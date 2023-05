Come vestirsi a 40 anni? Consigli di stile

Fonte: Getty Images Come vestirsi a 40 anni: idee di look

Spesso passando dai 30 ai 40 anni si sente l’esigenza di adattare il nostro abbigliamento ai cambiamenti non tanto del nostro fisico, quanto più della nostra personalità. Le esigenze con il tempo cambiano, e con loro il nostro stile e i nostri look e questo è del tutto normale: quello che insegno infatti alle mie ragazze è di non andare contro a questi cambiamenti, ma di assecondarli, in modo che riflettano continuamente chi siamo, qual è la nostra personalità.

Quali sono gli abbinamenti migliori per chi ha 40 anni

Per questo motivo, non esistono abbigliamenti migliori o peggiori a 40, rispetto ai 30 o ai 50: semplicemente l’abbinamento migliore è quello che ti fa sentire più te stessa, quello che non ti costringe, che ti fa sentire comoda e a tuo agio. Perché a 40 anni non rincorri più le mode, le hai interiorizzate, hai capito cosa fa parte del tuo stile e cosa invece è meglio lasciare alla vecchia decade.

Cosa indossare a 40 anni: urban chic

Niente di troppo aderente, capi semplici, ma realizzati con tessuti di qualità e di ottima fattura: questo segna il guardaroba di una quarantenne che ha smesso di rifornirsi nei negozi delle ragazzine. Non perché non ami la loro moda e il loro stile, ma perché lei sente di aver bisogno di qualcosa di più. Di più personale, di più pregiato: ha interiorizzato il concetto di “meno e meglio”.

Elegante con classe

Nero sì, con gusto e stile. Il nero va bene a qualunque età, basta aggiungergli un tocco di personalità che sia solo nostro: un dettaglio colorato, il make che ci valorizza di più, un accessorio davvero cool.

Romantiche

Chi ha detto che a 40 anni si smette di essere romantiche? Quella è una condizione dell’anima! E quindi si può riflettere anche sui nostri vestiti. Via libera quindi ad abili lunghi e fluidi, in tinta unita o in fantasia, a dettagli di classe come una IT bag o occhiali XXL.

Sportiva e casual

Chi non amava i tacchi a 30, difficilmente li amerà a 40. E chi li ha indossati tanto a 30, potrebbe non averne più voglia a 40: scendiamo a terra allora, ma facciamolo con stile! Un look sportivo e casual sarà perfetto anche con stivali chunky, blazer oversize e abiti dal taglio morbido e confortevole.

Business lady

A 40 anni potremmo voler affermare il nostro successo, anche professionale: allora benvenuti siano i completi sartoriali, i blazer, i tailleur portati in modo easy con t-shirt e scarpe maschili, ma anche con gonne lunghe e Mary Jane multicinturino.

Easy chic

Il look che preferisco? Quello che sta bene dai 20 ai 90, cioè il look easy chic. Scarpe basse, blazer sartoriali, pull a girocollo, jeans dal taglio morbido e accessori super cool che rendono tutto l’outfit speciale. Dagli occhiali, agli orecchini alla borsa, sono i dettagli che trasformano un look da anonimo a indimenticabile.

Consigli su cosa non indossare a 40 anni

La cosa che mi sento di consigliarvi è di evitare di voler indossare qualcosa per assomigliare alla vecchia versione di voi stessa, a quella che ricordate, ma che non vedete più nello specchio. Il nostro corpo cambia, le nostre esigenze e i nostri gusti probabilmente anche: rendiamo questo cambiamento parte del nostro guardaroba, tenendo quello che vale la pena tenere e mettendo da parte per le nostre figlie tutto il resto!