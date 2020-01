GF Vip, Licia Nunez: “Imma Battaglia mi tradì con Eva Grimaldi”. Lei risponde su Instagram

editato in: da

Fra i protagonisti del Grande Fratello Vip c’è anche Licia Nunez, ex compagna di Imma Battaglia, oggi sposata con Eva Grimaldi. Nelle prima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini, l’attrice ha parlato del suo legame con l’attivista per i diritti LGBT, affermando che la loro storia sarebbe finita a causa di un tradimento.

Licia ha confessato di essere stata fidanzata con Imma Battaglia per sette anni. “Ci siamo lasciate per un suo tradimento – ha detto -, proprio con Eva Grimaldi, la donna che ha sposato. L’amore resta, si trasforma, ma resta”. La Nunez ha poi chiarito di non avere nessun rancore nei confronti dell’ex. “Da due anni ho un’altra compagna, Barbara”, ha spiegato a Signorini.

Imma ed Eva si sono sposate nel maggio del 2019 con una romantica cerimonia, dopo ben otto anni d’amore e un coming out avvenuto all’Isola dei Famosi. Il testimone di nozze della coppia è stato Gabriel Garko, ex della Grimaldi. Dopo le dichiarazioni della Nunez, la coppia ha commentato su Instagram. “La verità ha mille volti! – ha scritto la Battaglia – Licia, se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta”.

In passato l’attivista aveva confessato di aver incontrato la Grimaldi quando era già legata a un’altra persona, ma non aveva mai svelato ulteriori dettagli. Per questo motivo le rivelazioni della Nunez hanno fatto discutere. A difendere Imma ed Eva è stata Vladimir Luxuria che ha condannato le rivelazioni di Licia.

“Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione – ha detto – e non so se le convenga raccontare tutto: Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che saprà chiarire tutto (se ne avrà voglia)”.

Classe 1980, Licia è famosa per aver recitato in diverse fiction tv, fra cui Vivere e Le Tre Rose di Eva. “È arrivata nella mia vita da sola – aveva raccontato a Chi, Imma, parlando della Grimaldi – mentre io, allora, anni fa, avevo una relazione, stavo con una donna di cui ero innamoratissima, innamorata persa: Licia Nunez. Improvvisamente, un giorno, mi appare Eva: una ragazza fantastica. Giuro, la prima cosa che fa, senza conoscermi, mi abbraccia e si mette a singhiozzare. Poi mi racconta, si racconta e finiamo davanti a delle patatine fritte a parlare delle nostre vite”.