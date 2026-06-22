Gialli sotto l’ombrellone: i migliori libri dell’estate tra misteri, indagini ed enigmi

Omicidi che sconvolgono la comunità e le relazioni, segreti pericolosi che fanno crollare vite patinate e misteri che possono cambiare il destino di tutti: i titoli imperdibili dell'estate sono questi

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock I libri gialli da leggere questa estate

Un enigma da decifrare, un mistero da risolvere, un colpevole da trovare: è questa, con tutte le sue sfumature, la trama più avvincente dell’estate. E sì perché la bella stagione, ormai cominciata, si è tinta di “giallo” con tutta una serie di libri da leggere sotto l’ombrellone, o dove vuoi tu, che invitano a diventare parte attiva di un indagine o di qualcosa di ancora più inaspettato.

Tra best seller, nuove uscite e testi che lasciano col fiato sospeso, abbiamo raccolto in questo articolo i migliori gialli dell’estate che parlano di segreti, indagini e rebus, riuscirai a risolverli tutti? E se non vuoi accontentarti di leggere, ma cerchi un’esperienza immersiva che coinvolga l’udito, allora non puoi perderti la promozione di Audible: tutti i libri che vuoi a a soli 0.99 centesimi per 3 mesi. Attiva ora l’abbonamento ad Audible, l’offerta è limitata e termina il 15 luglio 2026 (qui abbiamo raccolto i migliori audiolibri dell’estate). E ora, torniamo ai nostri misteri!

Il club delle arzille detective di Amanda Ashby

Best seller della categoria, Il club delle arzille detective è un giallo tutt’altro che scontato. Il libro di Amanda Ashby è un cozy crime adatto a tutti, anche a chi si approccia al genere per la prima volta, e comincia con una premessa: un villaggio, alcune vedove già in pensione e un po’ di noia latente, questo finché non sono iniziati gli omicidi a Little Shaw. Ginny Cole e le altre vedove del paesino uniscono le forze con un solo obiettivo: trovare l’assassino e la verità.

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L’inquilina: 1549 di Freida McFadden

Tra i best seller della categoria troviamo anche L’inquilina: 1549 di Freida McFadden, un thriller che ha conquistato il mondo e che domina la classifica da anni. La storia segue le vicende di Black Porter all’apice della sua carriera e della sua vita. Un successo, il suo, che per una serie di eventi inizia a crollare giorno dopo giorno. Sono solo coincidenze o qualcuno ha scoperto i suoi segreti più oscuri e sta tessendo una trappola per farlo crollare? Prova a scoprirlo pagina dopo pagina.

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Il gatto che risolveva delitti impossibili di Iacopo Cellini

Un libro giallo inaspettato, irriverente e adatto a tutta la famiglia da leggere questa estate. Il gatto che risolveva delitti impossibili di Iacopo Cellini segue l’indagine felina del gatto Bruno, protagonista delle storia ed esemplare dotato di intelletto e intelligenza umana, che tra false piste, enigmi e una inspiegabile scomparsa, si muove alla ricerca di indizi per svelare il preoccupante mistero di Calaferro. Ci riuscirà?

Una di famiglia di Freida McFadden

Numero uno in classifica nella categoria crime di Amazon, Una di famiglia è un thriller di successo mondiale che segue la storia di Millie. La protagonista, nata dalla penna di Freida McFadden, si ritrova a dover ricominciare e lo fa con un nuovo lavoro a casa di Nina, noioso sì, ma altrettanto sicuro. O almeno questo è quello che pensa, fino a quando i pericolosi segreti della famiglia Winchester non si insinuano nella sua vita. Una di famiglia è disponibile anche in formato audiolibro su Audible: lo trovi qui.

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Mistero alla piccola locanda dei narcisi. I segreti di Cinnamon Falls di R.L. Killmore

A metà tra un thriller e un romance, Mistero alla piccola locanda dei narcisi. I segreti di Cinnamon Falls ha tutte le premesse che piacciono agli amanti del genere. In uscita il 30 giugno 2026, il libro di R.L. Killmore non è un giallo tradizionale, ma anche questo romanzo ha la sua dose di misteri, come il nome stesso suggerisce. La storia d’amore che sta sbocciando a Cinnamon Falls tra Morgan e Will, infatti, verrà segnata da un terribile omicidio che darà via a una serie di indagini che metterà a dura prova tutti, anche il neonato sentimento.

La donna nel pozzo di Piergiorgio Pulixi

Se è vero che sono i dettagli a fare la differenza, è vero che forse, proprio attraverso quei dettagli, riuscirete pagina dopo pagina a risolvere il mistero de La donna nel pozzo di Piergiorgio Pulixi. Cristina Mandas, che non è di certo la donna più apprezzata di quel paesino sardo scompare perché forse si è fidata delle persone sbagliate. Si tratta di un omicidio che sconvolge la comunità, e che vedrà Lorenzo Roccaforte, scrittore di grande fama affetto dalla sindrome da pagina bianca e Ermes Calvino, il suo ghostwriter, indagare proprio su quello che è successo sull’isola.

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Delitto a Cala del Fico di Luca Ventura

Luca Ventura firma una delle più recenti uscite del genere: Delitto a Cala del Fico. È qui, su questa isola meravigliosa, che la quotidianità viene sconvolta dal macrabo ritrovamento del cadavere di una donna in quello che è a tutti gli effetti un paradiso terrestre dove all’apparenza non succede mai nulla. A occuparsi delle indagini, tutt’altro che lineari, ci sono l’ispettore Enrico Rizzi e la collega Antonia Cirillo che si ritroveranno a fare i conti con una rete di segreti dal passato, rancori e verità mai emerse.

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L’ultimo segreto di Dan Brown

Non è una novità in senso assoluto, la sua uscita è datata settembre 2025, ma è stato uno dei libri più attesi e ancora oggi best seller. E quale occasione migliore, se non quella dell’estate, per recuperare l’ultimo libro di Dan Brown. L’autore del Codice Da Vinci è tornato con un giallo denso di mistero che ritrova Robert Langdon, insieme a Katherine Solomon, affrontare una nuova avventura che comincia nello stesso momento in cui la sua compagna sparisce nel nulla. Un laboratorio segreto, una visione che potrebbe cambiare l’umanità e un’arma letale: Riuscirà Robert a svelare anche questo enigma?

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