Ira von Fürstenberg, il matrimonio a 15 anni e il marito miliardario: vita privata di una ribelle

Due mariti, due figli e innumerevoli vite in una sola: Ira Von Fürstenberg è morta a 83 anni. Anticonformista fin da giovanissima, la sua vita privata diede scandalo, animando la cronaca rosa. Un nome, il suo, legato a stretto giro a quello della famiglia Agnelli. Era infatti figlia del principe tedesco Tassilo von Fürstenberg e di Clara Agnelli, sorella dell’industriale Gianni Agnelli. Nata a Roma nel 1940, il suo nome completo era Altezza Serenissima Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg e lasciò il segno con il suo animo ribelle (oltre che con la sua bellezza) sui palcoscenici del mondo dello spettacolo e della moda. La sua figura, resa immortale dal fotografo Helmut Newton, rimarrà nella storia per l’eleganza e il talento innati.

Il matrimonio con Alfonso di Hohenlohe-Langenburg e i figli

Ira von Fürstenberg animò la cronaca rosa del tempo con un chiacchierassimo matrimonio. “Scandaloso”, come venne definito. Ira aveva infatti solo 15 anni, e convolò a nozze con il Principe spagnolo Alfonso di Hohenlohe-Langenburg. La cerimonia venne celebrata a Venezia e fu possibile solo grazie a una speciale dispensa papale, proprio a causa dell’eta della sposa. Si trattò di un evento centrale della vita mondana della città, che durò 16 giorni. Poi la giovane donna si trasferì in Messico, seguendo il suo primo marito, che nel frattempo si occupava lì dello stabilimento Volkswagen del quale la famiglia era azionista.

“Una moderna fiaba che comincia nel 1955 quando la impossibilmente bella principessa finisce sotto i riflettori sposando il principe Alfonso di Hohenlohe-Langenburg alla scandalosa età di quindici anni”, scrisse il biografo Nicholas Foulkes in occasione di una mostra fotografica a lei dedicata, “e il loro matrimonio fu un sogno che divenne realtà, si svolse a Venezia, dove la coppia arrivò in chiesa in gondola” (cosa abbastanza normale in una città senza macchine). La coppia ebbe due figli: Christoph (trovato morto nel 2006 in un carcere di Bangkok) e Hubertus.

Nella vita di lusso e mondanità di Ira von Fürstenberg c’è il grande dolore della perdita del primo figlio, Christoph von Hohenlohe. Come riportavano le cronache del tempo, “Kiko” – questo il suo soprannome – è morto nel 2006 mentre era in carcere a Bangkok, detenuto con l’accusa di aver falsificato il visto di soggiorno. Aveva 50 anni e la sua prematura scomparsa, avvenuta presumibilmente per arresto cardiaco, ha sconvolto profondamente la madre: “Me l’hanno ucciso”, aveva affermato mentre cercava di riportare le spoglie del figlio a casa.

Francesco Pignatari, il secondo marito

Il matrimonio tra Ira von Fürstenberg e il Principe spagnolo Alfonso di Hohenlohe-Langenburg durò però meno del previsto. Solo alcuni anni dopo, nel 1960, i due divorziarono,. Ira si innamorò quindi del “playboy” Francesco Pignatari. Anche il secondo matrimonio diede scandalo, poiché quando Ira iniziò a frequentare l’uomo, che era considerato l’uomo più ricco di tutto il Brasile di quei tempi, era sposata con Alfonso di Hohenlohe.

Pignatari era un nome già notissimo alle cronache rosa per le innumerevoli relazioni intrattenute. Dopo l’incontro con la Fürstenberg, per via della relazione “fedifraga”, il primo marito sporse denuncia per adulterio che ai tempi (per le donne) era reato penale. Dopo una lunga battaglia – nel mezzo della quale si consumò anche un inseguimento della polizia – alla fine Ira riuscì a ottenere un accordo col primo marito evitando il carcere ma concedendogli la custodia dei due figli.

Ira Fürstenberg e Baby Pignatari si sono sposati, poi, nel gennaio 1961 ma il matrimonio è durato poco. La coppia si è separata nel 1964, dopo le continue pressioni di lui che mal sopportava l’attaccamento di lei ai due figli, a suo dire eccessivo.