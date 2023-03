Harry e Meghan Markle sfrattati: la loro risposta è implacabile

Fonte: IPA Meghan, abito bianco e spalle scoperte: Harry ha occhi solo per lei. Ma è polemica

Sta facendo molto discutere la notizia secondo la quale il Principe Harry e Meghan Markle sono stati sfrattati dal Frogmore Cottage, l’abitazione nella quale la coppia abitava prima dell’abbandono degli impegni reali. La tenuta è rimasta il loro punto d’appoggio ogni volta che sono tornati nel Regno Unito, ma ora, a detta della stampa, dovranno trovarsi un albergo se hanno intenzione di soggiornare a Londra.

Re Carlo sfratta Harry e Meghan Markle

Questa non ce la saremmo mai aspettata: Re Carlo ha sfrattato Harry e Meghan Markle da Frogmore Cottage, la residenza che loro stessi avevano ristrutturato dopo le nozze del 2018. A rivelarlo è stato Page Six: secondo il tabloid la coppia ha ricevuto l’avviso di sfratto appena 24 ore dopo l’uscita del libro di memorie del Principe, Spare. Una notizia senza precedenti, ma che si allinea con il nuovo progetto di tagli alla Corona del Re che, sempre secondo indiscrezioni, starebbe pensando di sfrattare anche il Principe Andrea, dandogli una abitazione molto più piccola.

Re Carlo, dunque, è molto più vendicativo del previsto, e il suo silenzio su certi temi viene corrisposto da azioni molto eloquenti, come questa. I Duchi di Sussex avranno del tempo per impacchettare tutte le loro cose, ma la prossima volta che saranno a Londra dovranno trovare un albergo in cui stare o, al massimo, saranno dei semplici ospiti a Palazzo, senza uno spazio privato tutto per loro.

Fonte: IPA

La risposta di Harry e Meghan allo sfratto

Nelle scorse ore è anche arrivata la conferma, da un portavoce di Buckingham Palace, che Harry e Meghan Meghan dovranno svuotare Frogmore Cottage. La notizia ha fatto partire una diatriba sullo stato di sicurezza della coppia quando si recheranno a Londra per impegni di famiglia: “Harry riteneva questa casa il solo posto sicuro, dove stare lontano da pettegolezzi e discussioni quando è in città” hanno rivelato fonti vicine alla coppia.

Frogmore Cottage è un luogo importante anche per i tanti ricordi vissuti proprio tra quelle mura, l’ultimo la festa di compleanno di Lilibet Diana del 2022. “Harry e Meghan sono rimasti attoniti per la notizia, non se lo aspettavano, e stanno valutando cosa fare” rivelano sempre amici dei due, che pare non si aspettasero affatto questo colpo di scena. E se c’è chi parla di un piano che i Duchi starebbero tramando in gran segreto, molti parlano solo di un grande sconforto. Ci sarà dunque una vendetta implacabile? Forse sì, e potrebbe essere quella di sabotare l’incoronazione: perché, diciamolo, sia la loro presenza che la loro assenza riempirà comunque le prime pagine.

E pare non siano gli unici. Secondo Express, almeno altri due membri della Famiglia Reale sono rimasti sconvolti da questa notizia. Uno di questi è, per certo, il Principe Andrea, che teme di essere confinato egli stesso a Frogmore Cottage. Per quanto grazioso, parliamo di un piccolo appartamento nascosto nella natura, un luogo ideale per la privacy, ma non ciò che gradice il Principe. Infatti, l’abitazione dovrebbe essere assegnata a breve a qualcun altro, forse proprio Andrea, che così perderà la sua ben più sontuosa e costosa Royal Lodge Mansion, che condivide con Sarah Ferguson.

Aria di cambiamenti, insomma, e Re Carlo, ormai a due mesi esatti dalla sua incoronazione, non fa sconti a nessuno.