Carlo d'Inghilterra avrebbe l'intenzione di recuperare il terreno perso lo scorso anno, lavorando il più possibile per mostrare la monarchia inglese come stabile

Fonte: IPA Carlo d'Inghilterra

Carlo d’Inghilterra, primogenito della compianta Regina Elisabetta II e del Principe Filippo di Edimburgo, è asceso al trono dell’importante paese europeo dopo la morte della madre, avvenuta l’8 settembre 2022. In questi due primi anni di regno il sovrano ha già mostrato il suo modo d’intendere la monarchia, più snella e vicina a cause green come la difesa dell’ambiente.

Ma negli ultimi mesi Carlo III sta lentamente donando una nuova impronta alla monarchia Inglese, provando a metterla nuovamente al centro dello scenario internazionale e dandole una nuova stabilità, dopo il periodo nero vissuto nei primi mesi del 2024. Per riprendere il terreno perso, Carlo III sta lavorando più che mai, non perdendo occasione per mostrarsi in pubblico e prendere parte a eventi importanti.

Carlo d’Inghilterra, obiettivo stabilità

Carlo d’Inghilterra ha dovuto affrontare uno dei periodi più complicati della monarchia inglese nel corso del suo secondo anno da sovrano. Nei primi mesi del 2024, infatti, ha scoperto di essere affetto da tumore e la stessa diagnosi ha colpito anche Kate Middleton, che ha dovuto interrompere ogni impegno pubblico per diversi mesi. Più presente invece il Re che ha continuato a lavorare saltuariamente, malgrado si stesse sottoponendo alle terapie per il cancro.

Negli ultimi tempi il sovrano è stato protagonista di diversi appuntamenti settimanali, come se volesse recuperare il tempo perduto lo scorso anno. Sembra che Carlo III voglia proprio dare una nuova spinta all’istituzione, mettendo in agenda molti impegni e dando il più possibile l’impressione di una Monarchia solida e stabile, dopo un anno in cui la stessa sembrava vivere una profonda crisi.

Solo nell’ultima settimana il sovrano ha partecipato a diversi impegni importanti. Primo tra tutti il Commonwealth Day, in cui il monarca ha anche tenuto un discorso. In seguito, tra le altre cose, Re Carlo III ha avuto modo d’osservare una vettura di Formula E e di tenere un ricevimento al Castello in onore di Water Aid per sostenere la battaglia contro il cambiamento climatico.

Secondo un alto funzionario del Palazzo Reale, Re Carlo avrebbe un grande attaccamento al dovere, che affronterebbe con una certa gioia, come riportato da Express: “È difficile sopravvalutare la gioia che trae dal dovere e dal servizio, dall’essere in pubblico”.

Carlo d’Inghilterra, lo stato di salute

Re Carlo III ha dovuto combattere negli ultimi mesi contro un tumore e, secondo le indiscrezioni, starebbe ancora portando avanti questa difficile battaglia. In ogni caso i sudditi che hanno incontrato il sovrano negli ultimi giorni avrebbero notato il suo buon stato di salute, come anche Joe Wicks, presente a un recente ricevimento a Buckingham Palace in onore di WaterAid. L’esperto di fitness si sarebbe così sorpreso della sua forma fisica, da porgli una domanda: “Mi piacerebbe molto sapere cosa fa, perché sembra in gran forma”.

Sembra che Re Carlo curi il suo stato di salute grazie anche all’esercizio continuo. Il sovrano si sottoporrebbe infatti a lunghe passeggiate, come rivelato in passato dalla stessa Regina Camilla e riportato da Hello: “È probabilmente l’uomo più in forma della sua età che conosca. Cammina, cammina e cammina. È come una capra di montagna, lascia tutti a chilometri di distanza”. Ma il sovrano avrebbe anche l’abitudine di allenare il suo fisico ben due volte al giorno, con esercizi come lo squat.