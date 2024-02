Fonte: Getty Images Ira von Fürstenberg

Ira von Fürstenberg è morta all’età di 83 anni. La sua è stata una vita del tutto particolare, di quelle che noi “comuni mortali” immaginiamo leggendo le riviste di gossip. Al secolo Sua Altezza Serenissima Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, la celebre icona del cinema e della moda anni ’60 – erano le sue più grandi passioni – era nata in una famiglia nobile dal primo matrimonio di Clara Agnelli, sorella di Gianni, e del Principe tedesco Tassilo von Fürstenberg. Denaro, lusso, potere ma anche scandali e dolore.

Le origini nobili della nipote di Gianni Agnelli

Nata a Roma il 17 aprile del 1940, fra poco meno di un mese avrebbe compiuto 84 anni. Di Ira von Fürstenberg – conosciuta come Ira Fürstenberg – restano le memorie di una vita particolare, iniziata in una famiglia nobile e potente. La celebre attrice e designer di moda era, infatti, la figlia di Clara Agnelli (sorella dell’Avvocato Gianni) e del primo marito, il Principe tedesco Tassilo von Fürstenberg. La nonna paterna apparteneva alla famiglia più ricca d’Ungheria e il nonno aveva ricoperto il prestigioso ruolo di ambasciatore dell’Imperatore Francesco Giuseppe.

Il primo “scandaloso” matrimonio a 15 anni

Al secolo Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg, la bella Ira è stata protagonista di un matrimonio “scandaloso” quando, a soli 15 anni, ha sposato Alfonso di Hohenlohe -Langenburg in una sontuosa cerimonia celebrata a Venezia. Ci volle una speciale dispensa papale affinché avessero il permesso di celebrare le nozze, vista la sua giovanissima età. Non a caso era stata soprannominata la “sposa bambina”.

Un evento mondano di proporzioni enormi – durò per ben 16 giorni – in seguito al quale Ira Fürstenberg si è trasferita in Messico insieme al primo marito, che nel frattempo si occupava lì dello stabilimento Volkswagen del quale la famiglia era azionista. Da questo primo matrimonio sono nati il primo figlio, Christoph, e il secondogenito Hubertus, ma la relazione durò meno del previsto: Ira e Alfonso hanno divorziato nel 1960, per poi ottenere l’annullamento delle nozze nel 1969.

Il secondo matrimonio con Baby Pignatari

Se il primo matrimonio era stato condito dallo scandalo dell’età, il secondo non fu da meno. Ira Fürstenberg ha conosciuto il celebre playboy Francisco “Baby” Pignatari, nipote del conte Francesco Matarazzo che era considerato ai tempi il più ricco uomo di tutto il Brasile, quando ancora era sposata con Alfonso di Hohenlohe.

Baby Pignatari non aveva seguito le orme del nonno, preferendo dedicarsi a una vita all’insegna degli eccessi e sempre al centro delle cronache rosa, e aveva avuto tante donne. Ma l’incontro con la Fürstenberg fu fatale. Al punto che, per via della relazione “fedifraga”, il primo marito sporse denuncia per adulterio che ai tempi era reato penale (per le donne, non per gli uomini). Dopo una lunga battaglia – nel mezzo della quale si consumò anche un inseguimento della polizia – alla fine Ira riuscì a ottenere un accordo col primo marito evitando il carcere ma concedendogli la custodia dei due figli.

Ira Fürstenberg e Baby Pignatari si sono sposati, poi, nel gennaio 1961 ma il matrimonio è durato poco. La coppia si è separata nel 1964, dopo le continue pressioni di lui che mal sopportava l’attaccamento di lei ai due figli, a suo dire eccessivo.

