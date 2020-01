Imma Battaglia accusa Licia Nunez per Eva Grimaldi. Interviene la compagna

editato in: da

Continua lo scontro a distanza fra Imma Battaglia e Licia Nunez per il presunto tradimento dell’attivista con Eva Grimaldi e nel dibattito interviene anche la nuova compagna dell’attrice e concorrente del Grande Fratello Vip.

Nell’ultima puntata dello show, Imma e Licia si sono scontrate duramente. Il chiarimento che Alfonso Signorini desiderava non è arrivato e la Battaglia, dopo una discussione accesa, ha abbandonato la casa del GF Vip senza chiarire del tutto con l’ex fidanzata. La Nunez infatti continua a sostenere che lei l’avrebbe tradita dopo essersi innamorata di Eva Grimaldi.

“È bugiarda – ha tuonato Imma, ospite a Domenica Live, parlando della Nunez -. La storia tra me e Licia si è incrinata in maniera molto complicata nel 2009. Si è trattata di una storia molto importante nella vita. Ne ero innamorata. Io avevo 18 anni più di lei. Passata la prima fase di innamoramento, la differenza d’età si è sentita. Licia se voleva parlarmi, lo poteva fare tranquillamente chiamandomi al telefono. Licia Nunez ha scelto di andare al Grande Fratello. Lei ha un palcoscenico 24 ore su 24 – ha aggiunto parlando del GF Vip -. Sta raccontando quello che vuole. Premessa, non sono una donna stupida. Nessuno la conosceva. Sta usando me ed Eva. Il problema che ho è sulla verità.

La Battaglia ha poi chiarito a Barbara D’Urso di essere entrata nella casa di Cinecittà solo per difendere Eva Grimaldi e non per visibilità: “L’ho sostenuta anche quando le cose non erano chiare – ha confessato -. Perché quando stava con me era vietato dire che stava con me. È arrivato il coming out ed il dolore ad orologeria. Io amo Eva perché la amo più della mia vita. Lei ama mia madre. La verità bisogna dirla. Io dovevo dirle: ‘Sei una bugiarda’. E non ti permette di parlare di Eva Grimaldi”.

E mentre Licia Nunez nella casa continua a piangere lacrime amare per l’ex, sulla questione è intervenuta anche la sua nuova compagna. “Vedere entrare Imma Battaglia nella casa del Grande Fratello Vip mi ha fatto soffrire – ha spiegato Barbara Eboli a Il Messaggero -, ha riaperto un capitolo superato. Da due anni io e Licia viviamo una bellissima e intensa storia d’amore. Una storia di due donne che si sono volutamente scelte. Vedere Licia piangere in tv è stato doloroso, avrei voluto entrare e dirle “io ci sono”, “stai tranquilla”. Abbiamo costruito un legame solido basato su sofferenze, difficoltà ma anche tante cose belle e non sarà certo questa vicenda ad intaccarlo”.