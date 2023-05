Charlotte Casiraghi a Cannes 2023: paillettes e trasparenze non convincono

Charlotte Casiraghi è un habitué del Festival di Cannes e, probabilmente anche complice il marito Dimitri Rassam produttore cinematografico, quest’anno “la Principessina” sembra essere presenza fissa delle prime della kermesse.

Dopo essere stata ospite d’onore sul red carpet del film di apertura, Jeanne du Barry, infatti Charlotte è riapparsa (sempre insieme al marito) anche sul tappeto rosso della pellicola di Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon, che vede come protagonista Leonardo Di Caprio.

Se per la prima “sfilata” sul Montée de Marche aveva indossato un elegante abito Chanel in roso blu navy con coprispalle tempestato di fiori che le donava moltissimo, per questo secondo tappeto rosso la Casiraghi ha scelto invece un vestito (sempre Chanel) che non ha messo affatto in risalto la sua bellezza.

Charlotte Casiraghi: l’abito e gli accessori sono un flop

Fonte: IPA

Nella serata di apertura del Festival di Cannes 2023 Charlotte Casiraghi aveva attraversato il tappeto rosso del film di apertura a fianco al marito Dimitri Rassam e alla cognata Beatrice Borromeo. Nonostante l’abito Dior super ricamato (e scollato!) della Borromeo, tra le più sexy del Festival, la sobria bellezza di Charlotte non era stata offuscata anche grazie al suo bellissimo abito Chanel in raso blu navy reso meno “rigoroso” da un coprispalle tempestato di fiori in rilievo.

Per il suo secondo red carpet a Cannes 2023, la Principessa non ha rischiato di essere offuscata da nessuna presenza (o, meglio, scollatura) ingombrante, eppure il suo abito non ha affatto convinto i più. Fedelissima alla maison Chanel, Charlotte ha indossato un long dreess con corpetto dalle fini spalline e tempestato di paillette, che creavano una fantasia di farfalle, con tripla gonna di voile. Ai piedi, un paio di (sbagliatissime) Mary Jane sempre Chanel.

Quel che non ha convinto del look di Charlotte è stato proprio il corpetto del vestito che, seppur bellissimo, aveva un taglio ad altezza fianchi che non le donava particolarmente. Del tutto fuori luogo, sua le scarpe che la pochette di pelle matelassé color rosa camelia (in pendant con la gonna): entrambe molto poco adatte a un abito da sera.

Charlotte Casiraghi e Dimitri Assam inseparabili e affiatati: il red carpet di famiglia

Il red carpet del film di Martin Scorsese è stato un omaggio alla vecchia Hollywood e, mentre le fan impazzivano per l’annunciata presenza di Leonardo Di Caprio, lo stesso tappeto rosso ospitava anche una reunion di famiglia.

Mentre Charlotte Casiraghi sfilava mano nella mano – e tra romantici sguardi complici – con il marito Dimitri Rassam, poco lontano dall’affiatatissima coppia c’erano anche le rispettive mamme dei due.

Carolina di Monaco (con un look giacca e pantalone decisamente anticonvenzionale per un red carpet) e Carole Bouquet erano, infatti, tra le invitate alla première della pellicola di Scorsese e durante la loro passeggiata verso la sala principale del casinò di Cannes sono sembrate molto complici.

Le due icone francesi, la Principessa e la ex modella e attrice che ha fatto la storia della settima arte, si sono scambiate molti sorrisi complici e, per la felicità dei fotografi, non si sono risparmiate ai flash.