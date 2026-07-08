Back to School senza pensieri: con Amazon ordini libri scolastici in anticipo e con lo sconto (già da ora)

Torna l'iniziativa di Amazon sui libri scolastici: li compri in anticipo, in base a regione, istituto e classe, e risparmi sul costo di copertina. Tutti i dettagli per giocare d'anticipo

iStock L'iniziativa di Amazon per acquistare i libri scolastici in anticipo e con lo sconto

Il suono della campanella è ormai un ricordo, ma neanche tanto lontano, per mamme, bambini e ragazzi. E se da una parte c’è chi pensa che settembre è ancora lontano, dall’altra c’è chi sa che, invece, giocare d’anticipo è sempre una mossa strategica, soprattutto quando si parla di scuola e di tutte le cose da fare. Orari da incastrare, accessori e divise e poi i libri, quelli che cambiano ogni anno, che vanno ordinati perché sold out o che ci costringono a girare tutte le librerie della città perché introvabili. Per fortuna, però, la soluzione c’è e arriva da Amazon.

Grazie alla rinnovata iniziativa di Amazon, anche per quest’anno, è possibile ordinare e acquistare in anticipo (risparmiando) i libri scolastici adottati dall’istituto che frequentano i propri figli. Si fa tutto online, e con un click, e si risparmia tempo per godersi l’estate senza pensieri, almeno fino a settembre.

Tra i vantaggi che rendono questa iniziativa una delle preferite delle mamme segnaliamo: lo sconto del 15% su quattro o più acquisti, la possibilità di sapere in anticipo quali sono i testi scelti da classi e istituti, la spedizione veloce e gratuita per tutti i membri Prime. Scopriamo tutti i dettagli e come funziona.

Acquista i libri scolastici su Amazon in anticipo e con lo sconto

Come acquistare libri scolastici in anticipo su Amazon e approfittare dello sconto

Come anticipato, grazie all’iniziativa di Amazon, è davvero possibile trascorrere il resto dell’estate senza pensieri, o almeno senza pensieri per i libri di scuola per il prossimo anno. Vediamo come funziona.

Una volta dentro alla pagina dedicata è possibile avere accesso all’intero catalogo dei libri scolastici 2026/2027 costantemente in aggiornamento: puoi accedere alla pagina da qui. Ma non è tutto perché selezionando l’opzione “trova i libri adottati dalla tua classe” si accede a una pratica sezione suddivisa per regione, provincia, città, tipologia di istituto e classe (vedi foto). Basta selezionare quelle di interesse per avere accesso all’elenco di libri scelti dalla scuola in anticipo. In alternativa si possono inserire dati a scelta tra Istituto, codice ministeriale o città all’interno dello spazio di ricerca.

Amazon

I vantaggi però non si limitano solo all’acquisto anticipato, ma anche alla possibilità di ottenere i libri a un prezzo super conveniente. L’offerta promozionale, che è valida dal 29/06/2026 al 05/09/2026, consente di ottenere uno sconto del 15%, calcolato sul prezzo di copertina, acquistando quattro o più prodotti idonei durante il periodo di promo. È possibile, inoltre, acquistare i testi tramite Carta Cultura Giovani, Carta del Merito e/o carta del Docente e approfittare dei vantaggi Prime su spedizione veloce e gratuita per chi è cliente (se non lo hai già fatto iscriviti ad Amazon prime qui).

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Back to school: le altre offerte per il ritorno a scuola

E se vuoi toglierti ogni pensiero e goderti il resto dell’estate senza pensare alla scuola, allora ti consigliamo di dare uno sguardo anche alle offerte sul materiale scolastico. Grazie alla promozione “Ritorno a Scuola” di Amazon, puoi acquistare tutto il materiale scolastico a prezzi scontatissimi dal 1° luglio e fino al 30 settembre 2026. Quaderni, penne, matite e accessori di cancelleria e poi, ancora, zaini, astucci e portapranzo. Trovi tutte le offerte qui.