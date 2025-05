Re Carlo, perché la figuraccia a Londra smonta le accuse di Harry

Fonte: IPA Meghan Markle e Harry

Harry è stato sorpreso a vagare per le strade di Londra, perfino a bussare alle porte di almeno tre case. E Re Carlo si prende la sua rivincita contro le accuse del figlio.

La vendetta di Re Carlo

Dopo la sentenza del tribunale londinese che ha negato definitivamente la protezione della polizia britannica a Harry e alla sua famiglia, il Duca del Sussex ha sfogato la sua frustrazione contro Re Carlo. L’intervista bomba alla BBC è apparsa a tutti come una sorta di ripicca perché non ha ottenuto quello che voleva. E così eccolo riversare sul padre ogni tipo di insoddisfazione.

È perfino arrivato a dire che non sa quanto tempo ha da vivere il Re, indebolendo l’immagine della Monarchia. Ma adesso questa intervista acquista il giusto peso, scagionando Carlo da qualsiasi accusa.

Ancora una volta Harry si è rovinato con le proprie mani, perdendo credibilità e mostrandosi per quello che è veramente, ossia un bambino viziato e capriccioso che sbatte i piedi e dice le prime cose che gli vengono in mente senza preoccuparsi di ferire le persone e delle conseguenze.

Insomma, Carlo si è preso la sua vendetta contro il figlio e non ha avuto bisogno di fare nulla o di ordire chissà quale temibile piano.

Re Carlo, Harry sorpreso a vagare per Londra

Lo scorso weekend i media britannici si sono presi gioco del Duca del Sussex, pubblicando la notizia che era stato avvistato girovagare per le strade di Londra in cerca della casa di un amico.

In pratica, mentre si trovava nella capitale britannica il mese scorso durante il processo riguardante la sua sicurezza, Harry è stato filmato mentre vagava in strada, avrebbe suonato almeno a tre campanelli diversi prima di trovare finalmente la casa dell’amico.

Oltre a rivelare il suo scarso senso dell’orientamento, questa paparazzata ha un significato ben più profondo. Infatti, in molti hanno sottolineato come il comportamento di Harry non rispecchi quello di una persona che teme per la sua incolumità.

La figuraccia di Harry

Se davvero Harry fosse stato preoccupato di subire aggressioni perché non adeguatamente protetto dalle forze dell’ordine, non sarebbe andato in giro per Londra avventurandosi in un quartiere evidentemente sconosciuto e sicuramente non avrebbe bussato alle porte di sconosciuti che avrebbero potuto attentare alla sua persona, riconoscendolo come figlio di Carlo e Diana.

Un testimone ha raccontato che la sua governante è andata ad aprire la porta ma effettivamente non ha riconosciuto Harry, forse perché nessuno si aspetta che il Duca del Sussex vada a suonare i campanelli degli sconosciuti.

E ha proseguito: “Siamo rimasti scioccati nel vedere che era lui quello ripreso dalla telecamera. Ce ne siamo accorti solo quando i vicini hanno iniziato a parlare, e allora abbiamo pensato: ‘Oh sì!'”

Un’altra fonte ha dichiarato: “Due delle case a cui ha bussato si trovano alle estremità opposte della strada, che è lunga circa mezzo miglio”. Sembra di rivedere la scena del film Love Actually quando Hugh Grant, che interpretava il primo ministro britannico, suonava campanello per campanello tutte le porte per cercare la sua ex segretaria di cui si era innamorato.

Harry fa finta di niente

Intanto Harry non si è nemmeno accorto della figuraccia che ha fatto. Ha dimentico l’incidente dei campanelli, andando a divertirsi con sua moglie Meghan Markle al concerto di Beyoncé. La Duchessa del Sussex infatti non ha mancato di fare un reportage su Instagram della serata, come la maggior parte degli spettatori del live.