I parchi divertimento più belli d’Europa: le destinazioni da sogno per tutta la famiglia

Tra castelli da fiaba, montagne russe da record, spettacoli emozionanti e mondi incantati, ecco i 10 (e più) parchi divertimento europei.

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Che si tratti di un weekend lungo o di una sola (eterna) giornata, i parchi divertimento sono tra le mete preferite dalle famiglie: luoghi dove ad ogni età è possibile provare grandi emozioni, imponibili altrove. I parchi divertimento hanno il potere di far tornare bambini, di mettersi in gioco in sicurezza, di provare emozioni che sembravano sopite per sempre, condividendo gioia ed adrenalina con i più piccoli della famiglia. Anche in quest’era, in cui impera la condivisione attraverso gli schermi, mentre gli occhi sono incollati ai device, è possibile emozionarsi con altre persone che hanno deciso di vivere la nostra stessa esperienza!

Le giostre, le montagne russe, all’interno di location curate nei minimi dettagli, seducono le famiglie con bambini e bambine di ogni età, facendole vivere un giorno (o, per i più fortunati, un weekend intero) in una favola eterna!

In questo articolo abbiamo selezionato 10 destinazioni da sogno dove trascorrere uno o più giorni tra spettacoli, aree tematiche, hotel, ristoranti e attrazioni pensate per tutte le età. Ma, oltre a queste 10 iconiche, in Europa, ne troverete altre consigliate, con target più specifici ( uno ultra-adrenalinico ed uno per famiglie con bambini sino ai 12 anni) .

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Ecco le prime dieci destinazioni family imperdibili.

Europa-Park (Germania) Disneyland Paris (Francia) Efteling (Paesi Bassi) PortAventura World (Spagna) Phantasialand (Germania) Tivoli Gardens (Danimarca) Puy du Fou (Francia) Parc Astérix (Francia) Liseberg (Svezia) Gardaland (Italia)

Europa-Park, Germania

Nel cuore della Germania, a Rust, vicino al confine con Francia e Svizzera, sorge Europa-Park, considerato da molti il miglior parco divertimenti europeo.

Inaugurato nel 1975, è adatto a tutte le età, anche se offre il meglio di sé con bambini dai 4-5 anni in su e ragazzi. Ospita oltre cento attrazioni dedicate ai diversi Paesi europei: dall’Italia alla Grecia, passando per la Scandinavia, ogni area ricrea atmosfere, architetture e tradizioni tipiche.

Accanto alle montagne russe da record trovano spazio spettacoli dal vivo, attrazioni acquatiche, aree dedicate ai più piccoli e numerosi hotel tematici. A pochi passi si trova anche Rulantica, uno dei più grandi parchi acquatici indoor d’Europa.

La sua storia è particolare: il parco è stato realizzato dalla famiglia Mack, azienda tedesca che costruisce montagne russe e attrazioni dal Settecento. Europa-Park nacque proprio come una grande vetrina dove mostrare ai clienti le giostre prodotte dall’azienda e, nel tempo, è diventato una delle destinazioni turistiche più visitate del continente.

Phantasialand, Germania

Sempre in Gemania, a Brühl, vicino a Colonia, si trova uno dei parchi più scenografici d’Europa. Aperto nel 1967, è consigliato soprattutto dai 6 anni in su, anche se dispone di aree dedicate ai bambini più piccolini. Ogni zona è costruita come un vero set cinematografico: dall’antica Cina ai villaggi africani, passando per mondi fantasy e ambientazioni steampunk. Tra le attrazioni più celebri c’è Taron, una montagna russa multi-lancio che viene spesso inserita tra le migliori al mondo grazie alla velocità e all’incredibile percorso tra rocce e canyon artificiali.

Disneyland Paris, Francia

A Marne-la-Vallée, poco fuori Parigi, si trova il parco Disney europeo per eccellenza, aperto nel 1992. Una meta che pare avere un fascino superiore alla stessa città di Parigi! Non c’è famiglia che non la ambisca tra le mete da visitare.

È un parco perfetto per tutte le età, dai più piccoli agli adulti che sono cresciuti con i classici Disney. Il cuore del parco è il celebre Castello della Bella Addormentata, attorno al quale si sviluppano le diverse aree tematiche dedicate ai personaggi più amati.

Le attrazioni spaziano dalle avventure di Peter Pan ai Pirati dei Caraibi, fino alle montagne russe dedicate a Star Wars e Marvel, mentre ogni giorno sfilano parate spettacolari e si tengono show con i personaggi Disney.

Disneyland Paris è oggi la destinazione turistica più visitata d’Europa e continua ad ampliarsi con nuove aree tematiche dedicate ai grandi successi cinematografici.

Parc Astérix, Francia

Rimanendo in Francia, a circa trenta chilometri da Parigi si trova il parco dedicato ai celebri fumetti di Asterix e Obelix. Inaugurato nel 1989, è particolarmente indicato per bambini dai 5 anni in su. Le attrazioni sono ispirate al villaggio dei Galli, all’Impero Romano, all’antico Egitto, ai Vichinghi e alle avventure create da René Goscinny e Albert Uderzo.

