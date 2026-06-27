Leggili, portali con te in vacanza o ascoltali dove vuoi: ecco i libri più belli da recuperare questa estate

Romanzi, gialli e cozy crime. E poi, ancora, libri che fanno sognare e anche piangere. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori titoli dell'anno da leggere questa estate

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock I migliori libri da leggere, e recuperare, questa estate

Il 2026 è stato un anno di grandi novità per gli amanti dei libri. Scrittori di fama internazionale si sono riconfermati come tali, nuovi autori si sono rivelati e alcuni titoli sono diventati così popolari che ancora oggi scalano le classifiche dei best seller. Ed è proprio di questi libri, e di tutte le migliori uscite dell’anno che vogliamo parlarvi oggi: per sfogliarli, leggerli o ascoltarli durante le vacanze, in spiaggia e ovunque vogliate.

Del resto cosa c’è di meglio che una lettura per trascorrere giornate all’insegna del relax? Tra le uscite 2026 c’è proprio di tutto: libri gialli, cozy crime, romanci rosa e narrativa di genere. E, ancora, misteri da risolvere dove il lettore è chiamato in prima linea per fare la sua parte. Il catalogo di quest’anno, poi, si arricchisce ulteriormente di centinaia di titoli da ascoltare questa estate grazie all’incredibile promozione di Audible: tutti gli audiolibri a soli 0,99 centesimi al mese, per 3 mesi. Bisogna affrettarsi, però, perché l’offerta termina il 15 luglio 2026.

Attiva ora l’abbonamento ad Audible al prezzo di 0,99 centesimi per 3 mesi

Torniamo adesso ai nostri libri dell’estate, quelli che fanno sognare sotto l’ombrellone e quelli che fanno evadere, con la testa e con il cuore, quando le temperature sono roventi. In questo articolo abbiamo selezionato 10 tra le migliori uscite del 2026 assolutamente da recuperare durante la stagione. Da sfogliare, pagina dopo pagina, o da scaricare sul proprio Kindle e da portare ovunque.

Amazon Kindle, ultimo modello Tutti i libri che vuoi a portata di Kindle

Ci basterà mangiare il vento di Gianluca Gotto

New entry di giugno, il nuovo libro di Gianluca Gotto si appresta a diventare il best seller dell’estate. Molto più di un romanzo, Ci basterà mangiare il vento è un racconto intenso e struggente, ambientato tra Singapore e Torino, che segue la storia di un uomo che per tutta la vita fugge dalle gioie più grandi per paura di soffrire. Si renderà conto, però, che la felicità si nasconde dietro le piccole cose. Anche giocando a mangiare il vento.

Offerta Ci basterà mangiare il vento Un romanzo intenso che ci ricorda che la felicità si nasconde dietro le piccole cose

Soltanto il giorno di Santina Cosetta

Nella lista dei libri da leggere e da recuperare questa estate c’è anche Soltanto il giorno, un romanzo che parla di legami familiari, di ferite profonde ma anche di amore come scelta. In questo libro Santina Cosetta racconta la storia di Marianna, venuta al mondo senza desiderio, di Lisetta, sua madre affidataria e di un’infanzia che dura troppo poco, ma che cambierà ogni cosa. Offerta Soltanto il giorno Un romanzo che esplora le complesse dinamiche familiari e la capacirà di rinascere grazie all'amore I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini

Best seller nella categoria Gialli di Amazon I tramezzini di Rocco Schiavone è il libro imperdibile per chiunque abbia incrociato, tra letture e serie televisive, le indagini del vice questore romano. In questo libro Antonio Manzini ripercorre la carriera di Schiavone in maniera inedita, raccontando della sua infanzia e della maturità, dei viaggi e dei trasferimenti, dei cambiamenti, della nostalgia e del dolore. Di una vita vissuta al di là e al di qua delle inchieste.

