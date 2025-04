Fonte: Getty Images Re Carlo e Camilla

Dal 7 al 10 aprile 2025, le Loro Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla saranno in Italia per la visita di Stato, la prima dall’incoronazione del Sovrano avvenuta il 6 maggio 2023 presso l’Abbazia di Westminster. Un viaggio tanto atteso quanto denso di simbolismi, che si snoderà tra Roma e Ravenna, due città emblematiche della storia europea, a testimonianza della profondità e della solidità dei rapporti tra il Regno Unito e la Repubblica Italiana.

L’itinerario inizialmente prevedeva anche un momento di grande valore spirituale: un incontro privato con Sua Santità Papa Francesco in Vaticano. Ma in seguito a un comune accordo reso necessario dalle condizioni di salute del Pontefice ancora delicate, l’udienza è stata rinviata. I Sovrani d’Inghilterra hanno comunque voluto far pervenire un caloroso messaggio augurale al Santo Padre, esprimendo sincera vicinanza e l’auspicio di poter condividere in futuro quel momento di dialogo e rispetto reciproco che avrebbe onorato entrambe le parti. Questa missione diplomatica, tra impegni istituzionali, omaggi alla memoria storica e celebrazioni culturali, si inserisce nel solco della tradizione monarchica britannica di farsi ambasciatrice di valori condivisi e di relazioni bilaterali fondate su una stima antica, mai venuta meno nel tempo.

7 aprile, l’arrivo a Roma

Nel pomeriggio, Re Carlo e la Regina Camilla atterreranno all’aeroporto militare di Ciampino, dando ufficialmente inizio alla loro visita in Italia. Ad accoglierli, rappresentanti delle istituzioni italiane e dell’ambasciata britannica.

8 aprile, incontro con Sergio Mattarella

Mattina – Le Loro Maestà saranno ricevute dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale. Subito dopo, renderanno omaggio al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, un gesto solenne in memoria dei caduti, a suggello del rispetto che unisce i due Paesi.

Pomeriggio – Seguirà una visita al Colosseo, simbolo imperituro della grandezza romana, prima di recarsi a Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico, dove incontreranno la comunità britannica residente in Italia.

9 aprile, incontro con Giorgia Meloni

Mattina – Re Carlo incontrerà la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella cornice di Villa Pamphilj, per un colloquio volto ad approfondire le questioni bilaterali e le sfide internazionali comuni. Nel frattempo, la Regina Camilla visiterà una scuola in collaborazione con il British Council, sottolineando l’importanza dell’educazione e del dialogo interculturale.

Primo pomeriggio – Altro momento chiave della giornata sarà il discorso che Sua Maestà terrà di fronte al Parlamento italiano riunito in seduta comune: un evento di grande portata simbolica, che rafforza la centralità del dialogo tra i due Paesi.

Sera – La giornata si concluderà con una cena di Stato al Quirinale, offerta dal Presidente Mattarella. Un’occasione solenne e conviviale, nella quale verrà celebrata l’amicizia storica tra Italia e Regno Unito attraverso parole, musica e sapori della tradizione.

10 aprile, omaggio alla cultura a Ravenna

Primo pomeriggio – Le Loro Maestà si recheranno a Ravenna, antica capitale dell’Impero Romano d’Occidente e culla di un patrimonio artistico unico al mondo. Qui visiteranno la Tomba di Dante Alighieri, in omaggio al Sommo Poeta, nel 700° anniversario dalla sua morte.

Successivamente, il Re visiterà la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, straordinari capolavori del mosaico bizantino. Parallelamente, la Regina si recherà al Museo di Byron, ricordando l’intenso legame fra la città e il poeta britannico.

Tardo pomeriggio – È previsto un momento istituzionale presso il Municipio di Ravenna, seguito da una partecipazione al Festival dell’Emilia-Romagna, a sottolineare l’importanza della cultura regionale nel dialogo tra Italia e Gran Bretagna.

In serata – Al termine degli impegni ravennati, Re Carlo III e la Regina Camilla faranno ritorno nel Regno Unito, concludendo una visita di Stato che prevedeva anche un’udienza privata con Papa Francesco, ancora in fase di ripresa dall’infezione polmonare che l’ha costretto a oltre un mese di ricovero.