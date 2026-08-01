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iStock I libri da leggere in agosto

Agosto ha un ritmo tutto suo, sospeso tra il silenzio delle ore più calde e la libertà di lasciar vagare i pensieri. È il mese in cui il tempo sembra finalmente dilatarsi e la lettura smette di essere un lusso incastrato tra mille impegni per diventare un rifugio, un viaggio nel viaggio. I libri d’agosto hanno il potere unico di seguire la luce del sole: sanno farci scavare a fondo nei miti e nelle grandi emozioni, ma sanno anche regalare la freschezza di una risata o il profumo della salsedine.

Spesso, a far scattare questo desiderio di immersione totale è una scintilla improvvisa. Dalle riletture epiche ai grandi ritratti femminili, fino ai viaggi rocamboleschi e alle storie da assaporare sul bagnasciuga, ecco la guida perfetta per lasciarsi conquistare dalle parole in questo agosto.

10 titoli da leggere sotto l’ombrellone ad agosto

“La canzone di Achille” e “Circe” di Madeline Miller

Se anche tu, dopo aver visto L’Odissea di Nolan, non riesci a smettere di pensare a quelle atmosfere e ti è venuta voglia di saperne di più, il modo migliore per non interrompere la magia è tuffarsi nelle pagine giuste. Per iniziare con il piede giusto, due tappe obbligate sono “La canzone di Achille” e “Circe” di Madeline Miller. Niente spavento, non hanno nulla a che vedere con i mattoni classici dei miti epici! Questi romanzi riescono a rileggere la Guerra di Troia e il mito greco con una scrittura intensa, moderna e profondamente emozionante. Per questo sono diventati veri e propri bestseller internazionali e fenomeni letterari amati in tutto il mondo. Quando sali a bordo di queste storie non riuscirai più scendere. Diresti mai di poter empatizzare con l’enigmatica figura della maga che stregò Ulisse e di intenerirti di fronte alla dolcezza del rapporto tra Patroclo e Achille? La Miller ti trasporterà al centro dell’epica con una forza viscerale e che trasformerà per sempre il tuo modo di penare ai personaggi dell’epica greca.

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“La sonnambula” di Bianca Pitzorno (terzo alla 80ª edizione del Premio Strega 2026)

Se la mitologia non è proprio il tuo genere ma sei alla ricerca di una storia di donne forti come Circe che ti ispiri anche sotto l’ombrellone, “La Sonnambula” è il titolo che devi assolutamente segnarti.

Il libro di Bianca Piztorno secondo classificato al Premio Strega 2026, regala un ritratto femminile di una ”strega moderna” che nasconde un animo profondo, complesso e di grande impatto. Un romanzo ispirato da una storia vera, ambientato nella bellissima Sardegna d’altri tempi, perfetto per chi vuole farsi conquistare da una protagonista determinata a prendere in mano il proprio destino tra desideri, ombre e rinascita.

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“Violeta” di Isabel Allende

Se “La Sonnambula” ti ha aperto l’appetito per i grandi ritratti femminili, puoi fare un salto indietro nel tempo restando sullo stesso filo conduttore con “Violeta” di Isabel Allende. Attraverso la voce di una protagonista indimenticabile che ripercorre un intero secolo di storia — tra epidemie, amori travolgenti, maternità difficili e continue rinascite — l’autrice regala al lettore una storia incredibilmente viva e vivida. È il titolo perfetto per ritrovare la forza di guardare avanti dopo periodi difficili, lasciandoti contagiare da una determinazione davvero incrollabile. Perché tutte noi, in fondo, siamo (o siamo state) Violeta.

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“Eleanor Oliphant sta benissimo” di Gail Honeyman

Se il tema delle donne forti ti affascina ma cerchi una protagonista decisamente fuori dagli schemi — e soprattutto una lettura che ti regali grosse risate —, “Eleanor Oliphant sta benissimo” di Gail Honeyman è il ponte perfetto tra profondità e divertimento.

Eleanor è una donna stravagante, con ritmi rigidissimi e completamente priva di filtri sociali: la sua interpretazione eccentricamente logica del mondo dà vita a situazioni esilaranti e gaffe involontarie che ti faranno ridere di gusto.

Ma dietro questa comicità spontanea, raccontata in prima persona della protagonista come fosse un diario della sua stessa contorta mente, si svela gradualmente il ritratto di una protagonista incredibilmente forte, capace di affrontare le proprie ferite e riscoprire l’empatia. È il romanzo ideale per chi vuole una storia brillante, originale e capace di scaldare il cuore tra una risata e l’altra.

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“Zia Mame” e ”Intorno al mondo con Zia Mame” di Patrick Dennis

Se sei in viaggio e vuoi entrare nel mood con una protagonista divertente e fuori dalle righe che ti porta in giro per il mondo con lei, metti in valigia “Zia Mame” e il suo proseguo ”Intorno al mondo con Zia Mame” di Patrick Dennis.

Mame è l’antidoto definitivo alla noia: eccentrica, glamour, sfrontata e del tutto allergica alle convenzioni. Per il nipote, timido e ingenuo, seguire le sue avventure tra feste pirotecniche, stravaganze d’alta società e itinerari rocamboleschi è una scarica di pura energia. È quel genere di grande classico della comicità che ti fa venire voglia di ordinare un cocktail esotico prima di mezzogiorno, ridere a crepapelle in aereo o sotto l’ombrellone e vivere ogni tappa del tuo viaggio con un pizzico di folle, meravigliosa spensieratezza.

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”Quattro amici” di David Trueba

Se per te agosto fa rima con avventure on the road e amicizie indissolubili, “Quattro amici” di David Trueba è il romanzo perfetto da mettere in borsa. Quattro moderni moschettieri ventisettenni, in piena crisi di maturità, decidono di scappare dalla quotidianità a bordo di uno scassato furgoncino di seconda mano per regalarsi un “agosto da leoni” attraverso la Spagna. Tra Madrid, Valencia e Saragozza, la loro rocambolesca fuga si trasforma in una scia travolgente di sbronze, cuori infranti, risse ed esilaranti gaffe. È la lettura ideale per ridere di gusto sotto il sole, ritrovare la voglia di ribellione e celebrare quella complicità unica che ti fa sentire invincibile prima di diventare grande davvero.

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“La casa delle onde” di Jojo Moyes

Se la tua idea di vacanza è decisamente meno avventurosa e fa più rima con relax, spiaggia e sonnellini sotto l’ombrellone, puoi entrare subito nel flow con una lettura che sa di sabbia, sale sulla pelle e fascino d’altri tempi: “La casa delle onde” di Jojo Moyes.

Ambientato nell’Inghilterra degli anni Cinquanta, il romanzo ci porta nella quieta località marina di Merham. La vita tranquilla di Lottie e la voglia di evasione di Celia vengono completamente travolte dall’arrivo di un gruppo di artisti bohémien a Villa Arcadia, innescando una catena di passioni, fascino e segreti destinati a lasciare un’impronta indelebile. È la lettura perfetta per farsi cullare dalla brezza estiva, perdendosi tra le atmosfere retrò della costa inglese e un mistero che aspetta solo di essere svelato.

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