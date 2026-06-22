Bikini vip d’estate: i più belli da copiare

La moda mare di questa estate oscilla tra il minimalismo anni '90 e dettagli massimalisti ricchi di intrecci geometrici. Ma anche tessuti metallizzati a effetto liquido (vedi Dua Lipa e Gigi Hadid), modelli stile lingerie e lavorazioni crochet boho-chic. Per quanto riguarda i colori, oltre agli intramontabili bianco o nero, il giallo burro è la tonalità chic dell'anno, ma anche corallo, fucsia, e turchese per esaltare al massimo l'abbronzatura. E poi via alle stampe tropicali, botaniche, motivi animalier ed eleganti profili bicolore a contrasto. Insomma, ce n'è per tutti i gusti: prendete spunto dalle celeb