Il parco rappresenta una valida alternativa a Disneyland Paris e permette di immergersi in uno degli universi più amati del fumetto europeo e potremmo dire che, tra il parco ed il fumetto, c’è anche il modo per ripassare un po’ di storia!

Puy du Fou, in Francia

Evidentemente, i francesi ci sanno fare con le giostre! Puy du Fou non è il classico parco con le giostre, ma viene considerato uno dei migliori parchi tematici del mondo. È famoso per gli spettacoli storici con migliaia di figuranti, cavalieri, falconieri, effetti speciali e ricostruzioni di epoche diverse. Ha vinto più volte premi internazionali ed è spesso ai primi posti nelle classifiche europee. È perfetto dai 6 anni in su e offre un’esperienza completamente diversa rispetto ai tradizionali parchi divertimento.

Liseberg, Svezia

È il principale parco divertimenti della Scandinavia e uno dei più amati del Nord Europa. Aperto nel 1923 a Göteborg, è adatto sia ai bambini sia ai ragazzi e abbina grandi montagne russe, aree family, giardini, concerti ed eventi natalizi molto famosi. Compare spesso tra i migliori parchi europei nelle classifiche dedicate agli appassionati.

Efteling, Paesi Bassi

A Kaatsheuvel, nei Paesi Bassi, si trova uno dei parchi più romantici e suggestivi d’Europa. Efteling ha aperto nel 1952 ed è ideale per bambini dai 3 anni, ma riesce a conquistare anche gli adulti.

Il suo simbolo è il celebre Bosco delle Fiabe, dove prendono vita Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Hansel e Gretel e molte altre favole europee. Accanto alle attrazioni dedicate ai più piccoli trovano posto spettacolari montagne russe, dark ride e ambientazioni curate in ogni dettaglio.

La particolarità di Efteling è proprio l’atmosfera: più che un parco divertimenti sembra un enorme bosco incantato, ispirato alle leggende nordiche e alle fiabe dei fratelli Grimm.

PortAventura World, Spagna

Sulla Costa Dorada, vicino a Barcellona, sorge PortAventura World, inaugurato nel 1995. È consigliato soprattutto per famiglie con bambini dai 4 anni in su e per adolescenti. Il complesso comprende tre parchi: il parco principale, il Ferrari Land e un grande parco acquatico.

Le sue aree tematiche trasportano i visitatori tra Mediterraneo, Far West, Cina, Messico, Polinesia, Qui si trova anche Red Force, una delle montagne russe più alte e veloci d’Europa, capace di raggiungere i 180 km/h in pochi secondi.

Tivoli Gardens, Danimarca

Nel centro di Copenaghen, a pochi passi dalla stazione, si trova uno dei parchi divertimento più antichi ancora in attività. Tivoli Gardens è stato inaugurato nel 1843 ed è perfetto per tutte le età. Più che un luna park è un elegante giardino storico ricco di aiuole, laghetti, ristoranti e teatri, dove convivono giostre d’epoca e attrazioni moderne. Il suo fascino, che lo rende davvero un gioiello unico, sta probabilmente proprio in questa sua caratteristica. La sua montagna russa in legno, costruita nel 1914, è ancora funzionante. Si dice che Walt Disney, dopo aver visitato Tivoli, rimase talmente colpito dall’atmosfera curata e sofisticata, da prenderlo come fonte d’ispirazione per la progettazione di Disneyland.

Gardaland, Italia

Forse non ha bisogno di presentazioni ma non potevamo esimerci dall’inserirlo nel nostro elenco dei luoghi pieni di fascino, in grado di far rivivere ai genitori l’esperienza che avevano vissuto da bambini: affacciato sul Lago di Garda, Gardaland è il parco divertimenti più famoso d’Italia.

Ha aperto nel 1975 ed è pensato per tutte le età, con aree dedicate ai bambini più piccoli, alle famiglie e agli amanti dell’adrenalina.

Le attrazioni spaziano dalle montagne russe ai percorsi acquatici, fino alle aree tematizzate ispirate ai cartoni animati e ai mondi fantasy. Il complesso comprende anche il SEA LIFE Aquarium e diversi hotel tematici. La mascotte del parco, il simpatico draghetto Prezzemolo, accompagna milioni di visitatori fin dagli anni Novanta ed è diventata uno dei personaggi più riconoscibili del divertimento italiano.

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Parchi divertimento wow!

Qualcuno potrebbe obiettare che in questa top 10 mancano uno o più parchi che metterebbero più di una visita. L’obiezione verrebbe accolta! Effettivamente ci sono parchi tematici da sogno che non abbiamo inserito. Abbiamo dato priorità alla storia (quindi ai parchi più “antichi”) ed anche alle giostre in grado di soddisfare più fasce di età. Ma vogliamo accontentare più palati, ecco altre chicche!

