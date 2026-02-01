Il possibile ritorno di Meghan Markle e Harry non sarà privo di polemiche: il risentimento con la Regina è ancora vivo

IPA Megham Markle e Camilla, faida mai archiviata

Sembra proprio che Meghan Markle non abbia minimamente sepolto l’ascia di guerra con la Regina Camilla. Le due sono protagonista di un gelo che non si sarebbe mai sciolto, stando alle indiscrezioni.

La Duchessa del Sussex oggi vive in California ma, dovesse tornare nel Regno Unito al fianco di Harry, non sarebbe disposta a far finta di nulla a Palazzo. Un sentimento che riflette un risentimento ben profondo, maturato negli anni e mai davvero superato.

Meghan e Camilla, rapporto mai nato

Non c’è mai stata una reciproca simpatia tra Meghan Markle e la Regina Camilla. Caratterialmente ben differenti ma costrette a coesistere. Al netto di alcuni tentativi iniziali, incomprensioni e silenzi hanno avuto la meglio in seguito.

La sovrana, inoltre, non avrebbe mai perdonato alla Duchessa il modo in cui, insieme a Harry, ha detto addio alla Famiglia Reale. Focus soprattutto sul dolore arrecato a Re Carlo, allontanato da suo figlio e soprattutto dai suoi nipoti.

Questa generale tensione appare insolita, pensando alle parole pronunciate proprio da Camilla nel 2018, quando Meghan entrò a far parte della Royal Family: “America’s loss is our gain” (una perdita per l’America è una nostra vittoria). Le due avrebbero inoltre condiviso interessi comuni, dallo yoga all’amore per i vini pregiati. Le buone intenzioni, però, si sarebbero poi infrante tremendamente contro dinamiche ben più profonde.

Dalle incomprensioni al gelo

Il punto di rottura definitivo sarebbe arrivato nel 2020, poco prima del trasferimento dei Sussex negli Stati Uniti. Stando alle ricostruzioni dei tabloid, Meghan avrebbe coordinato la pubblicazione di alcune foto in una galleria d’arte nello stesso giorno in cui Camilla teneva un discorso pubblico sulla violenza domestica. Un gesto vissuto come una mancanza di rispetto.

Negli anni successivi, invece, hanno dominato le accuse di fughe di notizie e strategie mediatiche. Il tutto è culminato poi nel 2023 con le rivelazioni di Harry nel suo memoir Spare. Situazione di colpo aggravata. Anche se il Principe non ha fatto nomi, infatti, Meghan è certa che Camilla abbia avuto un ruolo attivo nel dipingerla come una figura divisiva all’interno della famiglia.

Un’estate bollente: ritorno in UK

Non si esclude il ritorno nel Regno Unito di Harry la prossima estate. Potrebbe portare con sé la sua famiglia e, di fatto, tutta una serie di polemiche in valigia. Un ritorno dei Sussex, per eventi ufficiali come il Trooping the Colour magari, sposterebbe di certo l’attenzione generale.

Secondo gli insider, Meghan non avrebbe intenzione di creare scandali pubblici ma, al tempo stesso, neanche fingere una serenità non percepita. Nel frattempo, anche sul fronte personale la Duchessa vive una fase delicata. Il recente lancio della collezione di San Valentino del brand As Ever non ha registrato il sold out immediato delle precedenti uscite, mentre Netflix ha deciso di non rinnovare la serie With Love, Meghan, che si è fermata a 5,3 milioni di visualizzazioni. Un momento di riflessione, dunque, che si intreccia a vecchie ferite mai rimarginate