Fonte: Getty Images Abiti lunghi estivi: ecco 5 star da copiare subito

Gli abiti lunghi estivi sono bellissimi! Leggeri, fluttuanti e perfetti per ogni fisicità, perché hanno il magico potere, dal momento che non fasciano, di renderci super eleganti e di snellire otticamente la nostra silhouette. Ecco 5 star che sfoggiano dei look da cui possiamo prendere spunto, adattando gli abiti alla nostra fisionomia!

Cut out come Chiara Ferragni

Il cut out è un trend sulla cresta dell’onda. Cosa si intende? Si intende quel genere di capo che hanno “oblò”, tagli e aperture realizzati ad arte. Come scegliere quello giusto per noi? Semplicemente optando per tagli che aiutino a slanciare la nostra fisionomia, posizionati preferibilmente quindi su punti che siano strategici per noi ;-)

Fluido come Rocky Barnes

Ecco quello che intendo per tagli morbidi che valorizzano anche i fisici più morbidi: l’abito della modella Rocky Barnes è l’ideale proprio perché non segna e non stringe e vi permette di essere eleganti e comode allo stesso tempo! Da portare rigorosamente con sandaletti flat per evitare l’effetto matrona ;-)

Colour block come Alessandra Ambrosio

Un colour block da scegliere nella sfumatura che volete! Potete indossarlo in versione cut out, ma anche morbida e scivolata, l’importante è che il colore sia pieno e squillante: se la vostra carnagione è di quelle che si abbronzano, allora questa è la soluzione perfetta per voi!

Sfumato come Mara Sattei

Non sapete che colore scegliere? Allora sceglietene tanti! L’abito effetto sfumato, come quello che indossa Mara Sattei, è perfetto per una serata glam, in spiaggia, ma anche in città.

Total black come Barbie Ferreira

Non sempre solo perché è estate bisogna per forza indossare un abito coloratissimo: anche il nero ha la sua classe e la sua eleganza e, soprattutto, potrebbe essere un colore con cui ci troviamo a nostro agio: allora via libera al total black, da illuminare però con accessori fluo e super glam!