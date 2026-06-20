Grecia, la patria delle vacanze in famiglia: 5 isole poco conosciute

Non solo Creta e Rodi: esistono isole greche meno turistiche ma altrettanto belle, dove il mare è sicuro, i sentieri sono pieni di fascino e i miti prendono vita.

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La Grecia continua a essere una delle destinazioni più amate dalle famiglie europee. Merito di un’accoglienza naturalmente “family friendly”, di spiagge spesso adatte ai più piccoli e di una cultura che riesce a trasformare ogni viaggio in una scoperta.

Se però le grandi classiche sono ormai molto conosciute, vale la pena guardare verso isole meno battute dal turismo internazionale, dove i bambini possono vivere il mare in libertà e i ragazzi trovare qualcosa di più di una semplice vacanza balneare: trekking tra foreste, siti archeologici da esplorare e leggende che sembrano uscite direttamente dai libri di mitologia.

Ecco cinque isole greche che riescono a mettere insieme mare, natura e cultura, con qualche sorpresa anche per i genitori. Allacciate le cinture, inforcate gli occhiali da sole e fate questo viaggio con noi!

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Alonissos, l’isola delle tartarughe e delle foche

Nel cuore delle Sporadi, Alonissos è una delle destinazioni più interessanti per chi cerca una Grecia autentica e sostenibile. L’isola ospita il più grande parco marino protetto d’Europa, rifugio della rarissima foca monaca mediterranea e di numerose specie marine.

Per le famiglie con bambini piccoli rappresenta una scelta ideale grazie alle spiagge dal fondale basso e alle acque trasparenti. Chrysi Milia, in particolare, è spesso considerata una delle migliori dell’isola per chi viaggia con bambini grazie alla sabbia chiara e all’ ingresso graduale in mare.

I ragazzi più grandi possono invece divertirsi percorrendo alcuni dei sentieri che attraversano pinete e villaggi tradizionali. Sono oltre una decina i percorsi segnalati che permettono di esplorare l’entroterra senza particolari difficoltà.

Per quale età è adatta:

0-6 anni: spiagge sabbiose e fondali bassi;

7-12 anni: gite in barca nel parco marino;

Teenager: trekking, snorkeling e kayak.

Curiosità da raccontare ai bambini

Secondo alcuni studiosi, l’antica Alonissos potrebbe essere identificata con la mitica Ikos, citata da autori classici. Sull’isola si trova inoltre la spiaggia di Kokkinokastro, dove sono stati rinvenuti resti dell’antica città e reperti che raccontano una storia lunga oltre duemila anni.

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Samotracia, dove nacque la Nike alata

Se i vostri figli amano Percy Jackson o le storie degli dèi greci, Samotracia potrebbe diventare la loro isola preferita. Qui fu rinvenuta la celebre Nike di Samotracia oggi conservata al Louvre, e per secoli l’isola ospitò misteriosi riti iniziatici frequentati anche da personaggi illustri dell’antichità.

A differenza delle classiche isole greche, Samotracia è dominata dal monte Fengari, che supera i 1.600 metri. Torrenti, cascate e piscine naturali rendono il paesaggio sorprendentemente verde.

Per le famiglie attive è un paradiso: si può alternare il mare alle escursioni tra i boschi, fermandosi nelle caratteristiche “vathres”, piscine naturali scavate dall’acqua.

Per quale età è adatta:

6-10 anni: escursioni facili verso le piscine naturali;

11-16 anni: trekking e canyoning leggero;

Famiglie sportive: combinazione unica tra mare e montagna.

Il mito che affascina i ragazzi

La leggenda racconta che Poseidone osservò dalla vetta del monte Fengari la guerra di Troia. Ancora oggi la montagna è uno dei simboli dell’isola e contribuisce a creare quell’atmosfera sospesa tra storia e mito che conquista gli adolescenti.

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Tilos, l’isola dove vivevano gli elefanti nani

Tra Rodi e Kos si nasconde una delle isole più sorprendenti del Dodecaneso. Tilos è ancora poco conosciuta dal turismo di massa e offre spiagge tranquille, sentieri ben segnalati e una straordinaria biodiversità. È considerata una meta ideale per chi ama camminare nella natura e osservare gli uccelli migratori.

