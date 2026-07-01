Luglio col libro che voglio (anche più di uno): i titoli imperdibili del mese tra novità e best seller

Best seller che continuano a restare in cima alle classifiche e nuove uscite attesissime: ecco i titoli imperdibili di luglio da leggere sotto l'ombrellone e dove vuoi

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

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Il sussurro del fuoco è il titolo da mettere in wishlist per tutti gli amanti dei gialli. In uscita il 7 luglio, il libro di Javier Castillo segue le vicende di due fratelli gemelli che per celebrare la vita scelgono di fare un viaggio a Tenerife. E, però, quel viaggio si rivela tutt’altro che felice per Mario che, dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di una ricaduta della sua malattia dovrà fare i conti con la scomparsa di sua sorella Laura, e con una dolorosa e verità. Perché spesso le persone che amiamo sono quelle che conosciamo meno.

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Affari di sangue di Jeffery Deaver

Tredici nuovi racconti, una nuova indagine per Lincoln Rhyme e una sfida per Colter Shaw: Affari di sangue di Jeffery Deaver è il libro thriller da divorare durante la calda estate. Si tratta di un’antologia che comprende diversi racconti thriller, uno diverso dall’altro, ma che hanno in comune inganni, segreti, scoperte letali ed enigmi apparentemente indecifrabili.

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Atarassia di Hitomi Kanehara

È uno dei libri più attesi dell’estate, quello di Hitomi Kanehara edito da Mondadori. In uscita il 14 luglio, Atarassia segue le storie di sei personaggi che si intrecciano tra loro, tra silenzi, menzogne e tradimenti. A fare da sfondo alle vicende una Tokyo bellissima e patinata che, però, cela i segreti spigolosi e indicibili di un’intera generazione che si muove nell’ombra delle cose non dette.

Offerta Atarassia Il libro che racconta la spietata fragilità di un'intera generazione

Se siete amanti dei romance, allora, questo è il libro giusto da portare con voi in vacanza. Amore a Portofino, in uscita il 21 luglio, è il romanzo di Francesca Pascal ambientato nel suggestivo borgo della riviera ligure. Gli ingredienti di una storia che fa sognare a occhi aperti e che si legge d’un fiato ci sono tutti: la magia di un luogo bellissimo, un hotel dove tutto può succedere e un’estate per innamorarsi.

Un grido fatale di Angela Marsons

Incoronata la regina del giallo, con oltre 6 milioni di copie vendute, Angela Marsons torna questa estate con una nuova indagine: quella condotta dalla detective Kim Stone. Un grido fatale si apre all’interno di un centro commerciale dove viene avvistata una bambina, da sola, che stringe il suo orsacchiotto. Sua mamma è scomparsa, il suo corpo senza vita verrà ritrovato qualche ora dopo all’interno di un edificio abbandonato. Chi ha commesso un omicidio tanto cruento? E perché? Scopritelo pagina dopo pagina.

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Ci vediamo per un caffè di Toshikazu Kawaguchi

Dopo il successo di Finché il caffè è caldo, che ha dominato le classifiche dei best seller per anni, Toshikazu Kawaguchi torna con Ci vediamo per un caffè, diverse nuove storie che si avvicendano sempre lì: in quel luogo leggendario nascosto tra le montagne del Giappone dove le persone possono trovare le risposte che stanno cercando.

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Dolce come il sale di Bonnie Blaylock

È un libro unico nel suo genere che merita di essere letto, e condiviso. Ambientato nel sud della Sardegna, Dolce come il sale di Bonnie Blaylock racconta la storia di tre generazioni di donne che sono le eredi di un’antica arte che si tramando nel nome di un patto segreto. Proprio grazie a questa arte diventeranno portatrici di bellezza e speranza in un mondo segnato dal caos.

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Una zitella d’oro di Rebecca Quasi

Arguto, irriverente e inaspettato, Una zitella d’oro è il libro perfetto per chi cerca leggerezza e ironia sotto l’ombrellone. Il romanzo di Rebecca Quasi, edito da Mondadori, segue la storia di Miss Cecily Higgins che, come tutte le giovani donne della sua età, è alla ricerca di un marito. Ritrovandosi con il cuore infranto si farà però una promessa: quella di rimanere zitella a vita, finché un nuovo incontro metterà a dura prova i suoi propositi.

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