossimi Re e Regina del Regno Unito prima del previsto.

“I recenti problemi di salute di Re Carlo hanno messo William e Kate in stato di massima allerta, prevedendo la possibilità che salgano al trono prima del previsto – ha spifferato una fonte – Continuano a sperare nella sua guarigione e gli augurano molti altri anni di regno, ma non possono ignorare la cruda realtà che le circostanze potrebbero cambiare inaspettatamente”.

L’ultimo ricovero del Re in ospedale è servito a ricordare con scrupolo i suoi continui problemi di salute, dimostrando alla famiglia che ha scarso controllo sui tempi della successione reale. Anche Carlo ne è consapevole e per questo starebbe preparando William a subentrare senza preavviso.

“Che la transizione avvenga attraverso un’abdicazione legata al peggioramento della salute di Re Carlo o attraverso la profonda tristezza della sua scomparsa, l’inevitabilità incombe ogni giorno di più. – ha ribadito l’insider – Mentre William e Kate continuano a augurarsi la guarigione del Re, è chiaro che sono pronti a svolgere i loro doveri qualora ce ne fosse bisogno”

“La famiglia reale comprende l’importanza di pianificare il futuro e, sebbene il pensiero di perdere Carlo sia difficile, è preparata a ciò che potrebbe accadere”.