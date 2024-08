Kate Middleton, ultime notizie: “William non parla con Harry da due anni”

Fonte: IPA Kate Middleton e William

Un anno difficile per la famiglia reale inglese. La malattia del sovrano, Re Carlo, quella della Principessa del Galles, Kate Middleton, e le tensioni oltreoceano tra Harry e il fratello William stanno rendendo l’aria della Casa Reale tesa e difficile da respirare. Il “Principe” Harry ha appena terminato il viaggio in Colombia con la moglie, Meghan Markle. Un viaggio che li ha portati a visitare luoghi e a portare alcuni temi a loro cari in Sud America. Un viaggio che è stato definito da molti “quasi reale”, come se i due fossero andati in rappresentanza di una famiglia di cui però non fanno più parte.

Harry e William: la tensione insanabile

La lontananza tra i due fratelli Harry e William sempre essersi dilatata ed essere giunta a un momento di rottura definitiva. Così dicono in molti, mentre Re Carlo cerca di tenere aperta una strada per il ritorno del figlio, William avrebbe altro a cui pensare e non ci terrebbe a riaverlo a Corte. I due non si parlano da molto tempo, due anni, secondo alcune fonti.

Il Principe William, inoltre, quest’anno si sarebbe dedicato, comprensibilmente a ben altri pensieri. “Quest’anno la sua attenzione è stata rivolta molto alla moglie Kate Middleton, ai figli e al padre”, ha detto una fonte, riferendosi al momento delicato che sta vivendo la Principessa del Galles, alle prese con le cure per un tumore. La stessa fonte ha poi ha aggiunto: “William, poi, che è prossimo in linea di successione per salire al trono, non lo vorrebbe quando arriverà il momento della sua incoronazione“.

Anche una fonte vicina al principe Harry si è espressa sui suoi progetti futuri: “Qual è lo scopo del principe Harry? Amava l’esercito ed era molto bravo nel suo lavoro. Il progetto Invictus è fantastico e la paternità era il ruolo che più desiderava, quindi forse tutto ciò gli basta. Ma ho sempre pensato che volesse di più dalla vita”. Tuttavia, Harry sembrerebbe essere molto più sereno da quando non è più a Londra. Ma fonti a lui vicine fanno sapere che vorrebbe riallacciare i rapporti con re Carlo che, a sua volta, vorrebbe viversi di più i nipotini Archie e Lilibet Diana.

