Libri dell’estate per bambini e ragazzi: 40 titoli tra romanzi, gialli e leggende

Fonte: iStock

Leggere è importante, quando si è bambini ancor di più, in quanto l’esercizio è alla base dell’apprendimento. In estate è consigliato ai bambini ed ai ragazzi di leggere il più possibile, libri a piacere, dai fumetti ai romanzi, ai piccoli primi libri gialli, legati al mistero o alle leggende, fino a quelli umoristici. In estate, che i nostri figli stiano passando un bella vacanza al mare o in montagna avranno più tempo a disposizione e più voglia di leggere, senza i ritmi serrati della vita quotidiana.

Per i bambini che si approcciano alla prima elementare, e che vogliano imparare a leggere le lettere, ci sono sempre più manuali e giornalini in grado di aiutarli ad apprendere lettere, numeri e simboli.

Per i bambini e le bambine che hanno appena terminato la prima elementare, anno nel quale, tra le tante cose, è stata insegnata loro la lettura autonoma, sarà possibile esercitarsi, durante le vacanze, con libri caratterizzati dalle lettere a stampatello e da tante illustrazioni, per facilitarli nella comprensione.

Infine, per tutti gli altri, ai quali viene consigliata la lettura per evitare di tornare a scuola impoveriti nelle abilità acquisite, in termini di proprietà di linguaggio, comprensione del testo e lettura spedita, i libri tra i quali scegliere sono davvero infiniti. Basta solo saper scegliere, portarsi un po’ avanti con i compiti per le vacanze, qualora fossero tanti, e poi perdersi nella lettura, bellissima esperienza anche per bambini e ragazzi!

I titoli per chi deve imparare a leggere

Per i bambini di circa 5-6 anni, a settembre comincerà la nuova avventura scolastica con la cosiddetta primaria. Alcuni bambini ci arrivano sapendo già leggere e scrivere, altri invece, non hanno alcuna nozione di pregrafismo. Del resto, non è affatto richiesto che, in prima elementare, si arrivi con queste competenze. Per i bambini che comunque, anche per un senso di emulazione verso i fratellini e le sorelline maggiori, volessero esercitarsi a leggere e a scrivere, imparando a distinguere le lettere, i simboli ed i numeri, proponiamo alcuni libri da acquistare assolutamente.

Per i bambini che volessero imparare lettere e numeri, ecco due libri con i quali arrivare a settembre con qualche nozione in più. Con l’aiuto di un adulto, i bambini potranno cimentarsi in ripetizioni di lettere e numeri, sia in termini di scrittura che di comprensione e riconoscimento dei simboli.

Rigorosamente in stampatello maiuscolo, questi due libri, arricchiti da piccoli esercizi che aiutano il bambino a distinguere leggere e sillabe abbinandole ai disegni, sono adatti a chi ha già una piccola infarinatura delle lettere.

Fonte: iStock

Consigli di prima lettura

Quando i nostri bambini hanno imparato a leggere bene, comincia il vero divertimento! Coloro che hanno frequentato la prima elementare avranno certamente qualche primo compitino per le vacanze estive e l’immancabile consiglio di leggere il più possibile. Alcune measte/maestri stimolano i bambini a leggere a voce alta, perché la lettura è tutta una questione di esercizio. Basta non leggere per un mese per fare notevoli passi indietro. Per i bambini di questa età, in genere 6-7 anni, è fortemente caldeggiata la lettura costante di più libri, durante le vacanze.

I libri da prima lettura devono avere caratteristiche ben precise per non ledere l’autostima del bambino, evitare di annoiarlo o di stancarlo eccessivamente. Non si deve trattare di testi non adatti all’età o troppo lunghi o difficili. Si deve prediligere un libro in stampatello con illustrazioni. Libri brevi e facili. Meglio leggere 4-5 libri corti, in estate, semmai anche letti più volte ad alta voce, che uno lungo con il rischio di non portarlo a termine.

“Io leggo da solo”, disponibile in diverse versioni, è una piccola raccolta di fiabe, ben confezionate ed illustrate, che aiutano il bambino a leggere da solo alcune storie che già conosce ed altre che gli sono inedite. I caratteri grandi delle lettere facilitano la lettura.

Favole facili per chi è alle prime armi ed è più lento a leggere ed anche a comprendere il testo, sono le storie brevi e divertenti della collana “Una storia in 5 minuti”. Esse sono riccamente illustrate per aiutare i bambini a capire meglio le storie. Si tratta di volumi di poche pagine, per questo adatti anche ad essere letti più volte, per esercitarsi con gradualità.

Imperdibili, da acquistare e collezionare assolutamente, sono gli Albumini di Emme Edizione. Da “Bastoncino” a ” La strega Rossella”, da “Pesciolino” a “Il topo Brigante” a “Il Gruffallò”, “Gruffallò e la sua piccolina” a “Zog”. In stampatello piccolo, con illustrazioni numerose quanto meravigliose, rime che facilitano la lettura. Storie bellissime che culleranno, qualora ci fossero, anche i bambini più piccoli. Perfetti per le prime letture e dai piccoli prezzi!

