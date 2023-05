La Principessa triste morta a 48 anni che lascia 5 figli e tre mariti

Fonte: IPA Virginia von Fürstenberg

Era la nipote di Gianni Agnelli, Virginia von Fürstenberg è morta ad appena 48 anni, lasciando 5 figli. Principessa, nata a Genova il 5 ottobre 1974, proveniva da una famiglia di alto lignaggio. Ma i suoi demoni l’hanno condannata a una fine prematura, precipitando dal balcone di un hotel di Merano.

Virginia von Fürstenberg, le origini nobiliari

Virginia von Fürstenberg era una stilista e un’artista. Era figlia di Elisabetta Guarnati e del Principe Sebastian von Fürstenberg, dunque era una discendente diretta del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurrtemberg.

I suoi nonni paterni erano il principe Tassilo von Fürstenberg e Clara Agnelli, sorella di Gianni. Suo padre Sebastian ha fondato nel 1983 l’istituto di credito Banca Ifis, di cui è ancora presidente onorario. Era nipote dell’attrice principessa Ira von Fürstenberg e dello stilista principe Egon von Fürstenberg, ex marito di Diane von Fürstenberg.

Virginia von Fürstenberg, il legame con gli Agnelli

In quanto imparentata con Gianni Agnelli, Virginia era cugina di John e Lapo Elkann. Quest’ultimo ha voluto ricordarla con un toccante messaggio su Twitter: “Sono Molti Triste 😢 per la morte di mia Cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili . Virginia era una Donna con un cuore 💓 d’oro una Mamna tenera piena di amore con un sorriso puro è vero . Mi mancherai e sarai nel mio ❤️🫶🏻ed in ogni mia 🙏🏼preghiera . Mia dolce è tenera cugina riposa in pace che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare 🫶🏻❤️.”

Moltissimi i messaggi di sostegno alla famiglia e di condoglianze: “L’unica arma che abbiamo per sopportare profonde fragilità è il coraggio di parlarne, la forza di accettarle ma soprattutto la fortuna di trovare qualcuno con cui condividirne il peso 🙏🏾 riposi in pace”. E ancora: “era una principessa dentro e fuori , mi mancherà non vederla”. “Certo che la tua famiglia ha dovuto affrontare veramente i demoni! Eccome! In piccolo è capitato anche a me quando avevo iniziato a guadagnare bene. Guerra contro l invidia! Brutto nemico e in Italia ben esteso ahimè!”.

Virginia von Fürstenberg, i 5 figli e i tre mariti

Virginia si è sposata una prima volta con il Barone Alexandre Csillaghy de Pacsér, un nobile ungherese, nel 1992. Dal loro matrimonio sono nati Miklós Tassilo Csillaghy e Ginevra Csillaghy. La coppia ha divorziato nel 2003. Un anno prima della separazione ufficiale, nel 2002, la Principessa ha dato alla luce una figlia, Clara Bacco Dondi dall’Orologio, avuta dalla sua relazione con Giovanni Bacco Dondi dall’Orologio.

Nel 2004 ha sposato Paco Polenghi dal quale ha avuto due figli, Otto Leone Maria Polenghi e Santiago Polenghi. Anche le seconde nozze si sono concluse con un divorzio. Il 28 ottobre 2017 Virginia ha detto per la terza volta sì a Janusz Gawronski, discendente di una nobile e antica famiglia polacca. Nel 2020 la coppia ha divorziato.