Energylandia, Polonia

Vicino a Cracovia, nella cittadina di Zator, si trova il parco divertimenti più giovane della lista. Energylandia ha aperto nel 2014, ma in pochi anni è diventato uno dei più grandi d’Europa. Rappresenta un vero paradiso soprattutto per ragazzi e appassionati di montagne russe. Le attrazioni superano quota 130 e comprendono aree acquatiche, spettacoli, zone dedicate ai più piccoli e alcune delle montagne russe più estreme del continente. La crescita rapidissima del parco lo ha reso una delle mete europee più amate dagli appassionati di adrenalina.

Alton Towers, Regno Unito

Immerso nella campagna dello Staffordshire, Alton Towers è uno dei parchi storici del Regno Unito. L’attuale parco divertimenti sorge all’interno di una grande tenuta aristocratica molto antica. È ideale per bambini dai 6 anni e per gli adolescenti.

Le attrazioni si sviluppano tra giardini secolari, rovine romantiche e boschi, creando un’atmosfera molto diversa rispetto ai tradizionali parchi tematici. Una delle curiosità più interessanti riguarda le restrizioni urbanistiche: nessuna attrazione può superare in altezza gli alberi circostanti, motivo per cui molte montagne russe sono state progettate sfruttando profondi scavi nel terreno.

I parchi LEGOLAND

Per le famiglie con bambini sino ai 12 anni, appassionati dei celebri mattoncini colorati, una menzione speciale meritano i parchi LEGOLAND, progettati per trasformare il mondo LEGO in un’esperienza da vivere dal vivo.

Il più famoso è LEGOLAND Billund, in Danimarca, inaugurato nel 1968 proprio accanto alla sede storica del Gruppo LEGO, nella città dove Ole Kirk Christiansen inventò i mattoncini destinati a conquistare il mondo. A rendere la visita ancora più speciale è la possibilità di abbinarla alla LEGO House, il grande museo interattivo dedicato alla creatività, che si trova a pochi minuti di distanza e rappresenta una tappa imperdibile per ogni appassionato.

Anche LEGOLAND Deutschland, a Günzburg, in Baviera, è tra i migliori parchi a tema dedicati ai mattoncini. Offre anche un villaggio vacanze tematizzato dove prolungare il soggiorno.

Movieland, Italia

Ultimo, ma non per importanza, sulle sponde del Lago di Garda, è Movieland – The Hollywood Park, aperto nel 2002, è l’unico grande parco tematico italiano interamente dedicato al mondo del cinema e degli effetti speciali. È consigliato soprattutto a famiglie con bambini dagli 8 anni in su, anche se non mancano attrazioni adatte ai più piccoli. A differenza dei classici parchi divertimento, qui molte esperienze sono ispirate ai set cinematografici: si può assistere a spettacoli di stuntman, esplosioni, inseguimenti in auto, effetti speciali dal vivo e partecipare ad attrazioni che fanno sentire i visitatori protagonisti di un film d’azione. C’è da dire che l’esperienza che si vive, una volta immersi nelle sue attrazioni da film, lascia un ricordo unico.

Inoltra, Movieland fa parte del complesso CanevaWorld Resort, che comprende anche Caneva Aquapark, uno dei parchi acquatici più conosciuti d’Italia.

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Un viaggio che vale la vacanza: consigli

Dalle fiabe di Efteling alle atmosfere Disney, passando per i record di Europa-Park e le montagne russe mozzafiato di Energylandia, i parchi divertimento europei sono molto più di semplici luoghi dedicati alle giostre. Sono destinazioni complete, dove ogni famiglia può trovare il mix perfetto di avventura, fantasia e relax. Qualunque sia l’età dei bambini, organizzare una visita in uno di questi parchi significa regalarsi un’esperienza che resterà nei ricordi molto più a lungo di una semplice vacanza. Per questo, è importante, pianificare molto bene la visita. Se, ad esempio, il parco divertimento è lontano, ed abbiamo pochi giorni a disposizione, non abbiniamo al parco anche la visita della città che lo ospita. Meglio godersi il parco, con calma, senza dover correre da una parte all’altra.

Verifichiamo anche i giorni ed i periodi di maggiore affluenza, in modo da evitare l’effetto coda sine die. Non snobbiamo l’autunno, ad esempio, una stagione ancora mite durante la quale, spesso, i parchi divertimento si mettono la veste a tema Halloween e sono un pò più vivibili, rispetto alle stagioni più calde.

Infine, i parchi non sono noti per i loro prezzi abbordabili, per questo, verifichiamo con attenzione l’esistenza di promozioni, di date flessibili con costi inferiori, abbondamenti etc, e non scordiamo di preparare anche un piccolo kit pranzo-merenda per la famiglia. I prezzi di cibo e bevande sono spesso altissimi. Meglio pensarci prima, almeno all’indispensabile, per evitare che il ricordo del parco sia più salato che dolce!