Ma la vera particolarità è un’altra: nelle grotte dell’isola sono stati ritrovati resti di elefanti nani, gli ultimi elefanti europei conosciuti. Una scoperta che trasforma una semplice vacanza in una piccola avventura paleontologica.

Le spiagge principali, come Eristos e Livadia, sono ampie e generalmente tranquille, ideali per chi cerca relax senza il caos delle destinazioni più famose.

Per quale età è adatta:

4-10 anni: spiagge poco affollate e sicure;

8-14 anni: sentieri naturalistici;

Ragazzi curiosi: storia degli elefanti nani e osservazione della fauna.

Chicca mitologica

Il nome dell’isola sarebbe legato alla ninfa Tilo, amata da Zeus secondo una tradizione locale. Un racconto che ancora oggi alimenta le leggende tramandate dagli abitanti.

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Meganisi, la Grecia che ricorda quella di una volta

Piccola, verde e lontana dalle folle, Meganisi è una delle perle più sottovalutate dello Ionio. Le sue dimensioni contenute permettono di esplorarla facilmente in famiglia, alternando baie tranquille, passeggiate panoramiche e piccoli villaggi dove il tempo sembra essersi fermato.

Le spiagge di ciottoli bianchi e le acque calme sono perfette per chi viaggia con bambini che amano nuotare e fare snorkeling.

Per quale età è adatta:

3-8 anni: baie protette e mare generalmente calmo;

9-14 anni: snorkeling e gite in barca;

Adolescenti: esplorazione delle grotte marine.

La leggenda da raccontare

Qui si trova la grotta di Papanikolis, legata a storie di sommergibili e misteri del mare. Un luogo che stimola la fantasia dei più piccoli e trasforma una semplice escursione in una caccia al tesoro.

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Lemno, l’isola del dio Efesto

Se c’è un’isola capace di conquistare insieme genitori, bambini e ragazzi appassionati di mitologia, quella è Lemno. Ancora lontana dal turismo di massa, offre paesaggi molto diversi rispetto all’immagine classica delle Cicladi: dune di sabbia, spiagge lunghissime, villaggi autentici e un ricco patrimonio archeologico.

Spiagge e mare

Qui si trovano alcune delle spiagge sabbiose più belle del Mar Egeo. Plati e Thanos sono particolarmente adatte alle famiglie grazie alla sabbia fine e ai fondali bassi e progressivi. Gomati, invece, sorprende con un paesaggio quasi desertico, caratterizzato da dune che ricordano scenari africani.

Per quale età è adatta:

0-6 anni: spiagge sabbiose e mare basso;

7-12 anni: castelli, dune e villaggi tradizionali;

Teenager: windsurf, trekking e siti archeologici.

Il mito che la rende speciale

Secondo la leggenda, Lemno fu l’isola dove cadde Efesto, dio del fuoco e delle forge, dopo essere stato scagliato dall’Olimpo. Gli antichi Greci credevano che i vulcani e le attività geologiche dell’isola fossero collegati alla sua presenza.

Per i ragazzi che studiano mitologia a scuola può diventare una sorta di viaggio “dentro il racconto”, tra siti archeologici e leggende che ancora oggi fanno parte dell’identità locale.

Come scegliere l’isola giusta in base all’età

Per chi viaggia con bambini sotto i sei anni, Alonissos e Meganisi offrono i fondali più rassicuranti e spiagge facilmente accessibili. Le famiglie con bambini in età scolare possono trovare in Tilos il giusto equilibrio tra mare e scoperta della natura. Se invece in casa ci sono adolescenti difficili da staccare dallo smartphone, Samotracia è probabilmente la scommessa migliore: trekking, piscine naturali, miti antichi e paesaggi quasi selvaggi riescono ancora a sorprendere anche loro.

Perché in Grecia il mare è solo l’inizio del viaggio. E spesso sono proprio le isole meno famose a regalare le avventure che i bambini ricorderanno più a lungo.

La Grecia rimane un luogo perfetto per ogni età e stagione. Non solo tuffi in estate ma anche cultura e fascino in primavera. Perfetta anche per ragazzi più grandi, coppie e gruppi misti: dalla vacanza più tranquilla a quella più sportiva sino alla versione culturale, la Grecia rimane una garanzia per week end o settimane di felicità, a portata di voli o traghetti.