Offerta I tramezzini di Rocco Schiavone Racconti inediti della vita del vice questore più famoso della letteratura e della televisione

L’ultimo accesso di Emma di Oliver D. Note È decisamente il libro più inaspettato, coinvolgente e immersivo dell’estate. E sì perché L’ultimo accesso di Emma di Oliver D. Note non si limita a raccontare la sparizione della protagonista, ma invita il lettore a prendere parte alle indagini. Un libro-gioco investigativo in cui, attraverso tutta una serie di indizi che si rivelano pagina dopo pagina, sarai chiamata a risolvere il caso. Ci riuscirai? L'ultimo accesso di Emma Il libro-gioco investigativo dell'estate Le terme dell’Indirizzo di Cristina Cassar Scalia Le terme dell’Indirizzo di Cristina Cassar Scalia è un altro titolo imperdibile da recuperare questa estate per tutti gli amanti del genere. Il libro si apre con il vicequestore Vanina Guarrasi finalmente alle prese con il meritato relax estivo. E, però, le sue vacanze saranno interrotte dall’omicido di un clochard, e quello aprirà porte a segreti antichi e verità mai svelate. Offerta Le terme dell'Indirizzo L'indagine estiva del vicequestore Vanina Guarrasi Il tempo del la la la di Luciana Littizzetto Il libro-esordio di Luciana Littizzetto, pubblicato nell’aprile di quest’anno, è entrato nelle classifiche dei best seller di Amazon restandoci, e se non lo avete ancora letto è arrivato il momento di recuperare. Il tempo del la la la è un libro che parla di tre donne e della loro amicizia. Che racconta le loro esperienze, i loro sbagli e i fallimenti, ma anche i nuovi inizi. È un libro che parla di tutte noi. Offerta Il tempo del la la la Il libro-esordio di Luciana Littizzetto Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola Il signori Pi, protagonista di questo libro, è un rigattiere, ma è conosciuto soprattutto per la sua capacità di aggiustare tutto. In realtà lui fa molto di più: pulisce, sistema e riporta alla luce i vecchi oggetti legati ai ricordi, ma quello che fa davvero è “riparare” le persone. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola non è solo la storia del signori Pi e del suo negozio, ma è una storia che parla di ferite e rimpianti, di seconde occasioni e rinascite. Offerta Il sole nelle pozzanghere Un romanzo che fa bene al cuore È colpa vostra di Mercedes Ron L’amore salva o distrugge: quello che è certo è che non risparmia nessuno. Questa è la premessa di È colpa vostra, un romanzo di Mercedes Ron che esplora i delicati equilibri di relazioni sull’orlo del precipizio. I protagonisti, Nick e Noah, non devono combattere solo contro il mondo, ma contro la persona che amano di più. Di chi è la colpa?

Offerta È colpa vostra di Mercedes Ron Il lieto fine saprà resistere alle colpe?

Il tempo dell’orologiaio di Maurizio de Giovanni Tra i più venduti nella classifica di Amazon dei thriller, Il tempo dell’orologiaio racconta la corsa contro il tempo di Carlo Malavasi, latitante imprendibile e custode di segreti, e Andrea, professore universitario alle prese con un ingombrante segreto di famiglia: suo padre è un assassino. I due inizieranno una caccia insieme con un solo obiettivo: scoprire la verità. Offerta Il tempo dell'orologiaio Il thriller dell'estate che ti lascerà col fiato sospeso La nostra estate perfetta di Carley Fortune Concludiamo la nostra selezione dei libri da leggere e recuperare questa estate con un romance, una coccola per gli amanti del genere e per i lieto fine. La nostra estate perfetta di Carley Fortune segue la storia di Alice, fotografa affermata, che a seguito dell’incidente di sua nonna si trasferisce momentaneamente nella casa sul lago dove è cresciuta. Un luogo magico pieno di ricordi che dal passato farà riaffiorare anche un uomo: sarà lui quello giusto? Offerta La nostra estate perfetta Il romanzo da leggere questa estate Se sei sempre alla ricerca di nuove letture dai un’occhiata alla nostra lista di libri sempre aggiornata: la trovi qui.

Dove? Sul Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp