Licia Nunez parla di Eva Grimaldi e Imma Battaglia. E la fidanzata la lascia

Licia Nunez torna a parlare di Eva Grimaldi e Imma Battaglia nella casa del Grande Fratello Vip e la sua fidanzata reagisce su Instagram, pubblicando un post in cui la lascia. L’attrice ha vissuto una lunga storia d’amore con l’attivista per i diritti LGBT, una love story terminata con l’entrata in scena dell’ex compagna di Gabriel Garko. Oggi Imma ed Eva sono sposate, mentre Licia ha una relazione con Barbara Eboli.

Quest’ultima si è infuriata su Instagram dopo aver sorpreso la fidanzata a parlare nuovamente della Battaglia. “Io e Imma ci sentiamo – ha confessato agli altri inquilini – e forse Eva non è al corrente della nostra messaggistica o delle nostre telefonate. La mia presenza è motivo di dissapori tra di loro. Cara Eva, tu non puoi avere l’esclusiva nella vita di una persona, nella vita di Imma che mi ha amata più di se stessa”.

Poco dopo è arrivata la reazione di Barbara Eboli che su Instagram ha pubblicato un messaggio rivolto a Licia Nunez. “Da quando sei entrata nella casa del Grande Fratello non è mai stato facile capire i tuoi racconti – ha scritto -. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire, e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre…ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”.

Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini aveva mostrato a Licia Nunez una lettera scritta dalla compagna e lei si era commossa. “Ciao amore mio, ti seguo sempre – aveva spiegato la Eboli -. Sappi che la tua famiglia sta benissimo. La gente ti vuole bene però ora amore basta, vai avanti. Non ti soffermare più su argomenti che non ci appartengono. Le persone fraintendono e per me qua fuori non è facile difenderti e difendermi anche perché potrei anch’io non comprenderti più. Sappi che io ti amo, che sono con te, che va tutto bene e che sei bellissima”.

“Barbara è una donna straordinaria – aveva commentato la Nunez -, è la persona che mi ha insegnato a donare senza ricevere nulla in cambio. Mi ha sostenuta in tantissimi momenti di difficoltà”.