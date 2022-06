Duro colpo per la Regina: il Principe Andrea è positivo al Covid e salta il Giubileo

Giubileo della Regina, gli oggetti più strani che forse nemmeno lei approva

L’intero Paese è in fermento e milioni di inglesi stanno festeggiando il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, omaggiando i suoi 70 anni di regno. E se la Royal Family si stringe attorno a lei in questo momento di grande gioia, per il Principe Andrea è appena insorto un problema: essendo risultato positivo al Covid, dovrà rinunciare ai suoi progetti per il resto della settimana.

Il Principe Andrea è positivo al Covid

Un portavoce di Buckingham Palace ha rivelato che il Principe Andrea, sottoponendosi ad uno dei rituali tamponi di controllo, è risultato positivo al Covid. Sembra dunque evincersi che sia asintomatico, e questa è sicuramente una buona notizia. Ma c’è ovviamente preoccupazione per la Regina Elisabetta II, che negli ultimi giorni è stata in contatto con tutti i membri della sua famiglia. Sua Maestà ha già avuto il Covid lo scorso febbraio, e in quell’occasione si era auto isolata presso il Castello di Windsor, dove ha trascorso diversi giorni riprendendosi dai lievi sintomi che l’avevano colpita.

Il Principe Andrea, dal momento stesso in cui ha avuto un tampone positivo, si è messo in quarantena e non ha più visto la Regina. E, come annunciato da palazzo, saltano tutti i suoi piani per il Giubileo di Platino. Il Duca dovrà infatti rinunciare ai festeggiamenti di questi giorni – o almeno quelli a cui avrebbe potuto prendere parte. A seguito dello scandalo in cui è stato coinvolto, Andrea ha rinunciato ai suoi titoli onorifici e per questo ha perso il diritto, ad esempio, di affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace accanto all’intera Royal Family, durante il Trooping The Colour.

L’unico appuntamento al quale il Principe avrebbe presenziato è il servizio di ringraziamento, previsto venerdì 3 giugno presso la Cattedrale di St. Paul: naturalmente non ci sarà, per via della sua positività al Covid. E questo è un duro colpo per la Regina, che ha sempre tenuto molto ad avere la famiglia riunita nelle occasioni più importanti. Nonostante lo scandalo che ha travolto la Corona a causa di Andrea, nelle ultime settimane Elisabetta II aveva fatto un passo incontro a suo figlio, pronta a perdonarlo e a riammetterlo accanto a lei.

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II

Hanno avuto inizio i grandi festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina, un appuntamento tra i più attesi degli ultimi anni. Il primo grande evento è stato, come sempre, il Trooping The Colour: la parata militare che omaggia Elisabetta II si è svolta in presenza di un numeroso pubblico che ha assistito ad ogni singolo istante di una cerimonia bellissima. Kate Middleton, strepitosa in bianco, è arrivata a Buckingham Palace assieme a William e ai loro tre splendidi bambini, che hanno immediatamente conquistato la scena.

Tra i grandi assenti, Harry e Meghan Markle: i due sono arrivati nelle scorse ore dalla California proprio per assistere al Giubileo, ma non hanno potuto prendere parte al Trooping The Colour dal balcone. Questo privilegio è stato attribuito, quest’anno, solamente ai membri attivi della Royal Family. Per questo motivo, Meghan ha potuto osservare la parata solamente da una delle finestre del palazzo, dove è stata prontamente avvistata dai più attenti. È tuttavia probabile che nei prossimi giorni faccia finalmente la sua comparsa ufficiale.