“Sei nata per brillare” è un libro facile da leggere ma adatto a chi riesce a comprendere meglio il testo ed i suoi significati un po’ più introspettivi. Nella storia della piccola Martina sarà facile perdersi ma anche immaginarsi. Adatto a chi vive quegli inevitabili primi conflitti con le amiche.

Infine, per chi volesse ancora qualche altro suggerimento sui libri dedicati alla prima lettura, perfetta e dall’ottimo prezzo, è questa collana di 10 volumetti. 10 fiabe classiche facili, finemente illustrate, comode da portare in vacanza. Da comprare tutte insieme, della collana “Le più belle storie illustrate”.

I libri per i bambini e i ragazzi che amano leggere

Per tutti gli altri bambini, che ormai hanno imparato a leggere da soli, in mente come ad alta voce, la lettura rimane consigliata, soprattutto in estate, quando c’è più tempo a disposizione, come anche più tempi morti, fra una nuotata al mare ed una partita a bocce. Leggere, per questi bambini, da un lato permetterà di svagarsi, dall’altro di affinare la lettura, dall’altro di imparare nuovi termini e, in caso di libri con piccole nozioni di cultura generale, di conoscere qualcosa in più sulla storia, sulle leggende greche, sui miti, sulla geografia e così via.

Le nostre proposte, come vedrete, sono distinte per genere e non età, questa volta. Del resto, molti libri per bambini e ragazzi sono trasversali e possono essere letti in età diverse con una diversa comprensione, sempre gradualmente maggiore, con l’avanzare della scuola. Non è raro che un bambino legga un libro precedentemente raccontato da mamma e papà e che poi lo riprenda negli anni, cogliendo nuove sfumature e comprendendo meglio molti termini.

Libri dallo humor nero

Amalia Fang è la protagonista di una serie di racconti, perfetti per essere letti da bambine e bambini in autonomia Sono presenti ancora le illustrazioni ma saranno le storie assurde della protagonista a catturare l’attenzione dei nostri figli. Amalia non delude mai, ma rapisce sempre!

“Piccoli Misteri”, Il Tesoro di Knight House” è un altro libro dalle avventure intrecciate con colpi di scena e mistero. Un piccolo giallo, con una vera e propria caccia al tesoro.

“La Foresta dei segreti”, ambientato in Umbria, vede come protagonisti due ragazzini appena trasferitisi in campagna. Per i due inizia una nuova avventura nella foresta vicino casa, che nasconde alcuni segreti.

“Il Segreto di Dante”, dello stesso autore, ed ambientato a Firenze, racconta un’avventura investigativa che si intreccia con il grande Dante Alighieri.

Libri per bambini sulla mitologia e sulla storia

La letteratura per bambini ha il pregio di aver incluso nelle proprie pubblicazioni storie che rappresentano una prima infarinatura di quello che di fatto studieranno, più seriamente, a scuola. Dalla storia degli Antici Egizi, sempre molto amata dai bambini di tutte le ere, ai Miti Greci, partendo, come prima naturale tappa, dai dinosauri e dall’epoca della pietra.

Geronimo Stilton ha il pregio di accompagnare, in modo trasversale per età e sesso, i bambini in viaggi temporali, culturali e romanzeschi senza nessun rivale dalla medesima potenza. Per questo il roditore più amato è spesso anche colui con il quale inizia l’avventura dei nostri bambini nella storia prima e dopo Cristo!

Ben illustrati, divisi per capitoli chiari e ordinati, ecco i tre libri perfetti per i bambini più curiosi sulla mitologia e sulle affascinanti culture romana ed egiziana. Tutte e tre edite da Gribaudo.

Romanzi per bambini e bambine

Finiamo questa serie di consigli su quali libri possono leggere i bambini durante le vacanze estive, con una serie di romanzi. Alcuni sono dei grandi classici rivistati in ottica fanciullesca, altri sono nati proprio per il mondo dei ragazzi.

“Ventimila leghe sotto i mari”, “Viaggio al centro della terra”, “Il giro del mondo in 80 giorni”, questi ed altri classici, che non hanno bisogno di presentazioni, sono stati riscritti per giovani lettori. Trame appassionanti da generazioni in generazioni!

Più di 200 pagine per un libro che piace sempre molto ai giovanissimi lettori, “ Il GGG”. Storia divertente ma anche riflessiva, che nasce tra le pieghe della relazione fra Sofia ed il Grande Gigante Egoista.

Originale ed appassionante, “Clara e la Giramondi” è un romanzo per ragazzi e ragazze che cominciano ad essere più grandicelli, dai 10 anni, si parla di mondi ed universi paralleli, nei quali viaggerà una giovane Clara, ragazza intelligente ed appassionata di matematica.