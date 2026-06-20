Romance e storie d’amore: i libri più belli per sognare sotto il sole d’estate

Romance che fanno sognare, storie d'amore che interrogano e scandagliano i sentimenti dell'essere umano: questa è la nostra selezione dei migliori romanzi da leggere questa estate

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock I libri d'amore da leggere questa estate

Non serve essere romanticoni innati per lasciarsi conquistare dalle storie d’amore più belle. Quelle ci portano indietro nel tempo alle relazioni adolescenziali, quelle parlano di incontri e sconti, di nuove possibilità e di lieto fine inaspettati, quelle che parlano anche di noi e delle nostre esperienze. Ed è proprio quello che fanno le storie dei romance e dei libri che abbiamo selezionato in questo articolo da leggere e divorare tutta l’estate.

Ci sono best seller che, nonostante gli anni, continuano a dominare le classifiche, nuove uscite e libri inaspettati, non i soliti romance, ma storie d’amore che parlano anche di paure, ostacoli e crescita personale. Libri da leggere per credere ancora nell’amore e per sognare a occhi aperti in vacanza, in città o ovunque vi troviate.

Ma c’è un altro modo per “vivere” le storie d’amore ed è ascoltarle. Grazie alla promozione di Audible, infatti, potrai ascoltare tutti i libri che vuoi a soli 0.99 centesimi per 3 mesi. Attiva ora l’abbonamento ad Audible, l’offerta è limitata e termina il 15 luglio 2026 (a proposito, qui abbiamo raccolto i migliori audiolibri dell’estate). Ma ora torniamo a noi e scopriamo i libri d’amore imperdibili di questa stagione.

La piccola libreria sul lago di Laura Bloom

È il nuovo arrivato in casa Newton Compton Editori ed è il libro perfetto per chi ama le storie d’amore arricchite con un pizzico di magia. La piccola libreria sul lago di Laura Bloom racconta la storia di Sophie Bennet che, dopo aver chiuso la sua relazione e perso il lavoro, decide di rivoluzionare la sua vita e trasferirsi in una piccola cittadina affacciata su un lago per gestire una vecchia libreria. Tra buoni propositi e tanta determinazione, la protagonista si ritroverà a fare i conti con un amore inaspettato. Riuscirà a farlo entrare nella sua nuova vita?

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31 giorni per innamorarsi di Sophie Jomain

Posso bastare 31 giorni per innamorarsi? Secondo alcune ricerche scientifiche sì, e anche secondo Sophie Jomain che in questo romanzo, perfetto per l’estate, racconta una storia d’amore che sembra scritta nel destino. Una lettera stropicciata trovata per caso in un bar da Julie, protagonista di 31 giorni per innamorarsi, dà vita a una corrispondenza segreta che cambierà e sconvolgerà, inaspettatamente e completamente, la sua vita.

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Solo per un’estate. Just for the summer di Abby Jimenez

In questo libro accade tutto in un estate e non lo fa in maniera convenzionale. Solo per un’estate. Just for the summer di Abby Jimenez, non è solo una romanzo rosa, ma è un libro che parla di paure, di rapporti familiari disfunzionali, di ferite che neanche l’amore, da solo, può guarire. Emma e Justin lo sanno bene, entrambi segnati da perdite e abbandoni che hanno inevitabilmente stravolto passato e presente. Riuscirà il sentimento che provano l’uno per l’altro a superare la più spaventosa delle tempeste?

Sono parte del tuo mondo. Part of your world di Abby Jimenez

È ancora Abby Jimenez a firmare uno dei romance più belli da leggere questa estate, e lo fa ancora indagando i sentimenti umani, prima ancora che quelli di coppia. Sono parte del tuo mondo di Abby Jimenez racconta il più grande degli ostacoli presenti nella storia delle relazioni: la presenza di una famiglia ingombrante che ostacola l’amore e la felicità. Eppure Alexis Montgomery, protagonista del libro, sembra voler correre il rischio con Daniel anche se i loro due mondi sono, forse, troppo lontani per conciliarsi.

Offerta Sono parte del tuo mondo. Part of your world Possono due mondi opporsi e trovare un posto dove convivere insieme?

Il negozio dei fiori e degli amori inaspettati di Laurie Gilmore

Ma allora è vero che l’amore arriva quando meno te lo immagini? Secondo Laurie Gilmore, autrice di Il negozio dei fiori e degli amori inaspettati, è proprio così. Il libro narra le vicende di Daisy, una collezionista seriale di fallimenti amorosi che si ritrova a fare i conti con il lento declino del suo negozio di fiori, convinta che sia tutta colpa di una maledizione. E, però, proprio la porta di quel negozio sarà varcata dal nuovo arrivato in città che metterà in dubbio tutte le sue convinzioni, sulla vita e sull’amore.

Tutto troppo misterioso di Anna Premoli

Le storie d’amore non sono mai perfette e lineari, sicuramente non sono noiose. E Anna Premoli, autrice best seller, in Tutto troppo misterioso ce lo conferma. Quella del libro non è la solita storia d’amore che immaginiamo: qui, infatti, c’è un omicidio, cripte segrete, archivi dimenticati e una caccia al tesoro disperata. E forse, proprio nell’intento di risolvere un grande enigma, i protagonisti si troveranno a fare i conti anche con sentimenti inaspettati.

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Maggie cambia casa di Lucy Score

Un libro best seller ribattezzato come il fenomeno romantico di TikTok: questo, e molto altro, è Maggie cambia casa di Lucy Store. Il libro segue le vicende di Maggie Nichols, star del design, che accetta l’impresa impossibile di restaurare una fatiscente villa vittoriana in pochi mesi. Determinata a portare a termine il suo lavoro, con dedizione e risolutezza, si ritroverà a fare i conti con il più grande imprevisto della sua vita: l’amore.

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Cuore l’innamorato di Lily King

Un’aspirante scrittrice è la protagonista di Cuore l’innamorato di Lily King, uno dei libri più avvincenti dell’estate. Conosce bene le storie d’amore, la passione e i drammi e sa raccontarle, ma quella che vive lei, quando incontra Sam e Yash durante l’adolescenza, non assomiglia a niente di tutto quello che ha scritto e letto sull’amore. Certo quella storia è solo un ricordo, per la Jordan ormai donna e realizzata, ma il passato tornerà a bussare alla sua porta portandogli il conto delle bugie e delle decisioni che ha preso.

Se sei sempre alla ricerca di nuove letture dai un’occhiata alla nostra lista di libri sempre aggiornata: la trovi qui.

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