Re Carlo, “Harry è in preda alla confusione, non sa quello che dice”

Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

Re Carlo, anche se lo volesse, non potrà mai conciliarsi con suo figlio Harry dopo quello che ha detto durante l’intervista bomba alla BBC. Il Duca del Sussex è confuso e dice più di quello che dovrebbe, ma soprattutto deve smetterla di fare la vittima. A dirlo è la religiosa che ha seguito il secondogenito di Carlo quando era adolescente e lo conosce molto bene.

Re Carlo, la frattura è definitiva

La frattura che si è creata tra Re Carlo e Harry non potrà più essere ricomposta. Non c’è vero perdono da parte del Duca del Sussex nei confronti del padre, anche se continua a dichiarare che vorrebbe ristabilire un dialogo con lui. E d’altro canto, Sua Maestà ha perso fiducia nei confronti del figlio che è diventato una mina vagante.

Harry è davvero imbarazzante per Carlo e per la Monarchia. Le sue esternazioni sono pericolose per la Corona e mettono in cattiva luce il Sovrano, spesso criticato sui social per colpa del secondogenito.

Harry è pericoloso per Carlo, che ha il dovere di proteggere il suo ruolo istituzionale di Re, ma è anche pericoloso per se stesso. Quello che dice e quello che fa spesso sono in contraddizione, anche nelle questioni più “innocenti”.

Come quando era uno strenuo sostenitore dello stile di vita green e poi andava in vacanza con il jet privato. Allo stesso modo, ha definito la sua sua sconfitta in tribunale per ottenere la scorta della polizia “una buona vecchia trappola istituzionale” e poi se ne va in giro per Londra a suonare i campanelli.

Re Carlo, Harry è confuso e deve abbandonare il ruolo di vittima

Persino la canonica Angela Trilby, che ha conosciuto Harry quando era un ragazzo, è intervenuta a commentare la situazione. La religiosa ha definito il figlio di Carlo “confuso”, riferendosi ai commenti che ha fatto nei confronti del padre nella famosa intervista alla BBC. Questi “rivelano il suo dolore e la sua confusione”.

E poi lo ha invitato ad abbandonare il ruolo di vittima, unico modo per liberarsi dal trauma infantile che ancora lo condiziona.

“Mi dispiace per quell’adolescente dai capelli rossi a cui una volta facevo la predica. Credo che sia un brav’uomo. Ma, finora, non ha trovato il modo di superare il trauma che ha ancora in testa. Ha detto troppo perché le relazioni si possano riallacciarsi. Afferma di aver perdonato suo padre e la famiglia reale ma è chiaramente un perdono con riserva”, ha commentato la Trilby.

E ancora: “La ripetuta richiesta di protezione da parte della polizia e l’insistenza sul fatto che suo padre avrebbe potuto semplicemente risolvere la situazione ordinandoglielo, sembrano provenire dal dodicenne che era costretto a camminare dietro la bara della madre. […] Avrebbe dovuto capire che il perdono comporta anche rinunciare al suo ruolo di vittima“.

La canonica ha concluso: “Questo è un passo molto più difficile, molto più impegnativo e, in definitiva, molto più importante. Ma la logica della fede cristiana suggerisce che solo quando le vittime perdonano ‘di cuore’ possono trovare la liberazione.”