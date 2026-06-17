Ascolta i tuoi libri preferiti dove e quando vuoi questa estate: i migliori titoli e come averli (quasi) gratis

3 mesi di Audible a soli 0,99 centesimi per ascoltare libri tutta l'estate dove e quando vuoi: ecco i titoli imperdibili e i best seller della stagione da portare sempre con te

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

iStock Gli audiolibri da ascoltare questa estate

Poche cose sanno appagare quanto la lettura di un libro in estate. Magari al parco, all’ombra di un pino, in spiaggia con vista mare o sdraiate su una distesa verdeggiante in montagna. E se vi dicessimo che, questa estate, potete leggere i vostri libri anche mentre fate altro? Mentre passeggiate, mentre fate running, quando andate a lavoro o sistemate casa. Non si tratta proprio di leggere ma di ascoltare audiolibri, e grazie alla promozione di Amazon Audible avrete 3 mesi di ascolto a soli 0,99 centesimi.

Per chi non conoscesse Audible, si tratta di un servizio che offre accesso illimitato a un catalogo di audiolibri e non solo, nell’abbonamento sono infatti anche podcast e serie audio. Funziona in maniera semplicissima: basta scaricare l’applicazione gratuita, o utilizzare un disposizione Amazon Echo, per ascoltare tutti i libri che vuoi e quando vuoi. Questa estate l’abbonamento si fa accessibile a tutti: grazie alla promozione, infatti, è possibile avere accesso al catalogo a soli 0,99 centesimi al mese, per 3 mesi. Bisogna affrettarsi, però, perché l’offerta termina il 15 luglio 2026.

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E una volta che si ha l’accesso al catalogo? Basta scegliere i libri da ascoltare. E se non sapete da dove iniziare continuate a leggere perché abbiamo raccolto la selezione degli audiolibri dell’estate, tra best seller e nuove uscite. Scopriamoli insieme.

Assassinio sull’Orient Express di Agatha Christie

Best seller assoluto della categoria degli audiolibri, Assassinio sull’Orient Express non ha bisogno di presentazioni. Libro cult della regina dei gialli Agatha Christie, è tornato in auge in una versione tutta da ascoltare ispirata al film di Twentieth Century Fox e con la partecipazione di diversi attori. Non è solo un libro, ma una vera esperienza uditiva grazie alla presenza di un sound design pensato per immergere i lettori all’interno dell’iconico treno che collega Londra e Parigi a Instanbul. Ascoltare per credere.

Assassinio sull'Orient Express Il cult di Agatha Christie

Mi sa che fuori è primavera di Concita De Gregorio

Mi sa che fuori è primavera è una delle recenti novità in fatto di audiolibri, nonché esclusiva Audible. Il libro che porta la firma inconfondibile di Concita De Gregorio, già best seller, racconta la storia di una donna costretta a subire il più grande dei dolori, quello della sparizione delle sue figlie, e della sua rinascita, pezzetto dopo pezzetto. Perché “Per essere felici non ci vuole quasi niente. Niente, comunque, che non sia già dentro di noi”.

Mi sa che fuori è primavera In esclusiva Audible il best seller di Concita De Gregorio

Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen

La versione audio, prodotta da Audible, di un libro cult che ha conquistato generazioni è stata lanciata sul mercato lo scorso anno in occasione del 250esimo anniversario della nascita di Jane Austen ed è ancora oggi un best seller assoluto. La storia di Orgoglio e pregiudizio, uno dei romanzi più importanti della letteratura inglese, la conosciamo tutte: cinque sorelle, i loro corteggiatori e le romantiche vicende di Elizabeth e Darcy. In questa versione tutta da ascoltare, con un’impronta cinematografica, è Paola Cortellesi a dare vita e voce all’indimenticabile Elizabeth Bennet.

Orgoglio e Pregiudizio Il capolavoro di Jane Austen da ascoltare

Il colibrì di Sandro Veronesi

Best seller della categoria Letteratura contemporanea e vincitore del Premio Strega, Il colibrì di Sandro Veronesi racconta la storia di Marco Carrera, un uomo che non ha avuto sconti nella sua vita, fatta di perdite e dolori, ma che ha scelto di non precipitare mai. Non è solo un libro da ascoltare, ma un vero e proprio viaggio che accompagna in un percorso di crescita che non è solo del protagonista, ma di tutti noi. L’audiolibro è un’esclusiva Audible.

Il colibrì Il libro più commovente da leggere questa estate

Le terme dell’Indirizzo: Le indagini del vicequestore Vanina Guarrasi, Vol. 10 di Cristina Cassar Scalia

In uscita a giugno, Le terme dell’Indirizzo: Le indagini del vicequestore Vanina Guarrasi, Vol. 10 di Cristina Cassar Scalia, è il giallo che non può mancare nella proprio libreria Audible per tutti gli amandi del genere. In questo libro, che ritrova Vanina come protagonista, il vicequestore sembra finalmente aver trovato il suo equilibrio, fino a quando in un complesso di età imperiale della città viene trovato un cadavere semicarbonizzato. L’invito è quello di mettere insieme le prove e trovare il colpevole attraverso un ascolto entusiasmante.

L’amore è il perché di Massimo Gramellini

Massimo Gramellini arriva nei nostri smartphone con un audiolibro sull’amore tutto da ascoltare. Non è un romanzo, ma un viaggio interiore che scandaglia il desiderio e la paura più grande dell’essere umano: quello di provare, e perdere, l’amore assoluto. Perché “Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire”.

L'amore è il perché L'audiolibro che parla di amore da ascoltare questa estate

Rimani ancora di Nicholas Sparks

Inserito anche nella nostra classifica dei libri da leggere a giugno, Rimani ancora di Nicholas Sparks arriva anche nel catalogo di Audible, in forma di audiolibro, con una storia che fa sognare a occhi aperti. Da una parte Tate Donovan, che ha passato la sua vita a cercare un equilibrio troppo precario dopo la perdita di sua sorella, dall’altra Wren, donna misteriosa e affascinante che sconvolgerà la sua vita con una domanda: può l’amore superare ogni limite e guarirci dalle nostre ferite?

Rimani ancora Il romanzo più letto di giugno in formato audiolibro

L’Ickabog di J. K. Rowling

Facciamo un passo indietro nel tempo con questa fiaba contemporanea, che anche se non è tra le new entry del catalogo resta ancora un best seller, per grandi e bambini. La firma inconfondibile di Ickabog è quella di J. K. Rowling, autrice della serie di romanzi di Harry Potter. Anche in questo testo la magia fa da sfondo a una storia fatta si speranza, amicizia e vittorie condivise. Da ascoltare dove e quando vuoi, anche in compagnia dei più piccoli.

L'Ickabog Una fiaba contemporanea per grandi e bambini nata dalla mente visionaria di J. K. Rowling